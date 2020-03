¿River mantendrá la postura? Hoy analizará los pasos a seguir

Fuente: LA NACION - Crédito: Augusto Famulari

16 de marzo de 2020 • 08:55

No bien el Gobierno confirmó ayer su intención de que el fútbol profesional se siga jugando, enseguida apareció el disparador: ¿River mantendrá su postura de no presentarse en la segunda fecha (ante Talleres, en Córdoba)? Es conocida la decisión que tomó la comisión directiva encabezada por Rodolfo D'Onofrio : no presentarse a jugar ante Atlético Tucumán, por la primera fecha de la Copa Superliga , además de cerrar el club para que ninguno de sus socios concurra a las instalaciones a realizar deportes o actividades sociales.

El viernes por la noche, tras horas de debate entre dirigentes, plantel y cuerpo técnico y varias llamadas del capitán Leonardo Ponzio a sus pares de otros clubes (sobre todo a Lucas Licht y Jesús Dátolo, quienes abrirán la fecha en La Plata con Gimnasia vs. Banfield), la decisión de River impactó de lleno en el fútbol argentino. Con un comunicado, el club anunció que cerró sus puertas por tiempo indeterminado y no se presentó a jugar frente a Atlético Tucumán.

La postura de River tuvo adhesión entre los futbolistas de otros planteles de la primera división, pero fue criticada por Marcelo Tinelli , quien está a cargo de la Superliga tras la renuncia de Mariano Elizondo.

Fuente: Télam

La explicación de River, que desconoce cuándo volverá a abrir y entre hoy y mañana no tendrá clases en su Instituto para diseñar un Plan a Distancia por si los alumnos no pueden asistir por un tiempo, tiene una premisa fundamental: considera que la prioridad actual es cuidar la salud del plantel, los rivales, los colaboradores directos y los trabajadores que participan de un partido, por más que sea a puertas cerradas. "El show no debe continuar", es la frase en la que hacen hincapié los dirigentes para sostener la posición de no jugar. El Comunicado de prensa de la entidad millonaria decía: "Siguiendo las sugerencias de la Organización Mundial de la Salud y atentos a las distintas resoluciones del gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires en relación con la pandemia de coronavirus (Covid-19), River Plate informa que el club permanecerá cerrado en su totalidad a partir del sábado 14 de marzo por tiempo indeterminado. Con esta medida, el club busca resguardar la salud de los socios, los empleados y las miles de personas que concurren diariamente a las distintas actividades que se realizan en la institución".

El presidente D'Onofrio no habló públicamente, pero sí recibió las críticas de Marcelo Tinelli, en su nuevo rol de presidente de la Superliga en esta etapa de transición, explicando que todo equipo que no se presenta a jugar recibirá una sanción. "La actitud adoptada unilateralmente por un club integrante de la Superliga será pasible de sanciones. Los reglamentos rigen la competencia y todos los sectores deben subordinarse a ellos. Sobre todo si las autoridades nacionales no encuentran motivos científicos para restringir la disputa de los encuentros, una vez tomado el recaudo de que los mismos se realicen a puertas cerradas y sin público", sostuvo el comunicado firmado por el presidente del Ciclón.

No fue el único dirigente que cuestionó la actitud de D'Onofrio. Nicolás Russo, presidente de Lanús, dijo: "Actitudes individualistas como las de River no llevan a nada. Hay cosas que no me gustaron que ocurrieron el viernes. No suman, generan malestar en la gente y no corresponde. Tenemos un Ministerio de Salud que trabajó muy bien en este tema, se ha anticipado", manifestó en TyC Sports.

Hoy será un día de reuniones en River. Los dirigentes pensaban que, por estas horas, todo el fútbol argentino iba a estar más cerca de pedir la suspensión del fútbol. Pero no.