La formación de Argentina vs. Uzbekistán, por el Mundial Sub 2023

escuchar

Este sábado, la selección argentina Sub 20 hace su debut en el Mundial de la categoría, en el que actúa como anfitrión. El estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero es el recinto designado para albergar el encuentro ante Uzbekistán, por la fecha 1 del grupo A. En el último entrenamiento antes del debut en el Predio Central Córdoba de Santiago del Estero, el DT Javier Mascherano, con más certezas que dudas, definirá los once titulares para el encuentro ante los asiáticos.

En la antesala de la competencia oficial, el equipo local afrontó dos encuentros de preparación en el predio Lionel Andrés Messi que la AFA posee en Ezeiza. En el primero, derrotó 4 a 0 a República Dominicana (integrante del grupo D) con goles de Valentín Carboni, Ignacio Maestro Puch y Juan Gauto, en dos oportunidades. En el segundo, venció 2 a 1 a Japón (perteneciente a la zona C) con tantos de Matías Soulé y Valentín Barco.

Con respecto al duelo ante el elenco caribeño, el ‘Jefecito’ paró un 4-3-3 con estos intérpretes: Federico Gomes Gerth; Agustín Giay, Lautaro Di Lollo, Valentin Gómez y Román Vega; Mateo Tanlongo, Máximo Perrone, Valentín Carboni; Luka Romero, Brian Aguirre e Ignacio Maestro Puch. De ellos, cinco nombres se mantuvieron en el once titular respecto de la derrota por 1 a 0 ante Colombia en la última fecha del Sudamericano Sub 20, el último compromiso de esta selección que terminó en una gran desilusión, ya que no pudo clasificarse al Mundial de manera directa por irse en la primera etapa (ahora, habiéndole FIFA asignado la sede, entró como anfitrina tras la baja de Indonesia).

La dupla de centrales fue la misma de aquella vez y sería incluso la ideal en la cabeza del entrenador de cara al debut. Giay -lesionado ante el equipo cafetero-, es una fija en el once titular y portará la cinta de capitán. La primera sorpresa en la formación de Mascherano apareció en el lateral izquierdo, con la inclusión de Vega por encima de Barco, de gran presente en Boca. El nacido en San Miguel, Provincia de Buenos Aires, y jugador de Argentinos, se encuentra a préstamo en Barcelona de España.

Valentín Barco corre con ventaja para quedarse con el puesto de lateral izquierdo en el debut

En la mitad de la cancha, Tanlongo, ausente en el Sudamericano, acompañó a Perrone como doble 5. Más adelante apareció Carboni, el más joven del equipo, con la 10 en la espalda. En la zona ofensiva, Romero ocupó el puesto que podría quedar en manos de Soulé, en el debut ante Uzbekistán; mientras que Aguirre se posicionó en el sector izquierdo, zona en la que ya dejó muy buenas impresiones no solo en la selección, sino también en Newell’s. Ignacio Maestro Puch, en tanto, le ganó la pulseada a Alejo Véliz para esa primera prueba.

En el encuentro ante Japón, en tanto, la albiceleste repitió siete nombres con respecto al ensayo ante Dominicana. Formó de manera inicial con: Gomes Gerth; Giay, Di Lollo, Gómez, Barco; Perrone, Ignacio Miramón, Carboni; Aguirre, Véliz y Soulé. En el complemento, el entrenador dispuso los ingresos de Tanlongo por Miramón, Lucas Lavagnino por Gomes Gerth, Tomás Avilés por Giay, Maestro Puch por Véliz, Gauto por Aguirre, Federico Redondo por Perrone, Romero por Soulé, e Infantino por Carboni.

Las formaciones dan un indicio de lo que puede ocurrir en el debut. Hay solo tres dudas en la cabeza de Mascherano. En primer lugar, Máximo Perrone tiene el puesto asegurado en el equipo titular, pero su acompañante en la mitad de la cancha aún no está claro: Ignacio Miramón, Federico Redondo, Mateo Tanlongo y Gino Infantino pelean por un lugar, aunque este último, por características y acumulación de partidos en el seleccionado (fue el capitán en el Sudamericano), corre con ventaja.

Gino Infantino fue capitán de la selección argentina Sub 20 en el Sudamericano de Colombia Fernando Vergara - AP

Luego, el puesto de extremo izquierdo no tiene un dueño asegurado. Brian Aguirre fue titular en ambos amistosos, pero las grandes actuaciones de Juan Gauto (dos goles frente a Dominicana) y Luka Romero, podrían darles un lugar entre los once iniciales del debut. Por último, Ignacio Maestro Puch y Alejo Véliz pelean por ser el 9 del equipo. “El técnico es el que va a decidir quién juega. Lo lindo que tenemos es que todos tiramos para el mismo lado y al que le toque jugar, lo va a hacer siempre de la mejor manera”, le dijo el delantero de Rosario Central a LA NACION.

LA NACION