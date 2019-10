Juanfer Quintero se saca fotos con los hinchas anoche, tras la llegada de River a Mendoza. Crédito: Diego Haliasz / Prensa River

Necesitó mucha paciencia Juan Fernando Quintero. Una lesión ligamentaria demanda varias fases: la asimilación de la noticia es la primera, una instancia nada sencilla. Estar en plenitud y que se trastoquen los planes es el primer golpe. Después viene la fase de la operación y el comienzo de la recuperación. Al final, cuando el futbolista se calza los botines, necesita luchar contra la ansiedad: mejor que volver rápido es volver bien. Hoy, probablemente, el largo camino del 10 de River tenga un punto de inflexión: casi siete meses después de haber tenido que dejar las canchas por obligación volverá a firmar una planilla como jugador. Si Marcelo Gallardo lo dispone, además, jugará unos minutos ante Almagro, en Mendoza, en el partido de cuartos de final de la Copa Argentina.

¿Y cómo está este jugador al que el público de River adoptó rápido y entronizó el 9 de diciembre, cuando le anotó el gol del 2-1 decisivo a Boca, en la final de la Copa Libertadores? "Estoy 9 puntos", respondió él anoche, cuando el plantel de 18 jugadores llegó a aquella capital, mientras cientos de hinchas los esperaban en la puerta del hotel. Feliz por la convocatoria de Gallardo, dejó ver sus emociones: "Estoy muy contento, va a ser un día especial para mí y lo estoy disfrutando. No hay ningún motivo para estar triste. La lesiones son cosas del fútbol y, gracias a Dios, nunca me sentí solo durante la recuperación. Tuve la compañía de mi familia, los compañeros, el cuerpo técnico, los médicos y mi mentalidad".

El momento en que el entrenador le comunicó que viajaría a Mendoza también fue especial: "Sentí cosquillitas en la panza como sentiría cualquiera que ama el fútbol. Si me citaron para este partido es porque me vieron bien. De peso estoy igual. Sigo la dieta. No soy vegano pero sigo una dieta y noté un cambio en mi cuerpo. Averigüen bien que les va a servir", les dijo a los periodistas que lo rodeaban, riéndose.

Tras varios meses de kinesiología, gimnasio, ejercicios de fortalecimiento y trabajos de rehabilitación, el enganche colombiano volvió a trotar a fines de junio, tomó contacto con la pelota a mediados de julio y a comienzos de septiembre ya pudo volver a realizar tareas tácticas y técnicas con el plantel. Ahora, después de encontrar su mejor versión física, vendrá la fase de sumar minutos en partidos oficiales.

En su horizonte, aunque no lo diga, está Boca, otra vez: la revancha de las semifinales de la Copa, el 22 de noviembre en la Bombonera. No faltó quien le recordara aquel gol en el Bernabéu: "Me siento muy orgulloso pero todos fuimos parte de esa Copa. La Libertadores es parte de la historia del club y gracias a Dios pude ser parte de ella

Tras recuperarse de una rotura de ligamentos el mediocampista recibió el alta médica el 23 de septiembre último. Gallardo será cauteloso con la cantidad de minutos que tendrá Quintero en este retorno: quiere llevarlo de a poco, como ya expresó cuando el colombiano se sumó de vuelta al plantel. El último partido de Quintero fue el 13 de marzo en el duelo ante Independiente, cuando tuvo que dejar el campo a los 13 minutos del segundo tiempo, por la rotura del ligamento anterior de su rodilla izquierda. Hasta hoy.