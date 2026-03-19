River en el sorteo de la Copa Sudamericana 2026, en vivo: todo sobre la gala de Conmebol, grupo por grupo
El segundo torneo en importancia en la región cuenta con seis equipos argentinos clasificados
Los premios de la Copa Sudamericana
La Copa Sudamericana otorga a los clubes hasta los 900.000 dólares por disputar la etapa de grupos. Para los que superen esa instancia habrá premios extra en los mata-mata: 600.000 por los octavos, 700.000 para los cuartos y 800.000 para semifinales, con recompensas de 6,5 millones de dólares para el campeón y 2 millones para el subcampeón.
San Lorenzo espera por sus rivales... ¿y por Guede?
A la espera de un acuerdo con Pablo Guede para reemplazar a Damián Ayude como entrenador, San Lorenzo está de regreso en una copa internacional y el viaje de la dirigencia sirvió para avanzar con ese tema. Incluso, se mencionó que Martín Palermo era la otra opción, tras una reunión con el ex delantero y su representante, algo que pareció diluirse hoy cuando tomó fuerza que era el plan B del actual DT de Alianza Lima. El presidente del Ciclón mencionó que tiene “el sí de los dos”.
Los representantes de River, los últimos en llegar
La delegación de River fue la última en llegar a la sede de la Conmebol en Luque de los clubes argentinos. Se esperaba la presencia del presidente Stefano Di Carlo y del secretario técnico Enzo Francescoli, pero finalmente el millonario estará representado por Ignacio Villarroel, vicepresidente primero, y por David Trezeguet, del área institucional, junto a Leonardo Ponzio, también integrante de la secretaría técnica.
La expectativa de Coudet con River
Previo al sorteo de la Sudamericana, Eduardo Coudet, el DT de River, se manifestó en relación a las preferencias que tiene, más allá de que “la expectativa es la mejor, y lo que toque será bienvenido; nos adaptaremos”. El entrenador sostuvo: “Hay lugares desde la logística que se hacen más difíciles y son más horas de viaje. El ideal sería tener la suerte de evitarlo”.
Un cambio en la conducción de la ceremonia...
Fred Nantes no será el encargado de liderar el sorteo, como se hizo un ritual en cada temporada, ya que el dirigente brasileño dejó la Conmebol en octubre pasado y se mantiene ligado al fútbol en dos roles diferentes: Director General del Complejo Maracaná, en Brasil, y asesor de la Federación Boliviana de Fútbol. Así, como en los sorteos de las fases previas, su compatriota Luciana Antunes, actual Gerenta de Competiciones de la entidad sudamericana, estará al frente.
Cuáles son los ocho cabezas de serie
Lo primero que se sorteará en la Copa Sudamericana será a qué grupo irá cada uno de los cabezas de serie. Además de River y Racing, en ese primer bolillero estarán San Pablo, Gremio, Santos y Atlético Mineiro, los cuatro de Brasil; Olimpia, de Paraguay, y América de Cali, de Colombia.
🏆🔝 Los 8⃣ equipos que serán cabezas de serie en el sorteo de la Fase de Grupos de la CONMEBOL #Sudamericana#LaGranConquista pic.twitter.com/Ro3sAPLeyg— CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) March 17, 2026
Los rivales más fuertes que quieren evitar
River y Racing saben que no tendrán en sus grupos a los otros cuatro argentinos, ni a los poderosos que también son cabeza de serie. Eso sí, cada bolillero del que saldrán los rivales aparece con diversas complejidades. El 2 tiene a Vasco da Gama y Bragantino, de Brasil, y a Millonarios, de Colombia, por ejemplo. En el 3, mayormente conformado por clubes de menor jerarquía en comparación con los peso pesado de la región, aparecen Independiente Petrolero de Bolivia, que actúa como local en Sucre (ciudad ubicada a 2790 metros sobre el nivel del mar), el ecuatoriano Deportivo Cuenca (juega a 2550m) y Deportivo Macará, también de Ecuador (en Ambato, a 2580m), lo que representa un desafío extra como visitante. Y en el 4, uno de los seis rivales posibles es Botafogo, de Brasil, acaso el que todos quieren evitar.
River, de regreso a la Sudamericana tras 12 años
Tras no lograr meterse en la Libertadores, River estará en la Copa Sudamericana esta temporada después de 12 años. La última vez, en 2014, ganó el título, al vencer a Atlético Nacional de Medellín y así rompió una sequía de 17 años sin vueltas olímpicas internacionales. Racing la jugó hace dos años y fue campeón. Para San Lorenzo, es el regreso a una copa internacional después de nueve años. Tigre compitió en el torneo por última vez en 2023. Barracas y Riestra son debutantes en un torneo fuera de casa.
Qué bombos integran los equipos argentinos
A partir del ranking que tiene cada equipo en la Conmebol, los bombos para el sorteo de los grupos quedaron establecidos, con River y Racing en el 1, como cabezas de serie; San Lorenzo y Tigre en el 2 y Barracas Central y Deportivo Riestra en el 4.
Cómo se realiza el sorteo
Los 32 equipos clasificados se dividirán en ocho grupos de cuatro clubes cada uno y para la definición de los bolilleros del sorteo se establecieron diversos criterios. Para los cabezas de serie de cada grupo se utiliza el ranking de clubes de la Conmebol al 15 de diciembre pasado y el segundo, tercero y cuarto bombos estarán compuestos por los ocho equipos subsiguientes a la misma fecha. Se dispuso que dentro de un mismo grupo no podrá haber dos equipos del mismo país, por lo que, si resultaran sorteados, pasarán a ocupar la siguiente zona y se sorteará nuevamente otro club. Hay una única excepción, relacionada a si uno de los equipos procede de la Fase 3 de la competición.
😍🏆 ¡Listas para salir! El bolillero está preparado para el sorteo de la Fase de Grupos de la CONMEBOL #Sudamericana— CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) March 19, 2026
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Qué equipos argentinos juegan la Sudamericana 2026
Esta edición de la Copa Sudamericana tiene a seis equipos argentinos clasificados para la etapa de grupos que se sorteará: River, Racing, San Lorenzo, Tigre, Barracas Central y Deportivo Riestra.
Bienvenidos a la cobertura del sorteo de la Copa Sudamericana
El sorteo de la etapa de grupos de la Copa Sudamericana se desarrollará este jueves, desde las 20, en el Centro de Convenciones de la Conmebol, en Luque, Paraguay, en una ceremonia que además definirá las zonas de la Copa Libertadores. La transmisión se puede seguir en vivo a través de las señales de TNT Sports Premium, ESPN y DSports, mientras que aquí, en LA NACION, se dará cobertura a todo lo que suceda minuto a minuto.
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