Su llanto desconsolado y el abrazo paternal de Marcelo Gallardo en el Allianz Parque podrían ser sus últimas imágenes con la camiseta de River. Mientras lleva adelante la recuperación después de operarse de varicocele en el inicio de la pretemporada, Ignacio Fernández aguarda con atención lo que sucede en el exterior. A pesar de que el libro de pases en Europa ya finalizó, en River las alarmas llegan desde Brasil, que abrirá su mercado el 1° de marzo con la finalización del Brasileirao y recién lo cerrará el 23 de mayo. Y Nacho es el jugador a seguir, mientras el plantel se mantiene sin refuerzos ni partidas.

Atlético Mineiro es el club que vuelve a la carga por el mediocampista de 31 años. En agosto pasado, en Núñez rechazaron una oferta de siete millones de dólares brutos por la ficha del futbolista, pretendido desde hace tiempo por el entrenador argentino Jorge Sampaoli. Pero, ahora, de acuerdo a lo que informa la prensa en Brasil, el club estaría preparando una propuesta de ocho millones de dólares brutos por el 100% del pase del jugador y un contrato por tres años con un salario irresistible.

Según pudo saber LA NACION, a River todavía no llegaron ofertas formales y la CD asegura que no hay definiciones por el momento. Pero los dirigentes están al tanto del deseo del club galo de sumar al volante ofensivo, que hace tiempo manifiesta sus ganas de emigrar para dar un salto económico y vivir la experiencia de jugar en el exterior (previamente pasó por Temperley y Gimnasia La Plata). Por lo tanto, las próximas serán decisivas para conocer el futuro de Nacho, que tiene una cláusula de salida de 10 millones de dólares, que se reduce a siete millones en junio próximo.

El club posee el 70% de la ficha, mientras que un 25% todavía es de Gimnasia y el 5% restante es del futbolista. Por lo tanto, si la oferta del Mineiro es de ocho millones de dólares brutos por el 100%, a Núñez ingresarían alrededor de 4,2 millones, correspondientes al 70% de la cifra neta (cerca de seis millones). En tanto, en La Plata recibirían 1,5 millones y a Fernández le quedarían los 300 mil dólares restantes por la operación.

Los números cambiarían si el ofrecimiento es por el porcentaje que posee River, que en enero de 2016 le pagó 2,7 millones al Lobo para incorporarlo, o si Nacho resigna el 15% (1,2 millones) que le corresponde para que el club reciba una mayor cantidad de dinero, una decisión habitual y que recientemente se dio en las operaciones de Juan Fernando Quintero a Shenzhen de China y de Lucas Martínez Quarta a Fiorentina. En este último caso, al Millonario le quedarían poco menos de seis millones de dólares limpios y, con ese ingreso, podría avanzar por Agustín Palavecino, el enganche argentino de 24 años que juega en Deportivo Cali y por el que hace días se mantienen conversaciones.

Nacho Fernández jugó 185 partidos entre 2016 y 2021 en River, marcó 31 goles, aportó 27 asistencias y conquistó siete títulos.

Montiel y Casco, dos deseos que parecen imposibles

Pero los deseos en Brasil no terminan ahí. Gonzalo Montiel es otro apuntado: Palmeiras lo sigue de cerca. Después de los intereses caídos de Lyon de Francia, Roma de Italia y Villarreal de España, el reciente campeón de la Copa Libertadores lo tiene en carpeta, pero al lateral derecho de 24 años no lo atrae emigrar al fútbol brasilero. Su idea es aguardar para poder partir rumbo al fútbol europeo.

Por eso, se espera que en los próximos días pueda renovar su vínculo con River (vence en junio) para afrontar el próximo semestre en la institución y esperar por un ofrecimiento convincente en el mercado de pases del verano de Europa entre agosto y septiembre, que suele ser el más fuerte.

En tanto, otro jugador que apareció en el radar fue Milton Casco, quien fue sondeado por Inter de Porto Alegre para conocer su situación. Pero, a diferencia de los dos casos ya mencionados, el lateral izquierdo de 32 años desea continuar en River y no tiene intenciones de partir. Así lo confirmó este miércoles su representante Eduardo Palomar, quien además confirmó que ya negocia con los dirigentes millonarios la renovación del vínculo. Todo parece indicar que en los próximos días extendería su contrato hasta junio de 2024.

"Me llamaron varios clubes de Brasil por Milton, pero es un pibe que está muy bien en River. Lo concreto es que estamos hablando para extenderle el contrato en el club. No tengo dudas de que va a renovar su contrato", sentenció Palomar en Radio Colonia AM 550. "River quiere que Casco termine su carrera en el club y no tengo dudas de que puede hacerlo. Están las voluntades de ambos".

Tiempo atrás, en octubre del año pasado, Casco había dejado en claro sus ganas: "Pienso que River es un club para quedarse mucho tiempo y para retirarse acá. Eso va a depender de los años que se vengan. En principio quiero completar mi contrato y si se puede seguir, bienvenido sea".

