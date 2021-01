Bielsa: "Siempre miramos la derrota para intentar aprender de ella". Crédito: AP Photo/Ian Walton

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de enero de 2021 • 15:31

La última presentación de Leeds United fue un golpe totalmente inesperado. En la tercera ronda de la FA Cup, el pasado domingo cayó 3-0 como vistante frente a Crawley Town, un equipo de la Football League Two, la cuarta división del fútbol inglés. Y la derrota trajo una fuerte repercusión en Inglaterra, con críticas por la humillante eliminación, que aumentó los números negativos del entrenador argentino Marcelo Bielsa en las series eliminatorias: tiene dos triunfos y siete caídas.

Este jueves, Bielsa asistió a la conferencia de prensa y se hizo cargo de las duras apreciaciones que ha tenido la prensa inglesa sobre la actuación de Leeds. "No puedo decir nada diferente a lo que ya he dicho. Por supuesto que la interpretación de lo que hizo el oponente fue heroica, un milagro, fue muy buena. Y nosotros fuimos humillados y ridiculizados. Lo aceptamos", destacó.

"Cuando el equipo más débil gana, son los resultados los que te permiten llegar a estas conclusiones. Es natural, lógico y justo que sea así. Había 62 posiciones entre los dos equipos, este es el mejor resultado de Crawley en su historia y esta es la quinta peor derrota del Leeds en su historia. Así que las conclusiones son justas y, como cada vez que no nos va bien, intentaremos ver por qué ocurrieron las cosas que no queríamos que ocurrieran", agregó el Loco.

Al ser consultado acerca de si la "humillación" podía ser utilizadapor su plantel como una motivación extra a futuro para cambiar la imagen, el DT destacó: "Las palabras como 'ridiculizados', 'avergonzados' o 'humillados' no son las que yo usaría para caracterizar la actuación. Nos tomamos el juego muy en serio. Fuimos merecidamente derrotados y hubo 20 minutos en los que no pudimos manejar al equipo. Y los goles que el oponente logró marcar fueron merecidos, mientras que nosotros no creamos suficientes oportunidades dado el tiempo que tuvimos el balón. Pero hay diferentes maneras de tratar un resultado", comentó el argentino.

"No creo que tengamos que sentirnos avergonzados, pero nadie sabe el dolor que tuvimos que pasar por esta derrota. Entramos en este juego tomándolo en serio y los términos que se utilizaron los aceptamos y entendemos que se puedan ver de esa manera. Respondiendo específicamente a la pregunta: nunca miramos una derrota de forma destructiva, siempre la miramos para intentar aprender de ella", apuntó Bielsa.

Una escena del partido que Leeds, liderado por Marcelo Bielsa, perdió frente a Crawley Town. Crédito: AP Photo/Ian Walton

Por otro lado, el DT también afirmó que intentará aprender de cómo Bayern Munich y Atlético Madrid digieren y superan sus recientes eliminaciones en las Copas de sus países ante equipos de inferior categoría: el equipo alemán empató 2-2 y perdió por penales en segunda ronda con Holstein Kiel, de la segunda división, y los españoles cayeron en segunda ronda por 1-0 con el humilde UE Cornellá, que milita en la Segunda División B (tercera división española).

"Bayern Munich y Atlético de Madrid acaban de tener eliminaciones en la Copa, han sufrido derrotas similares a la que sufrimos nosotros. Por supuesto no pdoemos compararnos con ellos, pero siempre intento ver el tratamiento que le dan esos equipos a sus derrotas y trato de ver qué le pueden aportar a mi equipo", apuntó Bielsa.

Leeds, que de la mano del DT argentino regresó esta temporada a la Premier League después de dieciséis años de ausencia, jugará el sábado contra Brighton por la decimoctava fecha del torneo. Su equipo está situado en el puesto 12 de la tabla de posiciones, con 23 unidades.

Bielsa apuntó que mirarán cómo Atlético de Madrid y Bayern Munich reaccionarán a sus caídas similares Crédito: AP Photo/Ian Walton

Conforme a los criterios de Más información