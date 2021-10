River: la estadística de Julián Alvarez, el delantero más determinante para Gallardo y una cotización en alza

Julián Álvarez no necesitaba un partido consagratorio para demostrar su talento y su potencia. A lo largo de toda la temporada se fue convirtiendo en el jugador más determinante de River y también se ha consolidado como una fija de la selección nacional en el ciclo de Lionel Scaloni. Pero en la tarde del domingo en el Monumental volvió a tener una actuación memorable que lo marcará a fuego: a pura desfachatez y con una clase perfecta de su jerarquía, el joven delantero de 21 años fue la gran figura con dos goles frente a Boca y una tarea para el recuerdo. Deluxe.

¿Cuánto vale Julián Álvarez hoy? Aunque el valor real lo pondrá el mercado en el momento que River decida transferirlo, hay muchas formas de calcular su cotización en este presente venturoso. Lo que está claro es que los números siguen en alza.

Por lo pronto, vale decir que en tan solo 18 minutos, Álvarez sentenció la historia del superclásico. Primero, a los 25 de la primera parte, realizó una gran jugada individual, dejó en el camino a Jorman Campuzano con una sutil gambeta y sacó un derechazo en el que tuvo cierta complicidad del arquero Agustín Rossi para abrir el marcador. Luego, a los 43, definió con un gran anticipo a Carlos Izquierdoz en el área chica para anotar el 2-0 tras un centro de Santiago Simón. Una brillante conexión de la cantera millonaria para que la estrella del equipo pudiera agigantar un poco más su figura.

Lo mejor de Julián Álvarez ante Boca

En lo que va de la temporada, Julián Alvarez suma 13 goles y 13 asistencias en 39 partidos. Nadie es tan importante como él. Es récord en el plantel con 26 participaciones directas en goles. Un jugador intratable con una técnica brillante y un gran componente: su profesionalismo. En la intimidad del vestuario todos destacan su compromiso con el equipo, su deseo de crecer y aprender constantemente y la capacidad para escuchar a los más adultos. Vive por y para el fútbol. Y siempre está buscando nutrirse. Por eso también Scaloni sigue confiando en él: está convocado para jugar esta semana frente a Paraguay, Uruguay y Perú en las Eliminatorias.

“Es una alegría inmensa volver a jugar con toda la gente después de tanto tiempo. Encima un clásico de local, ganar y seguir sumando para estar ahí arriba en el torneo. Jugar seguido varios partidos con un buen nivel de todo el equipo y aportando asistencias y goles te hace agarrar mucha confianza. Eso me ayuda mucho”, destacó Álvarez en diálogo con la televisión y agregó: “Ahora me toca dar lo mejor en la selección, mañana me sumo. Estoy muy contento de formar parte y ansioso de estar ahí.

Julián Alvarez festeja el 2-0 Mauro Alfieri - LA NACION

Por primera vez en su carrera, el cordobés recibió la ovación del Monumental. “Olé, olé, olé, olé… Juli, Juli” cantaron los hinchas millonarios luego de un pique corto para intentar desbordar a la defensa xeneize en el tramo final del partido. Terminó acostado en soledad y acalambrado. Y por eso el técnico Marcelo Gallardo lo terminó reemplazando a falta de ocho minutos para hacer ingresar a Matías Suárez. Porque Álvarez no es solo un delantero libre que puede jugar por todo el frente de ataque. También es el primer defensor. Presiona y desgasta constantemente a los defensores rivales. Un combo completo y explosivo.

“Lo que marcó la gran diferencia hoy fue el juego de un equipo que siempre quiso hacer lo que quiso, y a otro intentando no sufrir más de la cuenta. Y también el gran momento que está pasando Julián Álvarez con el gol, que hizo que abriéramos el marcador. Eso nos dio más tranquilidad. El segundo gol hizo que Boca tuviera mucho más cuidado en salir que en ir a buscar un descuento”, comentó Gallardo en conferencia de prensa, y luego también pidió tenerlo disponible para jugar frente a Banfield y San Lorenzo en los próximos fines de semana entre la fecha FIFA.

El golazo de Julián Alvarez para el 1-0 Mauro Alfieri - LA NACION

“Somos el equipo que más jugadores da y por ende me parece que jugamos en desventaja. Es injusto. Lo hicimos anteriormente y lo vamos a volver a hacer. Veremos si hay una posibilidad de tener un guiño de parte del seleccionado argentino ya que Julián estuvo en las últimas convocatorias y casi no tuvo participación, veremos si hay alguna posibilidad de que lo podamos tener. Eso se verá, pero hay buena disponibilidad”, comentó el entrenador en conferencia de prensa.

Álvarez no para de lucirse y sus goles ya empiezan a retumbar en el fútbol europeo. Pero, mientras tanto, River disfruta de una figura de élite con un futuro que no tiene techo.

Las ofertas y la forma de estimar su cotización

Por el momento la único oferta real que llegó a River por Julián Álvarez fue desde la Major League Soccer. Orlando City ofreció 10 millones de dólares brutos, más dos millones de dólares en bonos por objetivos, por el 100% de su pase. Fue rechazada. Además de que a River le parecía poco dinero, el mismo jugador no estaba convencido de irse a los Estados Unidos.

Con la selección jugó en un partido ante Chile, por las eliminatorias; su presencia con la celeste y blanca también ayudó a aumentar su valor de mercado instagram

Los rumores europeos llegan de todos lados. Desde Países Bajos (Ajax), Inglaterra (Aston Villa) e Italia (Milan). Su cláusula de salida es de 25 millones de euros y en Núñez poseen el 85% de la ficha del futbolista, mientras que el 15% restante es de Deportivo Atalaya, club de Calchín, Córdoba, donde inició su camino.

Por su parte, la página Transfermarkt, una referencia internacional en el rubro, actualizó su valor al mes de junio de 2021, cuando lo cotizó en 15 millones de euros (17,3 millones de dólares). Pero su crecimiento en el último año fue notable. Hasta enero de este año, su valor estimado era de 9 millones de euros; en esa fecha subió a 12; y por último, en junio, cuando fue convocado para jugar la Copa América con la selección argentina, aumentó a 15. Después de esta seguidilla brillante en los partidos con Newell’s, Central Córdoba y Boca, otro ajuste será necesario. Tiene contrato hasta diciembre de 2022 con River. A este ritmo, será difícil retenerlo.