River: la fuerte autocrítica de Gallardo después de la caída y otra noche de “San Armani”

Es posible que Marcelo Gallardo haya dejado el estadio José Amalfitani con un resoplido de alivio. Quedó claro: River la sacó barata frente a Vélez, que podría haber ganado por un margen más amplio que el escueto 1-0 con el que se terminó el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, y que además marcó la primera derrota de River en el certamen.

“Fue un partido incómodo para nosotros. Le otorgamos la ventaja a Vélez. Durante la primera mitad tuvimos buenos momentos en el inicio, pero después del gol de ellos nos costó. Se nos hizo incómodo. Quisimos cambiar en el segundo tiempo para tener mejor calidad de juego, con el ingreso de Juanfer (Quintero) y no salió. Y le otorgamos espacios a Vélez, y el resultado podría haber sido más amplio, ésa es la verdad. No jugamos un buen partido, y lo que rescato como positivo es el resultado, que es una ventaja mínima. Debemos mejorar muchísimo, y en nuestra cancha va a ser un partido totalmente diferente. No fue bueno lo nuestro hoy. Tenemos que ser conscientes de que peor que esto no podemos jugar”, expresó sin vueltas Gallardo en la conferencia de prensa posterior a la derrota.

La preocupación de Gallardo; River dejó una imagen desdibujada en Liniers JUAN MABROMATA - AFP

El DT de River extendió su análisis: “La incomodidad con la que nos hizo jugar Vélez hizo que no nos encontráramos futbolísticamente. Intentamos con variantes, pero no las encontramos, y cuando el equipo juega mal, no hay muchas explicaciones: juega mal. Somos conscientes de eso, que tenemos que mejorar para el partido que viene, pero la serie gracias a este resultado está abierta, y la semana que viene hay que cambiar la imagen que dejamos hoy”.

Gallardo fue directo y concreto en su visión de lo que pasó en el partido en el que River se quedó sin invicto copero. “Cuando digo que fue un partido incómodo, hablo de un partido con la energía que nos propuso Vélez, en un terreno que no estaba en la mejor forma, no lo supimos jugar. Ya está. Lo peor ya pasó, que fue haber jugado mal y el resultado que es con margen mínimo. Debemos mejorar y creo que vamos a hacerlo. Después, ¿sabés cuántos partidos nosotros fuimos muy superiores y no pudimos resolverlo con una diferencia más amplia? Hoy podríamos haber perdido por un gol más, y no pasó. A veces nos sucede eso a nosotros, esta vez le tocó al rival”.

Gallardo, sin vueltas: "Lo mejor fue el resultado, que fue una ventaja mínima" JUAN MABROMATA - AFP

“Me voy con la sensación de que no recuerdo haber sentido que no estuvimos, en un partido de Copa Libertadores, en una serie inicial. Pero dentro de todo lo malo, la ventaja es mínima. Me queda la tranquilidad de que peor no podemos jugar, y que todo lo que venga es positivo. Primero hay que reconocer, luego asimilar, y después empezar a pensar en que todo lo que venga tiene que ser mucho mejor de lo que fue esta noche. Esto hay que aceptarlo, pero con la fe intacta de que en nuestra cancha podemos revertirlo. Este partido nos va a enseñar mucho y el que viene va a ser totalmente distinto”, amplió.

En cuanto a la situación de Rodrigo Aliendro, que salió mareado tras un choque en el aire con un jugador de Vélez: “Está mejor, está más estable, pero va a estar en observación y vamos a hacerle algunos estudios por precaución, aunque en el vestuario ya se le había pasado el efecto del impacto”. También explicó que Nicolás de la Cruz no se recuperó del golpe que sufrió el fin de semana pasado, y que esperan llevar de a apoco a Matías Suárez, otro que podría sumarse en breve tras recuperarse de una lesión.

Impresionante atajada de Armani para negarle el segundo gol a Osorio FOTOBAIRES/Nicolas Aboaf

Uno de los factores decisivos para que River sólo perdiera 1-0 estuvo en el arco. Franco Armani volvió a tener un par de esas intervenciones decisivas, que en el global de la serie pueden ser esas atajadas que cambian el rumbo. El “1″ de River le tapó una definición al joven Osorio con el cuerpo tras un centro cruzado, y luego volvió a ganarle un mano a mano al delantero de Vélez.

“Fue un rival complicado, que no nos dejó jugar, Vélez nos presionó en todos los sectores, nos hizo sentir incómodos. Pero hay que ocuparse, prepararse para el partido de vuelta, porque la serie está abierta, y hay que cambiar. Hubo muchas pelotas divididas que nos ganaron, y hay que hacerse fuerte en esas divididas, ser más fuerte nosotros para darlo vuelta en casa”, evaluó el arquero ‘millonario’.

Otra vez la lucha entre el joven Abiel Osorio y Franco Armani; el arquero de River tuvo un par de atajadas cruciales para sostener a su equipo JUAN MABROMATA - AFP

“Ellos tuvieron opciones, sí, como nosotros tuvimos ocasiones en el primer tiempo, Hay que seguir trabajando, pensar en el partido del fin de semana, y luego con Vélez. Estos son partidos friccionados, físicos, y hay que estar presentes cuando se hacen estos partidos de lucha”, evaluó Armani.