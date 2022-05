River: “Haaland, ¿quién?”, la ironía de la prensa inglesa por los goles de Álvarez y el gigante italiano que busca a otro joven millonario

La prensa inglesa se rinde ante Julián Álvarez. Los seis goles convertidos ante Alianza Lima por la Copa Libertadores, las dos pelotas que se llevó a su casa y, sobre todo, el fulgurante ascenso del delantero cordobés hace que los medios de comunicación se atrevan a compararlo con otro delantero europeo que desembarcará en la zona celeste de Manchester: Erling Haaland. Claro que entre ellos hay diferencias: el escandinavo llega luego de una puja con otros gigantes europeos. Y tras convertirse en el futbolista sensación de Borussia Dortmund. El 9 que todos querían tener.

Pero los últimos meses de Álvarez, sumados a su explosión en el torneo local más la convocatoria al seleccionado argentino que dirige Lionel Scaloni, provocan que los expertos en fútbol inglés se froten las manos ante la posible competencia entre Haaland y el argentino. El brasileño Gabriel Jesús, hoy el único 9 del City, abandonará el equipo para jugar, casi con seguridad, en Arsenal. P or lo tanto, hacer goles será el trabajo primordial del cordobés y del noruego. Y deberán ganarse los minutos en cancha.

Con su gran actuación frente a los peruanos, Julián Álvarez se convirtió en el primer jugador de la historia de River en festejar seis goles en un mismo partido y acumuló 51 anotaciones con la camiseta de la banda roja, cuatro menos que Borré, el futbolista que más gritó en el ciclo de Marcelo Gallardo.

Julián Álvarez y las dos pelotas, el premio por su doble triplete (seis goles) ante Alianza Lima, por la Copa Libertadores Fotobaires/Nicolas Aboaf

Antes de viajar a Inglaterra, en la primera semana de julio, el cordobés de Calchín buscará superar esta marca en los hasta ocho partidos que podría disputar, sumadas las cinco primeras fechas de la Liga Profesional (LPF), la serie partido-revancha de octavos de final en la Copa Libertadores y un eventual cruce con Barracas Central por Copa Argentina, todavía no programado.

Los seis goles de Álvarez frente a Alianza Lima por la Copa Libertadores dieron la vuelta al mundo de la pelota. Tanto, que los medios ingleses se hicieron una pregunta: “¿Quién es Haaland?”, una ironía del diario The Sun para comparar el presente del argentino con el del delantero noruego. Los dos llegarán a Manchester en simultáneo para la próxima temporada. Pero el europeo costó tres veces más que el argentino.

El Daily Mail, otro rotativo inglés, fue por el mismo camino. “La Premier League no está preparada”, sentenció. Se refería a la acumulación de talento que tendrá Pep Guardiola a disposición. Además de los Haaland y Álvarez, el encargado de asistirlos dentro de la cancha será el belga Kevin De Bruyne. Goles asegurados.

Los elogios de "The Sun" a Julián Álvarez, luego de sus seis goles a alianza Lima Captura

El propio Marcelo Gallardo, entrenador de River, aceptó en conferencia de prensa que no puede hacer nada para evitar que su delantero estrella emigre en julio. “Es difícil porque hay un equipo que hizo una gran inversión (por el Manchester City) y se lleva a un diamante en bruto. Nosotros somos países exportadores de futbolistas, se nos han ido muchos en este tiempo y hemos intentado sobrevivir a esas partidas. Reemplazarlo nos será fácil, no lo vamos a encontrar, hay que ser conscientes que muy posiblemente juegue octavos de la Copa y se vaya a su nuevo destino. Lo que llegue a pasar ya no depende ni de mí ni de lo que podamos hacer nosotros. Es así de simple”, concedió el Muñeco.

Álvarez, quien con apenas 18 años jugó la final de la Copa Libertadores en Madrid ante Boca en 2018, alcanzó un promedio de gol de 0,43 por partido y si se tienen en cuenta las 29 asistencias su participación goleadora casi que llega al 0,70.

Otra de las grandes virtudes del futbolista del seleccionado argentino es su capacidad física: de los 116 partidos que jugó, 82 fueron como titular y de esa estadísticas en 47 ocasiones completó los 90 minutos. Su registro goleador aumentó desde el año pasado luego de la lesión de Matías Suárez, que le devolvió la titularidad y lo obligó a jugar de centrodelantero.

🔴⚪🧙 ¡La noche mágica de @julianalvarezzz!



🔝 6⃣ goles para el triunfo de @RiverPlate y hacer historia en la CONMEBOL #Libertadores: igualó la marca como el futbolista que más goles hizo en un partido en la Copa.#GloriaEterna pic.twitter.com/lGAjKjmg09 — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) May 26, 2022

En la temporada 21-22, Álvarez jugó 46 partidos y anotó 35 goles. River vendió a Álvarez al City de Pep Guardiola a fines del año pasado por 21 millones de dólares, e incluyó una cesión a préstamo hasta la finalización de octavos de final de la Libertadores. Si bien dicha cesión a favor de River era durante todo el 2022, el City puso una cláusula de rescate por 1,8 millones de dólares para tenerlo disponible a mitad de año en la pretemporada de verano en Europa.

Luego de las actuaciones de la “Araña”, el propio Guardiola adelantó que sus intenciones eran tenerlo con el equipo en julio para verlo entrenar con el plantel del campeón de la Premier League. Según informó el medio inglés The Sun, el CEO del Manchester City, Ferrán Soriano, aseguró que el argentino se sumará al equipo británico en la fecha estipulada por el contrato de compra. “ Hemos tenido muchas ofertas de clubes para ceder a Julián, pero no se va a ir, hará la pretemporada con nosotros y se quedará” , explicó el directivo del club. Por lo pronto, el delantero cordobés ya están en Bilbao con el seleccionado argentino. Se prepara para la Finalissima ante Italia en Wembley, y para el segundo amistoso ante Estonia, en San Sebastián.

Enzo Fernández, otro que seduce a Europa

El mediocampista de River Enzo Fernández ha provocado el interés varios clubes europeos, como Benfica de Portugal, Sevilla e Inter, y ahora debe sumar el de Juventus, que está siguiendo al jugador hace varios meses, según reveló hoy la prensa Italiana. Fernández, de 21 años y con una cláusula de rescisión de 20 millones de euros, está en la mira de la Juventus de acuerdo a Tuttomercato, un portal dedicado a los rumores sobre las transferencias de futbolistas. Según el medio italiano, la Vecchia Signora ya comenzó a moverse: en los próximos días dirigentes del club de Turín se contactarán con sus pares riverplatenses.

Con una cláusula de rescisión de 20 millones de euros, Enzo Fernández también está en la mira de los gigantes europeos. Fotobaires

Fernández, quien tuvo un paso a préstamo por Defensa y Justicia, acumula 45 partidos, 10 goles y 9 asistencias. Con los impuestos, la inversión de los italianos treparía hasta los 25 millones de euros. Pero no falta competencia para la Juventus teniendo en cuenta que sobre todo el Benfica ya movió hace tiempo por sus fichas por el argentino (hubo una reunión en Núñez con emisarios del club luso), que también llamó la atención del Sevilla español y del Inter italiano. La Juventus perderá este verano a otro argentino, Paulo Dybala (no renovó su contrato). Llegaría, en cambio, Ángel Di María, quien se despidió el último fin de semana de PSG, su equipo equipo durante las pasadas siete temporadas.

Con información de la agencia Télam.