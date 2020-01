Gallardo no pudo ocultar su bronca en el primer tiempo de River-Nacional

11 de enero de 2020 • 21:52

River no pudo hacer pie ante Nacional de Uruguay y lo sufrió desde los primeros minutos, en el amistoso de pretemporada disputado en el Campus de Maldonado. Y la primera muestra se dio con el golazo de Brian Ocampo, que a los 9 minutos inició una jugada de izquierda a derecha, eludiendo a tres jugadores con la pelota dominada.

Fue una tremenda apilada de este jugador de 20 años, formado en las divisiones juveniles de Nacional y ascendido al plantel principal del Decano en el segundo semestre del 2018. Oriundo de la ciudad de Florida, Ocampo pertenece al plantel campeón de la Copa Libertadores Sub 20 que logró Nacional hace dos años.

Lógicamente, el desempeño de River en el primer tiempo no conformó a Marcelo Gallardo, sobre todo por lo vulnerable que se mostró en la última línea. Así, el Muñeco no dudó en exhibir un rostro adusto. En el segundo tiempo, el equipo local cambió toda la alineación (hubo once cambios), mientras que Gallardo ordenó seis variantes en el entretiempo.