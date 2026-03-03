“Chacho” Coudet en River: cómo le fue cómo jugador y todos los títulos que ganó

Eduardo Coudet será el próximo entrenador de River Plate. Como le ocurrió a Martín Demichelis, reemplazará a Marcelo Gallardo, el DT más importante de la historia del club, pero con una carga muy diferente a la que tuvo el exdefensor porque por entonces el ‘Muñeco’ se fue por la puerta grande, con resultados positivos, y esta vez lo hizo en medio de una crisis futbolística sin retorno. Lo que une a esos tres nombres, de diferentes perspectivas como DT’s, es que vistieron la camiseta millonaria y dejaron una huella.

El ‘Chacho’ no es un producto de las inferiores riverplatenses, pero tuvo dos etapas y dejó un gran recuerdo en los hinchas. Llegó en 1999, proveniente de San Lorenzo, y permaneció hasta 2002. Tras un breve paso por Celta de Vigo, regresó al Millonario en 2003 y estiró un segundo ciclo hasta 2004. En esos períodos fue una pieza importante en equipos de Ramón Díaz y Manuel Pellegrini. Contribuyó para ganar cinco títulos: Apertura 1999 y los Clausura 2000, 2002, 2003 y 2004.

En lo estadístico, Coudet disputó 179 partidos en River (12.487 minutos) en los que marcó 27 goles y dio 49 asistencias. Lo amonestaron 33 veces y lo expulsaron en tres.

Eduardo Coudet reemplazará a Marcelo Gallardo como entrenador de River Plate Jam Media - Getty Images South America

Pero su nombre para reemplazar a Gallardo como entrenador fue más allá de su pasado como jugador, aunque conocer el Mundo River le dio un plus. Su llegada fue confirmada este martes por el presidente de la institución, Stefano Di Carlo, quien dio detalles de cuándo se oficializará: “Está confirmado y este miércoles vamos a estar haciendo el anuncio oficialmente. Si todo sale bien, detalles operativos, será en torno al mediodía”.

El Millonario tuvo que acordar con Alavés de España, club donde estaba trabajando, un resarcimiento económico porque tenía contrato hasta junio de 2026. El vínculo de Coudet con su nuevo equipo será hasta diciembre de 2027, es decir por lo que resta de la temporada en curso y la siguiente.

Desde que se retiró, el ‘Chacho’ construyó una respetable carrera como DT que comenzó en Rosario Central y continuó en Tijuana de México. Tuvo un gran paso por Racing, donde ganó dos títulos, y desde entonces no volvió a trabajar en la Argentina. Internacional de Porto Alegre, Celta de Vigo y Atlético Mineiro fueron los clubes que comandó hasta que regresó a España para estar al frente de Alavés.

Los números de Eduardo ‘Chacho’ Coudet como DT

Rosario Central (2015-2016)

81 partidos.

39 victorias.

24 empates.

18 derrotas.

Sin títulos.

Como DT de Rosario Central, el 'Chacho' Coudet logró una identidad futbolística recordada por todo el fútbol argentino

Tijuana de México (2017)

23 partidos.

8 victorias.

6 empates.

9 derrotas.

Sin títulos.

Racing (2018-2019)

73 partidos.

37 victorias.

22 empates.

14 derrotas.

2 títulos: Superliga 2018-2019 y Trofeo de Campeones 2019.

Coudet ganó dos títulos con Racing: la Superliga 2018-2019 y el Trofeo de Campeones 2019

Internacional de Porto Alegre (2020 / 2023-2024)

109 partidos.

54 victorias.

28 empates.

27 derrotas.

Sin títulos.

Celta de Vigo (2020-2022)

84 partidos.

31 victorias.

19 empates.

34 derrotas.

Sin títulos.

Atlético Mineiro (2023)

35 partidos.

21 victorias.

8 empates.

6 derrotas.

1 título: Campeonato Mineiro 2023.

Deportivo Alavés (2024-2026)