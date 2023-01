Martín Demichelis habló antes del debut de River ante Central Córdoba

escuchar

Tremendo desafío para Martín Demichelis en River: mantener al equipo en lo más alto de la pelea a nivel local y relanzarlo en el plano internacional. La pretemporada le hizo guiño al conjunto Millonario ya que terminó invicto, pudo ajustar varios detalles del funcionamiento y mostró algunos rasgos de juego interesantes. El entrenador proveniente de la reserva del Bayern Munich habló antes del debut en la Liga Profesional ante Central Córdoba, este sábado a las 21.30.

“Estoy tranquilo. No pienso más allá del próximo día, el próximo ejercicio, la próxima conversación con alguno de los jugadores. Posteriormente al almuerzo, planificaré a el entrenamiento de mañana y así. No pienso mucho más allá, ya llegará la hora de jugar”, comentó Demichelis, que valoró el mercado de pases: “Cabe destacar, con el mayor respeto a todos, que River hizo el mejor mercado de pases en esta ventana. Con Matías Kranevitter, Nacho Fernández, Enzo Díaz y Salomón Rondón que está al caer. Cuatro jugadores de muchísima jerarquía que potencian nuestra competencia interna, más que agradecido por el esfuerzo de la institución”.

El DT habló de la posibilidad de que el colombiano Borja y el venezolano Rondón formen parte de la misma delantera: “Miguel Borja y Salomón Rondón tranquilamente pueden jugar juntos, incluso con Lucas Beltrán. Yo tengo mis gustos, creo que algunos sistemas pasan mejor que otros para la característica del jugador de River. Lo que no vamos a resignar es el protagonismo, la disciplina y el compañerismo”. E hizo particular énfasis en lo que significa para un futbolista jugar en el club de Núñez: “El jugador que está en River sabe que la competencia es enorme, después las distintas competencias nos van a exigir rotaciones. Yo les dije a los jugadores: ‘Soy la persona que más se va a equivocar’. Porque cuando llega el fin de semana tengo que elegir a once, pero es parte del fútbol y la profesión que elegí. Estoy contento con la pretemporada que hice”.

Siguiendo con el armado del equipo, mencionó: “Mientras no esté (David) Martínez vamos a tener dos centrales derechos. Yo quiero darle importancia al inicio del juego y hoy falta ese pase por la izquierda. A Enzo Díaz lo voy a evaluar y no va a tener dificultades para jugar ahí porque ya lo hizo. Es fuerte y rápido”. También, dio un pantallazo sobre los lesionados: “Agustín (Palavecino) va a estar la semana siguiente a la par del grupo. Después, el día a día de cada uno va a ir diciendo para cuándo están, yo no voy a apurar a un jugador lesionado porque es muy frustrante. Pero sí les exijo que le dediquen el tiempo necesario a la recuperación, lamentablemente tienen que venir doble turno”.

Demichelis habló de la meta principal: “Lo dije desde el primer día que llegué, uno de mis objetivos es formar un equipo sólido, sin resignar en pensar todo el tiempo en atacar y buscar el arco del frente. Estamos en esa búsqueda de que el equipo se sienta seguro y cómodo. Ojalá el sábado se vea un equipo seguro para defender y nos de resultado”.

Respecto del próximo duelo en Santiago del Estero, apuntó: “Vamos a buscar sentirnos cómodos en el partido, no digo ir ganando 3-0 de arranque, pero sí estar tranquilos. Tener ese control, la seguridad y las sensaciones que te hacen sentir bien en un partido. Hay que intentar leer, los jugadores ese día tienen la posibilidad de disfrutar de un partido y de eso se trata. Los entrenadores buscamos llevarles la máxima tranquilidad posible y poner en práctica una idea”.

En cuanto al armado táctico, prosiguió: “Estoy convencido de que si un equipo nos presiona con tres o cuatro jugadores hay que salir jugando. Es matemática. Si son cinco, seis o más, serán pases largos. Trabajamos probabilidades. No vamos a ser tontos. Hay plan A, B y C. Y Armani sabe cómo decidir”.

Y también se hizo eco de la consagración en el Mundial de Qatar: “Ojalá haber salido campeones del mundo nos haga dar un salto de calidad en todos los sentidos, nos van a estar viendo en todos lados del mundo. Los chicos de la Selección nos dieron la posibilidad de ser otra vez observados, ojalá que la gente sea la primera en dar el ejemplo y vaya a disfrutar. No tengo dudas de que hoy el jugador de fútbol siente un estímulo más”.

