River: Juan José López volvió a hablar del descenso y lo comparó con la final de la Copa Libertadores 2018

Juan José López es un símbolo de la historia de River. Para bien y para mal . Fue un mediocampista destacado y como entrenador sufrió el impacto más grande la historia millonaria, el descenso al Nacional B. Fue parte de un círculo central extraordinario, rodeado de Mostaza Merlo y el Beto Alonso. Sin embargo, su breve paso por Boca cambió la percepción del hincha. Más aún, la caída al abismo.

A los 71 años, está retirado del mundo del fútbol. Dirigió a San Martín, de Tucumán y a Juventud Antoniana, de Salta, luego de aquella traumática experiencia. Años atrás, recordó esos días que quedaron marcados a fuego en la historia del fútbol argentino. “El problema que tuvimos por irnos al descenso se sintió fuerte, porque es algo que nunca habíamos vivido, pero por suerte Matías (Almeyda) hizo un gran trabajo, sobre todo porque lo construyó desde adentro, y trabajó muy bien en un torneo duro, mucho más difícil de lo que la gente cree. Fue un justo campeón, más allá de que la suerte no lo acompañó, y eso le impidió sacar más ventaja y ganar el título de manera más holgada”, analizó Jota Jota, en un programa de TyC Sports.

Daniel Passarella y Juan José López, en el Monumental River Plate - FotoBAIRES

En otro tramo de la charla, López reconoció: “Me pasó lo peor que me pudo haber pasado: irme al descenso con el club que más amo. Nadie se quiere ir al descenso, porque te queda marcado por siempre. Pero la vida continúa.”

Este lunes, luego de la derrota de River frente a Boca en la Bombonera, López reapareció públicamente. Se refirió al áspero choque de este domingo y reconoció que el impacto de la finalísima de la Copa Libertadores 2018 superó todo. “A Boca no le importa cómo ganar; a River sí, porque lo hace jugando”, fue su reflexión. Y volvió al pasado: “Me dio mucha pena el descenso de River por el club. Se va Cappa y Daniel Passarella nos hace dirigir por seis fechas para contratar un técnico y me fue muy bien. Yo quería volver a las inferiores, pero Daniel me obligó a seguir porque cuando fue a buscar un DT, volvió con las manos vacías”, comentó Jota Jota, en una charla con el programa Platea Baja, por Radio Del Plata, con Oscar Martínez.

Acerca del trato de los fanático, el ex volante comenta: “El hincha en la calle me trata bien. Ya pasó el tsunami, aunque nunca sentí maltrato. Lógicamente que soy la cabeza visible y muy responsable de lo que pasó. Pero igual hicimos una muy buena campaña, con un total 57 puntos y se perdió una final con Belgrano muy rara. Lo que más pena me da es que teníamos un proyecto a largo plazo muy bueno con Daniel (Passarella) y no pudimos continuarlo”.

Insistió por el mismo camino. “Hicimos una muy buena campaña, estábamos clasificados para las copas, pero Belgrano se armó bien. Grondona no nos mando a la B por Passarella, nos fuimos a la B por problemas futbolísticos. Cada partido que jugaron los equipos que nos enfrentaron fueron como una final y todos los clubes tenían el deseo de que River se vaya a la B”, puntualizó.

En ese instante, surgió espontánea la comparación, que suele hacerse en el mundo del fútbol. “River ganó en Madrid y eso mata al descenso . El problema es cuando perdés la categoría y no volvés en un año. Volvió enseguida y Madrid tapó todo. Madrid mata descenso por todos los condimentos que sucedieron. El mundo del fútbol estaba mirando ese partido en Madrid, el que todos quieren jugar”, señaló.

“Me afectó en lo anímico el descenso porque soy de River y me dolió, yo tenía proyectos de seguir en la inferiores y eso me lo derrumbó. Yo, personalmente, ya superé el tema del descenso”, agregó el conductor.