Boca - River: la seria lesión de Rodrigo Aliendro sigue generando debate, el gesto de Varela y la respuesta de Beligoy

Sigue el debate luego del intenso clásico jugado este domingo, en la Bombonera. El equipo xeneize se impuso por 1 a 0, con un cabezazo de Darío Benedetto y se lanza en la lucha por el título, aunque ocurrieron otros temas, más delicados, durante el encuentro. Uno de ellos, fue la seria lesión de Rodrigo Aliendro, que será operado y no jugará hasta 2023. ¿Debió ser expulsado Alan Varela? ¿Por qué no intervino el VAR? ¿Cuál fue la reacción del Mundo Boca? ¿Y la respuesta del comité de árbitros?

A los 22 minutos del segundo tiempo, Rodrigo Aliendro recibió el balón en su campo, luego de un pase de Nicolás De La Cruz. Al momento de descargar la pelota para Enzo Pérez, el mediocampista recibió una embestida de Alan Varela. El volante de Boca realizó una falta fuerte, según el primer vistazo y debió ser amonestado. La acción, sin embargo, continuó. Con Aliendro en el piso, el futbolista de Boca intentó volver a posicionarse para evitar el contraataque millonario, pero en el intento, supuestamente de modo involuntario, golpeó con su pierna el rostro del número 27 riverplatense.

El impacto de Varela sobre Aliendro Twitter

El volante de River quedó en el piso. Cuando el juego se detuvo y el árbitro, Darío Herrera, fue a ver qué pasaba, el hombre de River mostraba mucho dolor y chorreaba sangre del rostro. Aliendro, que había ingresado al comienzo del segundo tiempo en lugar de Marcelo Herrera, tuvo que ser reemplazado por Agustín Palavecino. Apenas estuvo en la cancha 24 minutos.

El parte médico de River, en la medianoche del domingo, fue elocuente: “Rodrigo Aliendro sufrió una fractura de macizo facial con hundimiento de malar y compromiso del piso de la órbita. Será intervenido quirúrgicamente en los próximos días”. La falta de Varela fue con la intención de cortar el juego y luego, en el ímpetu por volver a la jugada, le propinó un golpe sin querer. Aliendro tuvo mala suerte en cómo siguió la jugada.

Luego de permanecer unos minutos en el banco de los suplentes, fue retirado en camilla del estadio. El jugador de 31 años llegó a River en junio; antes pasó por Colón de Santa Fe, Atlético Tucumán y Chacarita, entre otros equipos, en el ascenso.

El momento de la lesión

Rodrigo Aliendro: Golpazo, fractura y operación

Lo curioso es que el VAR no revisó la jugada. Federico Beligoy, director Nacional de Arbitraje, lo definió como un accidente de juego. “Aliendro fortuitamente y de manera accidental se golpeó con la rodilla de Varela. No hubo ninguna intención, fue producto del juego y del roce”, comentó. “Entendimos que ha tenido un gran arbitraje Darío como sus asistentes, que son mundialistas en Qatar; el VAR no ha tenido que intervenir producto de las decisiones importantes y satisfactorias que se tomaron en el campo de juego”. Además, agregó: “Acá, las decisiones fueron tomadas contundentemente, con mucha energía, con mucho criterio y por eso no ha intervenido el VAR”.

Aliendro se levantó después del golpe con el ojo destruido y con la cara hinchada; pretendió volver a jugar, pero rápidamente los médicos le informaron que no podía seguir. Se fue envuelto en lágrimas, rodeado de la adrenalina que invadía la Bombonera.

Rodrigo Aliendro fue retirado del campo de juego con una lesión en la cara durante el partido ante Boca; ahora, será operado Daniel Jayo - Getty Images South America

Durante la tarde de este lunes, le está bajando la inflamación del golpe; la intención es llevarlo al quirófano en las últimas horas de hoy. La intervención será realizada por un equipo especial de cirugía maxilofacial. Lo acompaña Pedro Hansing, el médico de River. También están Matías Patanián y Eduardo Barrionuevo, dirigentes de la entidad de Núñez.

Según se supo, en las últimas horas estaba previsto un llamado de Alan Varela, para conocer el estado de salud y ponerse a disposición en todo lo que necesitara de aquí en más.