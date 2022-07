River: Marcelo Gallardo volvió a hacer silencio, pero habló Javier Pinola, que pasó de último zaguero central a capitán

Marcelo Gallardo volvió a llamarse a silencio. En los últimos tres partidos de la Liga Profesional suspendió la conferencia de prensa pospartido. En las tres ocasiones (Huracán, Godoy Cruz y Vélez) se dieron resultados adversos y rendimientos que, por su gestualidad durante los encuentros, ya se advertía que lo tenían disconforme.

En la derrota contra el Tomba vivió un momento de descontrol contra el árbitro Nicolás Lamolina (”¿Tenés los huevos para echarme, pelotudo?”), que le costó la tarjeta roja. En la goleada del último miércoles ante Barracas Central por la Copa Argentina, no se hizo la conferencia por falta de una estructura adecuada, pero Gallardo atendió al medio televisivo que tiene los derechos de transmisión.

Consultado sobre si la situación de River lo tiene fastidioso, respondió: “Yo estoy como me ven, mis actitudes hablan por sí solas. Cometo errores como todos, tengo aciertos... A veces, en los momentos más difíciles es donde hay que mantener la cordura, la templanza, la tranquilidad, aunque se me pueden escapar algunas cosas y luego me corrijo. Nunca hay que perder la calma, pero a veces se pierde porque esto es fútbol y estamos en un país como Argentina. Pero me siento bien. Los momentos duros son difíciles de atravesarlos. Lo importante es salir, no tanto cuándo se tarda en conseguirlo. Cuando cuesta encontrar el rumbo es cuando hay que estar convencidos de lo que uno hace y piensa”.

A partir de las prácticas de este lunes, Gallardo evaluará la posibilidad de contar para el partido del próximo jueves ante Gimnasia con los dos refuerzos para el ataque: el colombiano Miguel Borja y Pablo Solari.

Otra vez Vélez como un motivo de un sinsabor para River. A poco más de 10 días de la eliminación en el Monumental por los octavos de final de la Copa Libertadores, el equipo de Marcelo Gallardo no soportó la insistencia de su rival en el segundo tiempo y se le escapó el triunfo en tiempo de descuento, con el gol de Abiel Osorio a los 48 minutos.

Estuvo dos veces en ventaja River, que no le había podido convertir en los 180 minutos de la Libertadores, y Vélez le empató. El 2-2 ni siquiera le permite a River acceder al lote de los primeros 15 equipos de la Liga Profesional que están apretados en un estrecho margen de cinco puntos. En los resultados no pudo darle la continuidad a la victoria y clasificación de hace cuatro días frente a Barracas Central por la Copa Argentina. Ese 3-0 quedó como un triunfo solitario entre los últimos cinco cotejos, con tres derrotas y dos igualdades.

Pratto y Zuculini disputan la pelota Mauro Alfieri - LA NACIÓN

En el empate en Liniers estuvo una zaga central histórica, la más veterana que puede formar Marcelo Gallardo: Jonatan Maidana (36 años) y Javier Pinola (39), titulares en la final de Madrid 2018 ante Boca. La última vez que habían jugado juntos desde el comienzo de un encuentro fue el 7 de agosto de 2021, en la derrota 2-1 en Mendoza frente a Godoy Cruz. Pinola venía siendo el más relegado de todos los centrales. Antes de los 90 minutos de anoche solo había disputado 205 durante este, distribuidos en tres partidos.

Javier Pinola volvió a la titularidad en River, fue capitán y jugó un gran partido ante Vélez.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/KTNof3PpLS — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 18, 2022

Pinola apareció a último momento por la baja de David Martínez, desconvocado por el fallecimiento de su abuelo. A Paulo Díaz se le dio descanso por una sinovitis en una de las caderas. Tras el cotejo, Pinola recordó a su compañero: “No le pudimos dedicar un triunfo a David, que está pasando por un momento duro”. Sobre el partido, el defensor se lamentó: “Hicimos un buen primer tiempo, pero en el segundo no nos pudimos defender con la pelota. Hubo que luchar, pelear duelos individuales. No encontramos espacios para el contraataque. Nos empatan por la voluntad de Vélez para ir e ir, pero creo que no nos sometieron. Una lástima, porque antes del empate lo pudimos definir con la que tuvo Braian (Romero)”.

La desazón de River tras el empate de Vélez en el descuento Mauro Alfieri - LA NACIÓN

Desde su experiencia por los cinco años que lleva en River, Pinola hizo una radiografía del momento: “Fue un golpe duro quedar fuera de la Libertadores, pero estamos unidos. Nos faltan chicos importantes (en alusión los refuerzos) que se van a ir sumando. Vamos por el camino correcto y terminaremos bien el año”.

Una de los más destacados de River fue Santiago Simon, que recuperó la titularidad luego de haber estado varios partidos en el banco por bajos rendimientos. “No hablé con Marcelo los motivos por los que salí. Capaz que tuve algún bajón, pero trabajé a full para volver a tener una chance”.