River, dos confirmaciones y un gran interrogante: las conclusiones de Gallardo para armar el equipo copero

El laboratorio de Marcelo Gallardo frente a Godoy Cruz dejó conclusiones importantes. De esas que pueden ser determinantes en el corto plazo para River. El entrenador utilizó el duelo en el Monumental como banco de pruebas para el cruce con Libertad en la Copa Libertadores y dispuso un once alternativo con 10 cambios para administrar cargas físicas. Y así se llevó dos confirmaciones positivas: Giuliano Galoppo y Sebastián Driussi se lucieron con goles para perfilarse como titulares. Mientras tanto, hay un interrogante que continúa, potenciado por su temprana salida en medio de una mala racha de lesiones que todavía no se detiene: ¿puede ser Juanfer Quintero titular o se lo impedirá la rodilla izquierda?

Los autores de los dobletes en el 4-2 al Tomba forman parte del top cinco de goleadores de River en el año. Driussi es el atacante más efectivo del equipo, con nueve goles en 25 partidos, en los que jugó 1503 minutos para promediar un festejo cada 167 minutos jugados. En la tabla de máximos anotadores comparte el primer puesto con Facundo Colidio, quien también marcó nueve, pero lo hizo en 32 juegos con 2280 minutos. El jueves pasado el ex Zenit y Austin regresó en Asunción tras 58 días por su esguince severo en el ligamento interno del tobillo izquierdo y se lo vio bien físicamente, pero con una lógica ausencia de ritmo futbolístico. Por eso, el Muñeco decidió darle la titularidad este domingo y el delantero respondió con un doblete para enfilar el triunfo.

Marcelo Gallardo, DT de River Gonzalo Colini - LA NACION

Hasta el gol que derivó en su lesión en el Mundial de Clubes, Driussi llevaba siete festejos en sus últimos diez partidos y ahora estiró la racha a nueve gritos en sus últimas doce presentaciones. En ese tramo acumula 817 minutos en 11 titularidades y convierte cada 91 minutos. Entre su positivo regreso de la semana pasada para cambiar la dinámica del partido con Libertad y los goles frente al Tomba, el delantero hizo méritos de sobra para ganarse la titularidad de cara al jueves copero. Su fútbol potencia al resto. Juega y hace jugar. Y hoy la contracara es el presente de Miguel Ángel Borja, apagado con tan solo un gol en sus últimos doce juegos y alejado de su mejor nivel.

El que está encendido y también se encamina a la titularidad es Galoppo, quien se despachó con su primer doblete con la camiseta millonaria en el que demostró su amplitud de recursos: para el primero aprovechó un rebote entrando al área como un delantero más y en el segundo se desmarcó desde la medialuna del área hasta el primer palo para ganar de cabeza en un córner.

Sebastián Driussi ante Nicolás Ramírez Gonzalo Colini - LA NACION

“El gol es estar en el momento correcto y en el lugar correcto. Llegar por sorpresa y sentirlo, es una característica que me acompañó a lo largo de mi carrera. Uno trata de dar lo máximo acá y en los entrenamientos para poder tener un lugar en el equipo, me vengo sintiendo bien, con confianza. Me tocará aportar desde el lado que me toque”, dijo el volante de 26 años tras el partido.

Galoppo siente tanto el gol que ya lleva cinco tantos en sus 20 primeros partidos en River con solamente 27 intentos de remates. Así, ya está entre los cinco goleadores del año con solo 1010 minutos y posicionándose detrás de los líderes Driussi y Colidio y de Borja y Mastantuono, quienes tienen siete gritos. Pero, más allá de su llegada al área para sorprender, es un mediocampista enérgico y dinámico que no se puede encasillar. Juega libre por delante del eje y no tiene un rol fijo. Así, por ejemplo, contra Godoy Cruz además ganó 10 de 13 duelos de pelota y completó las tres gambetas que intentó.

Ahora, el gran desafío de el ex Banfield y San Pablo es lograr una regularidad que hasta ahora no pudo encontrar debido a las lesiones: después de ser titular en los primeros seis partidos del año, el 20/2 tuvo una distensión muscular en el sartorio de la pierna izquierda que lo marginó de cinco juegos durante un mes de competencia.

Volvió contra Rosario Central el 29/3 y solo pudo jugar 45 minutos, ya que se resintió y se perdió los siguientes cuatro encuentros, incluyendo el inicio de la Copa Libertadores. Regresó el 23/4 en Ecuador con su primer gol frente a Independiente del Valle, fue titular en el superclásico ganado y mezcló buenos y malos rendimientos hasta llegar a este presente en el que parece haberse ganado un lugar para el jueves. ¿A quién reemplazará? Todo indica que al colombiano Kevin Castaño, el único de los titulares que repitió el DT en el equipo.

Fabricio Bustos sale lesionado ante Godoy Cruz Gonzalo Colini - LA NACION

El gran interrogante será el nombre que complete el ataque. Cuando parecía meterse en el equipo en lugar del juvenil Santiago Lencina, Juanfer Quintero salió en el entretiempo por una molestia en la rodilla izquierda y los tres entrenamientos de la semana serán cruciales para conocer si puede jugar. “No parece nada preocupante”, dijo Gallardo, quien ya perdió también a Fabricio Bustos con un esguince de tobillo izquierdo que lo marginará al menos tres semanas de las canchas. Así, el DT esperará al colombiano, aunque sabe que también encontró buenas respuestas en Nacho Fernández.

¿El resto? Parece haber diez nombres claros: Armani, Montiel, Boselli, Paulo Díaz, Acuña, Galoppo, Enzo Pérez, Galarza, Driussi y Colidio serían titulares.

En una semana en la que River espera recuperar también a Lucas Martínez Quarta y a Maximiliano Salas para sumarlos a los convocados, el foco estará puesto en la evolución de Quintero para el crucial enfrentamiento copero. Se viene Libertad y el Muñeco cerró el domingo con dos confirmaciones y una gran duda.