River: el plan de Martín Demichelis para reducir un plantel mucho más voluminoso que el que heredó en enero

“Soy un convencido de querer trabajar con planteles que tengan 23 o 24 jugadores de campo más tres arqueros”. Antes de su debut oficial como entrenador de River, en enero, Martín Demichelis definió su parámetro ideal para el armado del plantel. En aquel entonces, con nueve lesionados en recuperación y con los préstamos de Felipe Peña y Flabian Londoño a Arsenal, tenía 21 futbolistas disponibles, y el director técnico fue muy claro: “La problemática de las lesiones no me permite dar muchas salidas. Quiero conocer a todos y no descuidar el armado del plantel. Quizás hay jóvenes que deberían salir para tener minutos; no quiero frenar el crecimiento de nadie. Pero tengo que cuidarme por el futuro incierto de ciertos jugadores”. Ahora, el panorama cambió: el grupo tiene 37 futbolistas, incluidos cuatro arqueros, y el DT debe hacer una reestructuración para alcanzar su objetivo. Por ende, el mercado local de pases, que comenzará en agosto, tendrá movimientos para River.

Con Bruno Zuculini como único lesionado en recuperación –volverá en septiembre, tras la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, sucedida en febrero–, Demichelis cuenta con esos cuatro arqueros, ocho defensores centrales, cinco laterales, trece mediocampistas y siete delanteros. Así, con 23 convocados en promedio por partido, el entrenador no puede darle minutos a una importante parte del plantel. Las recientes incorporaciones de Ramiro Funes Mori y Facundo Colidio agrandaron la nómina con miras a los octavos de final de la Copa Libertadores y el club aún no se retiró del libro de pases desde el exterior: hay negociaciones para sumar a Sebastián Boselli (defensor de Defensor Sporting) y Manuel Lanzini, mientras son analizadas otras alternativas de mercado.

Bruno Zuculini es el único jugador del plantel de River que no está disponible; el volante está en las últimas etapas de su recuperación de una rotura de ligamentos cruzados. Archivo - Prensa River Plate

En el arco no habrá movimiento: Franco Armani es el titular, Ezequiel Centurión es el suplente y los juveniles Lucas Lavagnino y Santiago Beltrán completan la nómina. Recientemente, Franco Petroli, que era el tercer arquero de la primera división y el titular en la reserva, fue cedido hasta diciembre sin cargo y sin opción a Estudiantes, de Río Cuarto, para que ganara continuidad.

En la defensa se moverán piezas. Leandro González Pirez y Paulo Díaz son hoy los titulares de la zaga central, mientras que Robert Rojas y Emanuel Mammana aparecen como las alternativas más directas. Jonatan Maidana está un paso más atrás; David Martínez recién volvió a jugar el domingo (3-3 vs. Rosario Central), al cabo de nueve meses, luego de ser operado por una tendinopatía rotuliana, y Ramiro Funes Mori está poniéndose a punto para competir por un lugar. Así, a la espera de lo que ocurrirá con el uruguayo Boselli, Tomás Lecanda saldrá en préstamo en el fútbol local, Martínez también puede ser cedido para ganar rodaje, Rojas espera algún ofrecimiento del exterior y en diciembre deben resolverse los futuros de Maidana y Mammana, cuyos contratos vencerán.

Emmanuel Mammana tiene contrato hasta diciembre y aún no se definió si lo renovará o dejará River a fin de año. Santiago Filipuzzi - Santiago Filipuzzi

Por otro lado, en el lateral aparecen Milton Casco y Enzo Díaz como los titulares y Andrés Herrera como la primera alternativa. Los otros dos defensores están negociando posibles salidas: Elías Gómez tiene a Nacional, de Uruguay, como un firme interesado y Elías López retornaría a Godoy Cruz tras superar su lesión de rodilla.

El mediocampo es la zona más poblada del equipo: cuenta con 12 apellidos disponibles, mientras se espera la recuperación de Zuculini, que a fin de año tendrá que gestionar su continuidad. Dentro de ese armado hay piezas intocables: Enzo Pérez –sin porvenir definido en diciembre, por el final de su contrato–, Rodrigo Aliendro, Nicolás De La Cruz, Ignacio Fernández y Esequiel Barco son piezas habituales de la formación inicial. Según aseguran en River, la única vía para dejar ir a De La Cruz en este mercado es una oferta cercana al monto de la cláusula de rescisión: 16 millones de euros. Tras la rechazada oferta de Flamengo, no hubo propuestas formales por el volante uruguayo de 26 años, más allá de un interés de Lazio, de Italia.

Luego, en la lista aparecen Matías Kranevitter, Agustín Palavecino, José Paradela, Santiago Simón, Franco Alfonso, Claudio Echeverri y Tomás Castro Ponce como alternativas. Entre ellos, Castro Ponce intentará salir en préstamo nuevamente y Atlético Tucumán aparece como alternativa, mientras que Simón y Alfonso también serían cedidos para que obtuvieran continuidad. En tanto, a Palavecino y Paradela pretenden retenerlos, por lo que analizarían solamente transferencias que superaran las inversiones realizadas por ambos: 3,5 millones de dólares por 65% del pase del ex jugador de Cali y 2,75 millones por 75% del ex de Gimnasia La Plata.

En la delantera hay siete integrantes: Lucas Beltrán, la figura; Miguel Borja y Salomón Rondón, las variantes de peso; Pablo Solari y Matías Suárez, los desequilibrantes desde el banco; Facundo Colidio, el recién llegado, y Agustín Fontana, que se entrena al margen del plantel y será negociado ya que no es tenido en cuenta. Entre ellos, Suárez puede dejar el club a corto plazo: su contrato se vencerá en diciembre y, aunque aún no hay certezas, se cree que éste será su último semestre en River, por los problemas de rodilla y su imposibilidad de jugar sostenidamente.

Matías Suárez es el único de los delanteros de River cuya continuidad no está garantizada más allá del próximo semestre. River Plate - River Plate

Por consiguiente, con dos refuerzos confirmados y dos en espera, ocho futbolistas que procurarán una salida favorable en este libro de pases y otros cinco que en el final de 2023 terminarán sus vínculos con el club, Demichelis delinea el plantel para al segundo semestre. Todo apunta a que terminará contando con 27 o 28 jugadores en total, algo mucho más ajustado a lo que pretende.

El plantel actual de River

Arqueros (4): Franco Armani, Ezequiel Centurión, Lucas Lavagnino y Santiago Beltrán.

Franco Armani, Ezequiel Centurión, Lucas Lavagnino y Santiago Beltrán. Defensores centrales (8): Robert Rojas, Leandro González Pirez, Paulo Díaz, Emanuel Mammana, Jonatan Maidana, David Martínez, Ramiro Funes Mori y Tomás Lecanda.

Robert Rojas, Leandro González Pirez, Paulo Díaz, Emanuel Mammana, Jonatan Maidana, David Martínez, Ramiro Funes Mori y Tomás Lecanda. Laterales (5): Milton Casco, Enzo Díaz, Andrés Herrera, Elías Gómez y Elías López.

Milton Casco, Enzo Díaz, Andrés Herrera, Elías Gómez y Elías López. Mediocampistas (13): Enzo Pérez, Matías Kranevitter, Bruno Zuculini, Rodrigo Aliendro, Nicolás De La Cruz, Santiago Simón, Tomás Castro Ponce, Agustín Palavecino, Ignacio Fernández, José Paradela, Franco Alfonso, Esequiel Barco y Claudio Echeverri.

Enzo Pérez, Matías Kranevitter, Bruno Zuculini, Rodrigo Aliendro, Nicolás De La Cruz, Santiago Simón, Tomás Castro Ponce, Agustín Palavecino, Ignacio Fernández, José Paradela, Franco Alfonso, Esequiel Barco y Claudio Echeverri. Delanteros (7): Lucas Beltrán, Miguel Borja, Salomón Rondón, Matías Suárez, Pablo Solari, Facundo Colidio y Agustín Fontana.