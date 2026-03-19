River en el sorteo de la Copa Sudamericana 2026, en vivo: todo sobre la gala de Conmebol, grupo por grupo

River y Racing saben que no tendrán en sus grupos a los otros cuatro argentinos, ni a los poderosos que también son cabeza de serie. Eso sí, cada bolillero del que saldrán los rivales aparece con diversas complejidades. El 2 tiene a Vasco da Gama y Bragantino, de Brasil, y a Millonarios, de Colombia, por ejemplo. En el 3, mayormente conformado por clubes de menor jerarquía en comparación con los peso pesado de la región, aparecen Independiente Petrolero de Bolivia, que actúa como local en Sucre (ciudad ubicada a 2790 metros sobre el nivel del mar), el ecuatoriano Deportivo Cuenca (juega a 2550m) y Deportivo Macará, también de Ecuador (en Ambato, a 2580m), lo que representa un desafío extra como visitante. Y en el 4, uno de los seis rivales posibles es Botafogo, de Brasil, acaso el que todos quieren evitar.