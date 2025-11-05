River, en vivo: Marcelo Gallardo y Stefano Di Carlo hablan en conferencia

Los primeros trascendidos sobre la conferencia de este miércoles hablan de un anuncio que hará ruido. El club anunciaría la continuidad de Marcelo Gallardo como entrenador hasta diciembre del año próximo. Será la primera gran decisión de Stefano Di Carlo, cuya gestión acaba de empezar. El propio Gallardo se había puesto como punto límite el final de esta temporada, cuando terminaba el contrato firmado en agosto del año pasado.

River elegiría entonces el peor momento del Muñeco al frente del equipo para reafirmar su compromiso con el entrenador más ganador de la historia, que además tiene una estatua en la entrada del Monumental.