Era un secreto a voces que Gonzalo Pity Martínez se iba a transformar en refuerzo de River. Sólo faltaba que el club hiciera oficial la noticia, algo que sucedió este jueves, y se confirmó a través de la cuenta de twitter del club. El mediocampista de 30 años todavía tenía contrato vigente en Al-Nassr, pero se llegó a un acuerdo para su desvinculación del club árabe y firmó su vínculo hasta diciembre de 2024, con una opción a que se extienda por un año más.

El Pity Martínez es muy recordado por los hinchas de River por el tercer gol a su clásico rival Boca, en la final de la Copa Libertadores de 2018 jugada en Madrid. River también incorporó al defensor Ramiro Funes Mori (Cruz Azul), al mediocampista Manuel Lanzini (West Ham) United y al delantero Facundo Colidio (Inter de Milán). Y también al defensor Sebastián Boselli, de Defensor Sporting.

“Bienvenido a casa”, postearon las redes sociales de River este jueves con una foto del Pity y la banda roja. Con la llegada de Martínez, la dirigencia que tiene como presidente a Jorge Brito se retiró del mercado de incorporaciones, que se siguió moviendo a pesar de haber quedado fuera de la Copa Libertadores.

¿Cuál fue el último partido del Pity como jugador de River? Gonzalo Martínez se despidió de River con un gol ante Kashima Antlers, en la goleada por 4-0 el 22 de diciembre de 2018, por el partido por el tercer puesto del Mundial de Clubes. Luego emigró a Atlanta United, de los Estados Unidos. En Arabia Saudita, su último partido profesional fue el 17 de febrero de este año ante Al Tawoon. Al-Nassr, el equipo de Gonzalo Martínez se impuso por 2 a 1. Luego, lo sabido: sufrió la rotura del ligamento cruzado de su rodilla izquierda el 21 de febrero de este año.

Con la llegada de Pity Martínez, Demichelis cuenta así con otro 10, otro volante ofensivo con gran capacidad de elaborar juego. Si bien no todos tienen características similares, pero el DT cuenta para esas posiciones con Manuel Lanzini (otro de los refuerzos), Ignacio Fernández, Nicolás De la Cruz y Esequiel Barco.

¿Cuándo estaría en condiciones de volver a jugar? Para fines de septiembre. Como River no tiene ninguna urgencia porque solo disputará en este segundo semestre de 2023 la Copa de la Liga Profesional, esperarán a que el zurdo haga todo el trabajo de recuperación necesario de la lesión en su rodilla y se ponga al 100% desde lo físico para que se vuelva a poner la camiseta millonaria.

La lesión de Aliendro

Rodrigo Aliendro estará cerca de dos meses afuera del equipo tras confirmarse la luxación y el traumatismo del hombro izquierdo que sufrió en el segundo tiempo del partido ante Argentinos Juniors.

El cuerpo médico de River informó que el golpe le provocó a Aliendro la ruptura completa del tendón del pectoral mayor y que inició tratamiento de rehabilitación fisio-kinésica que demandará de 4 a 6 semanas de entrenamiento diferenciado. La lesión de Aliendro por un tiempo prolongado se suma a la de Paulo Díaz -esguince de ligamento en la rodilla derecha- y Leandro González Pírez, con una metatarsalgia, que ya no jugaron ante Argentinos el fin de semana.

El domingo, ante Barracas Central

River buscará levantarse de su tropiezo en el debut cuando reciba el domingo al modesto Barracas Central en la 2° fecha de la Copa de la Liga. El partido se jugará desde las 21 (no a las 21.30, como en principio estaba pautado). Los millonarios, campeones de la Liga de 2023 en el primer semestre, recibieron golpes por un par de tropiezos en las últimas semanas. No sólo porque se quedaron afuera de la Copa Libertadores ante Inter de Porto Alegre en los octavos de final, sino que además fueron eliminados por Talleres de la Copa Argentina. Por si fuera poco, el debut en la Copa de la Liga ante Argentinos en la Paternal finalizó con una derrota por 3-2.

Demichelis, con la mente en Barracas Central

Argentinos explotó varias falencias defensivas de River, a tal punto que Martín Demichelis afirmó estar “muy preocupado” por algunas fallas defensivas. ”No me pasa desapercibido no ser los mismos de visitante. El mensaje no es otro cuando jugamos de visitante. Hay que corregir y lo haremos puertas adentro”, aceptó el entrenador, que reconoció errores en las pelotas paradas defensivas.

Si bien el equipo se conocerá horas antes del partido, al menos por lo que hizo en la primera parte del año, Demichelis no hará grandes modificaciones y se mantendrá la formación que eligió para jugar en la Paternal con el regreso de Nicolás de la Cruz. Enfrente tendrá a Barracas Central, otro que empezó el campeonato con derrota, en su casa, por 1-0 ante Vélez, y que registra un triunfo sobre River (2-1) en la Liga pasada, hace menos de dos meses.

