River: la salida de Julián Álvarez abre un vacío y Gallardo piensa en refuerzos de peso para pelear por la Copa Libertadores

El presente de River es prometedor. Clasificado entre los dos primeros de la Zona 1 a los cuartos de final de la Copa de la Liga y puntero en el Grupo F de la Copa Libertadores a solo un punto de los octavos de final tras el 1-1 con Fortaleza en Brasil, el equipo de Marcelo Gallardo sigue su camino a paso firme en un 2022 irrefutable desde lo numérico: ganó 12, empató tres y perdió tres, con 40 goles a favor y solo 13 en contra. Pero, mientras todavía busca una versión futbolística más regular y convincente, el futuro más cercano le plantea una necesidad central: potenciar el ataque. Con Julián Álvarez próximo a emigrar después del 7 de julio, el plantel necesita delanteros. Y es el problema que el Muñeco tendrá que resolver con urgencia para pelear la Copa.

Álvarez se quedará en River hasta los octavos de final de la Libertadores. Tras el partido de vuelta, emigrará a Manchester City, que desembolsará 1.5 millones de euros para interrumpir el préstamo firmado y tenerlo en la pretemporada. Pero ese no es el único problema. Matías Suárez volvió a sufrir una lesión -distensión muscular en el sóleo derecho- y todavía, desde lo físico, no brinda las garantías necesarias de un delantero de su jerarquía; y Braian Romero atraviesa un presente irregular desde el banco de suplentes, lejos de su mejor versión. Después de ellos, no hay más: Flabian Londoño Bedoya, el delantero colombiano de la Reserva que está en la lista de la Copa y aún no debutó, sufrió una fractura de clavícula en abril, fue operado y recién volvería en julio.

Julián Álvarez se quedará en River hasta los octavos de final de la Libertadores Fotobaires

De los 40 goles que River marcó en el año, solo 13 los convirtieron los atacantes: Álvarez suma ocho en 15 juegos (todos de titular); Suárez tiene cuatro en 11 partidos (cuatro de titular); y Romero acumula solo uno en 12 encuentros (uno de titular). Lo cierto es que, con la partida de la joven estrella de 22 años que emigrará a Inglaterra, el plantel perderá su ficha más confiable y tendrá que salir al mercado a reemplazarlo.

Tras el cierre de la Copa de la Liga con la final que se jugará el 22 de mayo, el libro de pases se abrirá el lunes 23 y cerrará recién el 7 de julio para el ámbito doméstico. En tanto, para los jugadores del exterior, el corte recién se dará el 8 de agosto. Esto le da otro aire a la dirigencia millonaria para negociar, ya que los cuartos de final de la Libertadores se jugarán entre el 3 y el 10 de agosto.

Valentín Castellanos es el delantero que aparece en el radar de River; el mendocino de 23 años juega en New York City de la MLS

¿Cuál es el plan de la CD? Contratar al menos dos delanteros y que uno sea de peso y jerarquía para ofrecer lo que el equipo necesita: respuestas rápidas para acortar el lógico proceso de adaptación. Y el primer nombre que aparece en escena es nuevamente el de Valentín Castellanos, el mendocino de 23 años que juega en New York City de la MLS. Tras los primeros contactos entre diciembre y enero pasados, River volverá a intentar su contratación, aún sabiendo las dificultades económicas: en el mercado anterior hizo diversas propuestas que fueron insuficiente en cantidad de dinero y metodología de pago, ya que en Estados Unidos lo tasaron en 13 millones de euros, cifra que en Núñez consideraron “imposible” de pagar.

Lucas Alario también tiene posibilidades de volver a River (Photo by Neil Hanna / AFP) NEIL HANNA - AFP

Lo cierto es que, sin la voluntad y la presión del futbolista, será nuevamente una misión difícil de contratar. Por eso, una vez que termine el semestre, los dirigentes comenzarán a diagramar el mercado con el cuerpo técnico para reforzar la zona. Otros nombres como Lucas Alario, quien dejará Bayer Leverkusen y está tasado en seis millones de euros, y Sebastián Driussi, con sus habituales intenciones de regresar pese a ser figura en Austin de la MLS, parecen otras negociaciones realmente complicadas por las distancias en los números. Y en el radar también apareció en las últimas semanas el nombre del Miguel Merentiel, de Defensa y Justicia, aunque en un orden de prioridad mucho menor.

Marcelo Gallardo, DT de RIver Nicolas Aboaf

La carta más directa que tiene Gallardo, y que posiblemente aceptará, es el regreso de Lucas Beltrán. El delantero de 21 años está a préstamo en Colón desde julio pasado y acumula cinco goles en 17 encuentros (12 de titular, sumando 983′) en el semestre en Santa Fe. Pieza clave de la estructura del equipo de Julio César Falcioni, River tiene una cláusula de repesca para repatriarlo en junio sin costo, dejándole un 5% de una futura venta a Colón por derechos de vidriera. Es una posibilidad concreta que se está analizando desde hace semanas y que le permitiría reforzar la zona con un futbolista que mostró un marcado crecimiento en su nivel al salir cedido tras jugar solo 507′ minutos en el Millonario en 16 partidos (cinco de titular) con un solo gol.

Mientras el presente prometedor se atraviesa con el afán de seguir evolucionando y potenciando el nivel colectivo para mostrar una imagen más definida y segura, River se prepara para lo que viene. Para eso, necesita reforzar una zona crucial de su juego en la que no tiene variantes. A corto plazo, tras la salida de Álvarez, sumar delanteros será cuestión central para poder dar pelea en el plano internacional. Y Gallardo lo sabe.