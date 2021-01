El mercado de pases de River: los dos nombres que mantienen en vilo a Gallardo

Montiel podría emigrar a Villarreal de España Crédito: Diego Haliasz / Prensa River

El tiempo corre y River espera expectante. Entre el 31 de enero y el 1° de febrero se cerrará el mercado de pases en Europa y todavía no hubo ventas al exterior desde Núñez. Pero hay un nombre que sigue aguardando para conocer qué será de su futuro: Gonzalo Montiel. Luego de los intereses caídos de Roma de Italia y Lyon de Francia, apareció Villarreal de España con una propuesta concreta, aunque no se pudo llegar a un acuerdo.

Aunque la cláusula de salida del lateral derecho de 24 años es de 20 millones de euros, la dirigencia millonaria apunta a lograr una transacción que se aproxime a los 10 millones por su pase, un número superior a los siete iniciales que pretendían desembolsar Roma y Lyon. Desde el final de la temporada, la CD marcó su postura: salvo propuestas contundentes o un marcado deseo de emigrar de algún jugador, no se iba a producir un éxodo de futbolistas. Así, Villarreal propuso desembolsar alrededor ocho millones de euros brutos por el pase, más otros dos en variables según objetivos, pero River decidió rechazar la oferta por los plazos y las formas de pago que no terminaron de convencer.

El club posee el 80% de los derechos de la ficha de Montiel, que tiene el 20% restante y ve con buenos ojos la posibilidad de seguir su carrera en Europa. Las próximas horas serán cruciales para conocer si el futbolista seguirá en Núñez al menos seis meses más o si partirá en este mismo mercado con una nueva propuesta del club español. Además, también se aguarda por la demorada renovación de su contrato, que vence en junio próximo.

Gallardo aguarda: River podría tener todo el plantel a disposición en el primer semestre de 2021 Fuente: AFP

Unai Emery, entrenador de Villarreal, habló sobre el futbolista de River en conferencia de prensa: "Es un buen jugador, ya seleccionable y que ha jugado en la Selección Argentina y que está en un equipo muy muy importante de la Argentina como River. Las puertas hacia Europa se las han abierto ellos mismos. Su agente, el jugador, el club no sé si tanto. Ha sido ofrecido. Aquí como en muchos otros clubes", dijo el DT español. "Es interesante tener esa opción. Hemos hablado de él, pero no ha habido más adelantos sobre las opciones o no de que venga".

Así, a menos que se defina la salida de Montiel a tres días del cierre del libro de pases europeo, todo parece indicar que el técnico Marcelo Gallardo contará con los mismos jugadores al menos hasta junio, un punto fundamental para asegurar su continuidad al menos hasta diciembre de 2021, fecha en la que vence su contrato. Mientras tanto, el Muñeco también espera la resolución de las negociaciones por el gran apuntado: Agustín Palavecino.

Palavecino, el gran apuntado: River negocia con Deportivo Cali para sumarlo Crédito: @AsoDeporCali

El enganche argentino de 24 años que surgió de las divisiones inferiores de Platense y juega hace dos años en Deportivo Cali mantiene la expectativa de poder regresar al país, al punto tal que pidió no ser convocado para el partido de este viernes frente a Envigado por el torneo local. Pese a su deseo, en Colombia fueron determinantes: rechazaron la propuesta de River de sumarlo a préstamo por un año con cargo y con opción de compra.

¿Cuál es el precio de Palavecino? Cali lo tasó en 4,5 millones de dólares y su cláusula de salida es de 5 millones. Esos números parecen inalcanzables en Núñez, por lo que la dirigencia millonaria hizo una primera propuesta por un porcentaje que no fue aceptada: préstamo de 300 mil dólares por un año y una opción de compra de 3,7 millones por el 80%. La idea de los colombianos es que el club que lo quiera compre la ficha o proponga un préstamo con obligación de compra. Cabe aclarar que los colombianos poseen el 50% y el 50% restante todavía es de Platense (tiene una cláusula de valor mínimo de un millón de dólares)

Pero River no está solo en la pelea. Palmeiras está interesado en sumar al enganche argentino y su poderío económico podría ser determinante en la negociación. Además, le presidente Marco Caicedo aseguró que también podrían llegar propuestas desde México y Bélgica. Mientras tanto, Palavecino espera para conocer su futuro y presiona para llegar al equipo de Gallardo. Todo se resolverá en las próximas horas.

