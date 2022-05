Fórmula 1: la reacción y la épica de Real Madrid, un espejo para Carlos Sainz Jr.

Un solo piloto español, Fernando Alonso, logró ganar el gran premio de su país. Son 51 las visitas que realizó la Fórmula 1, que corrió en cinco escenarios y ofrece 28 apellidos diferentes entre los vencedores. El primero, Juan Manuel Fangio, en Pedralbes, triunfo que le valió el primer título del mundo al balcarceño; el último, Lewis Hamilton, el año pasado, éxito que le posibilitó emparejar las seis victorias de Michael Schumacher en Montmeló.

La sexta estación del calendario del Gran Circo inicia la actividad este viernes, con las pruebas libres y los fans locales tendrán ojos para dos: el bicampeón Alonso (Alpine) y Carlos Sainz Jr., que con Ferrari intentará firmar la primera victoria en la F.1 y recuperar terreno para que la Scuderia no lo relegue ante la superioridad que enseña en el Mundial su compañero y líder del campeonato, Charles Leclerc.

En el Gran Premio de Miami, Carlos Sainz Jr. marcó podio y rompió la racha de dos abandonos consecutivos Lynne Sladky - AP

Son 145 grandes premios los que acumula Sainz Jr. en la F.1 y la estadística lo muestra como el séptimo piloto de la historia con más cantidad de carreras sin treparse a lo más alto del podio. Lejos de presionarse, el madrileño redobla la apuesta y se observa con posibilidad de título, aunque Leclerc lo aventaja por 51 puntos y entre ellos aparezca Max Verstappen (Red Bull Racing), que pretende defender la corona que ganó el año pasado, el mexicano Sergio Checo Pérez (RBR) y el talentoso George Russell (Mercedes).

Fanático de Real Madrid, utilizó la histórica remontada del equipo de Carlo Ancelotti ante Manchester City para clasificarse a la final de la Champions League para comparar sus posibilidades en la temporada: “Al Madrid le bastaron cinco minutos, yo tengo 17 carreras por delante”, lanzó en rueda de prensa.

La noche de la épica reacción, Sainz Jr. estaba en un evento de Ferrari en Miami y su respuesta fue de incredulidad: con el smartphone en la mano, mientras le autografiaba el auto a un fan, dialogaba sobre el juego en el Santiago Bernabéu. “Fue de las cosas más increíbles que he visto en el mundo del fútbol y en el deporte”, sostuvo ahora en España.

En Miami pero siempre Hala Madrid y nada más!! Sí, sí, sí, nos vamos a Paris! 😂



Los abandonos en Emilia Romaña y en Australia y los accidentes en los entrenamientos golpean en el tablero, repercuten en el presupuesto, aunque no mortifican al piloto, que marcó podio en Miami. “Queda mucho todavía y todos van a tener ceros [abandonos o carreras si puntuar]. Me tengo que centrar en no tener ninguno, aunque tener dos seguidos te hace parecer que estás muy abajo. Pese a todo, luché por poles en Miami, Bahréin y Jeddah [Arabia Saudita], es poca la diferencia, pero duele, porque es lo que no te permite estar en esa lucha por la victoria”, explicó, acerca de los resultados y la performance.

Las actualizaciones que llevará Ferrari a Montmeló también entusiasman, después de la superioridad que demostró Verstappen en la última cita: “Mi primera impresión es que sí funciona, pero hasta que no lo pruebe… Sé que va en la dirección correcta de lo que necesito o lo que creo que necesito. Éste es uno de los circuitos en los que el año pasado empecé a ir muy rápido. Miré los datos y sé por qué y qué sensación me entregaba el auto para ir así de rápido, por lo que voy a intentar buscar esa misma sensación”, comentó Sainz Jr., que con Toro Rosso, Renault, McLaren o Ferrari siempre terminó en el top ten del clasificador en su país.

Max Verstappen (Red Bull Racing), Charles Leclerc (Ferrari) y Carlos Sainz Jr. (Ferrari), celebran en el podio de Miami; el español debe recortar la desventaja con el campeón y su compañero en la Scuderia para no quedar relegado en la batalla por la corona Lynne Sladky - AP

Con 22 citas, porque la F.1 finalmente no reemplazará el GP de Rusia, la urgencia por sumar en grande y firmar éxitos empezará a acechar al español, que no desea perder el paso y que las órdenes de equipo comiencen a dinamitar las aspiraciones a batallar por la corona. España comenzará a reducir el margen de equivocación.

“Conozco las reglas y sé cuándo puede empezar a haber órdenes, pero en la sexta carrera, con 17 [restarán 16 luego de Barcelona] por delante, seguimos en igualdad de condiciones y estamos ante una posición donde creo que aún puede pasar cualquier cosa. Sé cuáles son mis opciones y por dónde pasa la relación de equipo que tenemos Charles [Leclerc), Mattia [Binotto, jefe de la Scuderia] y yo, y por eso no estoy preocupado”, la confianza que envuelve a Sainz Jr., que intentará romper con los nueve años sin triunfos de un piloto español. En 2013, Alonso celebró con Ferrari su segunda victoria en casa, luego de estrenarse en 2006 con Renault.

Alonso era el ídolo de Sainz Jr., que desea seguir la huella del ovetense: primero, ganando la carrera en casa para luego apuntarle al campeonato del mundo.