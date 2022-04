Mâs Monumental, el nuevo nombre del estadio de River: Jorge Brito y Francisco de Narváez presentaron “el estadio más grande de América”

El Monumental tiene un nuevo nombre. River había llegado a un acuerdo con la cadena de supermercados Chango Mâs para tomar una tradición de las ligas europeas y de Estados Unidos y desde este martes lo aplica a su estadio. Así, cambiando su denominación tras el convenio, desde ahora se lo menciona como “Mâs Monumental”, el naming oficializado en una conferencia de prensa encabezada por Jorge Brito, presidente del club de Núñez.

La flamante denominación del ex Monumental Antonio Vespucio Liberti fue aprobada en primera instancia en una reunión de la comisión directiva, y luego, en una asamblea de socios. Y ahora se comunicó en detalle que el patrocinador pagará a River un total de 20.000.000 de dólares por siete años y ese monto, de forma lineal a lo largo de ese tiempo, equivale a 50% del costo total de las obras que están desarrollándose en el estadio.

🏟️ Bienvenidos al estadio más grande de Sudamérica. Bienvenidos al Mâs Monumental. pic.twitter.com/jzWMHzI7LT — River Plate (@RiverPlate) April 5, 2022

“Está realizada puramente con el aporte de empresas. No tiene ningún subsidio del Estado. Lo hacemos a pulmón como un club social que somos. Esto es algo inédito en la historia del fútbol argentino, que debemos celebrar los hinchas de River”, señaló Brito, acompañado de Francisco De Narváez, presidente del grupo que posee la cadena de hipermercados. “En el momento en el que Jorge me invitó a ser parte, inmediatamente dije que sí. ¡¿Cómo no vamos a ser parte de algo que va a iluminar a toda la Argentina?! Sentimos una enorme felicidad por ser parte de este proyecto”, amplió De Narváez.

Brito aseguró que “no es un contrato más para River” y explicó: “Estamos celebrando la llave esencial para esta obra que tanto queremos los socios y los que frecuentamos el Monumental, incluidos los más de 150.000 miembros de la comunidad Somos River. Estábamos esperando que llegara el día para poder ampliar el estadio y permitir que más de 10.000 socios nuevos puedan estar presentes domingo tras domingo y tener un estadio con muchas más comodidades que las que tenemos”.

Jorge Brito, presidente de River, y Francisco De Narváez, que encabeza al grupo empresario, brindaron detalles de la idea @RiverCopero

El vínculo comercial, que caducará en 2029, permite que la dirigencia de River cuente con una valiosa fuente de ingresos para financiar la segunda etapa de cambios, que incluirá la construcción de otro anillo, 76 palcos, estacionamientos, nuevos accesos en las tribunas y un restaurante. Además, como había trascendido, se realizará un cambio de las butacas, en un plan que aumentará a 81.000 espectadores la capacidad del estadio mundialista en 1978. La renovación del campo de juego efectuada durante la pandemia, con la instalación de un césped híbrido (95 por ciento natural y 5% artificial), había dejado preparado todo para el comienzo de la siguiente etapa de obras. “La cartelería se colocará en diciembre”, detalló Brito.

A diferencia de lo que sucede en la Argentina, donde es casi una novedad, la comercialización de los nombres de los estadios deportivos es parte del paisaje desde hace décadas, por ejemplo en Estados Unidos. La estrategia comprende desde las franquicias de la NBA, con casos como el FTX Arena (Miami Heat) y el AT&T Center (San Antonio Spurs), hasta las de fútbol americano, con megaestadios como el Levi’s (San Francisco 49ers) y el Metlife (compartido por Giants y Jets, ambos de Nueva York).

De Narváez sumó su voz a la de Brito en la conferencia de prensa para comunicar el convenio por siete años y 20.000.000 de dólares. Captura

Muchos de esos espacios, a su vez, permiten albergar varios deportes, muchas veces con más de un partido en una misma jornada. En ese contexto, la frecuencia de uso de los estadios es mayor, lo cual implica más posibilidades de exposición y contactos para la marca.