Richarlison, la estrella brasileña que sobrevivió a un contexto de drogas y violencia

Un contexto difícil. La vida lo puso a prueba. Nada le resultó sencillo, pero supo entender que debía salir adelante, no quedarse atrapado por su realidad. El brasileño que suele ser noticia por sus burlas contra el seleccionado de la Argentina, contó cómo fue su infancia y reveló detalles que impactan. Richarlison, que se crió en la favela de Nova Venecia, a unos 80 kilómetros de Río de Janeiro, confesó que estuvo vivió rodeado, de violencia, drogas, pobreza extrema y que estuvo muy cerca de perder la vida.

“Mi infancia fue muy pobre. Desde pequeño veía a mis padres trabajando todo el día y todos los meses era difícil tener suficiente dinero para llegar al mínimo. Entonces, trabajé desde chico vendiendo golosinas, helados o café para ayudar en casa ”, relató el futbolista del Everton de la Premier League, en una entrevista con el diario AS, de España.

Richarlison y Neymar, en un entrenamiento de la selección de Brasil Prensa CBF

El jugador de 24 años, contó cómo fueron sus días en su barrio, cuando era un niño y las cosas que tuvo que sobrepasar: “ Vi muchas cosas malas como drogas, violencia . Fue muy complicado, pero tenía ángeles de la guarda que siempre me llevaron para el camino correcto. De todos modos, muchos amigos de la infancia terminaron en la cárcel, se metieron en el mundo de las drogas e, incluso, algunos murieron”.

En medio de su relato, cortó el aire cuando reveló que estuvo a punto de perder la vida por una confusión: “Volví de la escuela de fútbol con mis amigos y había una persona que pensaba que estaba vendiendo drogas en el área donde él estaba vendiendo. Ahí, me apuntó con la pistola en la cabeza y me amenazó, pero tuve la tranquilidad de explicarle que estaba de camino a mi casa y que no vendía ni consumía drogas. Me quisieron pegar un tiro, pero el fútbol me salvó la vida literalmente . Si bien es más fácil hablar ahora, se trató de algo que marcó mi infancia y me animó a recorrer un camino muy diferente al que terminaron algunos amigos”.