Riquelme dijo que Boca está “en deuda”, comparó a Cavani con Palermo y presionó: “Los jugadores saben que este año tienen que ganar un título”

A dos días del debut de Boca en la Liga Profesional, Juan Román Riquelme habló sobre la continuidad de Claudio Ubeda como entrenador del plantel y, en el marco de su tercer año como presidente del club, presionó a los jugadores: dijo que el plantel “está en deuda” con los hinchas y este año debe ganar al menos un título. Entre otros temas, también se refirió al mercado de pases, aseguró que la llegada de Ángel Romero está acordada y defendió a Edinson Cavani con una comparación con Martín Palermo.

“A mí lo que me preocupa es que el equipo juegue bien. Entiendo que siempre trabajamos para intentar tener un grupo fuerte. Cuantas más posibilidades tiene el entrenador mejor. Estamos en enero, acaba de arrancar el campeonato, y nosotros hace 30 días éramos una maravilla. Paredes hizo mejor al resto. Se veía bien. Ahora, Boca no ganó, le faltó un poquito para llegar a la final y después no se habló más de eso”, declaró el exfutbolista en una entrevista en el canal de streaming AZZ.

En esta línea, le metió presión a los futbolistas de Boca, que en los dos años de gestión de Riquelme no obtuvieron ningún trofeo: “Tenemos claro que todo lo que jugamos tenemos que intentar conseguirlo y llegar hasta el final. Los jugadores lo tienen muy claro. Son los primeros que saben que este año necesitan darle alegrías a los hinchas. Tienen que ganar un título”.

En tanto, Riquelme también cuestionó a la prensa por las críticas a su gestión y al plantel y aseguró que en Boca “siempre falta”. Sin embargo, cambió su discurso de autodefensa y lanzó un mea culpa: “En Boca siempre falta. Nosotros estamos orgullosos de tener a Leandro [Paredes] con nosotros. Trajimos un montón de jugadores, pero estamos en deuda. El equipo está en deuda“.

“Los jugadores que trajimos en enero llevan un año en el club y otros llegaron hace seis meses, y yo creo que Boca no es lo mismo que cualquier otro equipo en el mundo. Lleva su tiempo. Si tenés la suerte de llegar y salir campeón, el hincha te perdona todo. Pero no nos tocó, siempre nos quedamos en la puerta. Este año hay que exigir al plantel porque nos tiene que dar muchas alegrías. Ellos saben que necesitan ganar y ver al hincha contento”, continuó.

El dirigente también planteó que todos los años el Xeneize tiene plantel para ganar la Copa Libertadores, aunque marcó una diferencia: “La de ahora no es igual que la de antes. Tiempo atrás, si tenías tres meses buenos, llegabas a la final. Ahora es un año entero. Podés arrancar mal y terminar jugando la final. Pero somos Boca y siempre sueño que vamos a llegar hasta el final”.

Por otra parte, el presidente xeneize habló puntualmente de ciertos jugadores y se refirió al caso de Cavani, que llegó en 2023 como una apuesta de experiencia de Boca pero no rindió como se esperaba y, a día de hoy, es cuestionado por gran parte de los hinchas. Si bien se jactó de “no ser el entrenador”, Riquelme afirmó que el delantero uruguayo es, deportivamente, un “fuera de serie” y que el club quiere verlo todos los días en la cancha. “Queremos verlo festejar muchos goles, pero las molestias y los dolores llegan. Él está en una racha que no es positiva y trabajando al máximo para ayudar al equipo”, marcó.

A su vez, para graficar su defensa a Cavani hizo una polémica comparación en la que mencionó a otro ídolo de Boca y con quien, en su etapa como jugador, tuvo una serie de enfrentamientos: Martín Palermo. “Me acuerdo que se rompió la rodilla en 1999 y la Copa Libertadores del 2000 no la jugó. Solo los 90 minutos con Palmeiras en Brasil y 10 minutos en el partido con River, en el que entró e hizo un golazo. Y no escuché que todo ese mes de enero se hablara de traer a un 9”, expresó.

En sintonía con su respaldo a los integrantes del club, Riquelme bancó la continuidad de Ubeda, que había sido puesta en tela de juicio por los hinchas después de la eliminación del torneo local ante Racing, cuando el DT sacó de la cancha a Exequiel Zeballos, una de las figuras. Al respecto, el exfutbolista dijo que la dirigencia ya sabía que iba a continuar y explicó: “Ya sabíamos que Ubeda iba a continuar. El día que mi amigo nos dejó [por Miguel Ángel Russo] era más fácil traer a otro entrenador. Sabía que si las cosas no iban bien después de lo de Miguel iban a decir cosas malas, he aguantado muchas”.

También habló sobre otro tema que se le cuestionó a la dirigencia de Boca en el último tiempo: el mercado de pases. Después del frustrado pase de Marino Hinestroza -que terminó fichando por Vasco da Gama-, los hinchas del Xeneize se le fueron al humo al ídolo por, a pocos días del comienzo del campeonato, no tener ningún refuerzo. Así fue que, tiempo después, el conjunto porteño anunció el pase de Ángel Romero, hermano de Óscar, quien ya vistió la camiseta azul y oro. “Hablamos durante todo el día. Si va la cosa normal, lo deberíamos tener en los próximos días con nosotros. Ojalá pueda pasar. Hasta que no se firman los papeles... pero creemos que hay muchas chances de que esté con nosotros”, sintetizó Riquelme.