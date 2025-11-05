River, en vivo: Marcelo Gallardo y Stefano Di Carlo hablan en conferencia
El entrenador y el presidente hablan en el Monumental; expectativas por un posible anuncio
Gallardo, "CEO del fútbol"
La confirmación del plan Gallardo 2026 será un mensaje por elevación para el plantel de River. Muchos con contrato plurianual, los futbolistas pensaban que si el Muñeco decidía irse por sus propios medios en este final de temporada, ellos seguirían sin ningún inconveniente. La renovación del Muñeco entierra esa posibilidad. River, de hecho, se encomienda a Gallardo como un “CEO de fútbol”, mucho más que un entrenador. Y le da los máximos poderes para que, si lo considera necesario, desarme el equipo que él mismo pidió armar.
¿Renovación hasta 2026?
Los primeros trascendidos sobre la conferencia de este miércoles hablan de un anuncio que hará ruido. El club anunciaría la continuidad de Marcelo Gallardo como entrenador hasta diciembre del año próximo. Será la primera gran decisión de Stefano Di Carlo, cuya gestión acaba de empezar. El propio Gallardo se había puesto como punto límite el final de esta temporada, cuando terminaba el contrato firmado en agosto del año pasado.
River elegiría entonces el peor momento del Muñeco al frente del equipo para reafirmar su compromiso con el entrenador más ganador de la historia, que además tiene una estatua en la entrada del Monumental.
Gallardo y los plazos
Hace unos días, y tras la eliminación por la Copa Argentina a manos de Independiente Rivadavia de Mendoza, Gallardo había condedido que su equipo transitaba un “momento de mierda”. Además, adelantó que a fin de año evaluará su continuidad y tomará las decisiones que considere oportunas. En este sentido, nadie en River dudó acerca de la permanencia del Muñeco al frente del equipo al menos hasta el final de la temporada. Sin embargo, el último domingo, durante el partido ante Gimnasia (La Plata) algo se rompió: la gente cantó el ya mítico “Que se vayan todos, que no quede ni uno solo”.
Gallardo y Di Carlo se vieron en Ezeiza
Luego de tomar posesión el lunes por la tarde, una de las primeras actividades de Di Carlo como presidente fue acudir el martes al River Camp, en Ezeiza, para mostrarse junto a Gallardo y apoyar al plantel de cara al compromiso del domingo contra el rival de toda la vida. Presidente y DT tuvieron una reunión cara a cara en la que hablaron de cuestiones futbolísticas. El mensaje del club en las redes sociales fue muy claro: “¡Vamos todos unidos!“.
Convocatoria sorpresiva
River convocó de forma sorpresiva a una conferencia de prensa conjunta del flamante presidente, Stefano Di Carlo, y el entrenador del equipo, Marcelo Gallardo. Será desde las 18 en el estadio Monumental. La presencia ante los medios se da en medio de la crisis deportiva que vive el Millonario (acumula cuatro derrotas consecutivas en su cancha), y que puede condicionar su presencia en la próxima Copa Libertadores.
