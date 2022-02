River - Patronato, por la Copa de la Liga Profesional: el campeón argentino juega en su casa

PT 42′ River ya tiene el control

El partido ya se juega definitivamente en campo visitante. Su funcionamiento se parece más al del campeón del semestre pasado que al del equipo extraviado que pasó por Santa Fe hace cuatro días. Herrera, titular por primera vez, deja muy buenas sensaciones con sus proyecciones. El ex San Lorenzo acelera su adaptación en un puesto que ocupaba el aún lesionado Robert Rojas y que River intentó cubrir en un principio con Fabricio Bustos. Con un rendimiento de menor a mayor, River cierra el primer tiempo con una imagen más convincente y el triunfo por 2-1

Festejan Álvarez y Fernández, socios en el segundo gol de River LA NACION/Mauro Alfieri

PT 31′ Álvarez solución

Con el empate, River empezó a encontrar su juego. Se soltó y las combinaciones ya fluyeron más naturalmente. Patronato ya no cortaba en el medio. Panorama ideal para un goleador serial como Álvarez. Otra vez por la derecha, el conjunto de Gallardo se asoció con precisión en velocidad. Enzo Fernández profundizó para la entrada de Julián, que sacó un taponazo tremendo, que no le dio tiempo a nada al arquero Mansilla: 2-1. De los siete goles que River le convirtió a Patronato en los últimos dos partidos, Álvarez marcó seis. Una topadora.

PT 20′ Álvarez, el hombre-gol

Ya fue contratado por Manchester City, pero Julián Álvarez seguirá haciendo goles para River, como mínimo hasta junio. Tras ser el máximo anotador de la campaña del último título, con 18 tantos, abrió la cuenta en la Copa de la Liga. Héctor Martínez hizo un estupendo cambio de frente para la escalada de Herrera, que de primera sirvió el centro para que la “Araña”, tras un primer control, marca de cabeza el empate. Alivio en el Monumental tras un comienzo con susto.



PT 18′ Cerca del empate

Pasado el cuarto de hora, River consigue hilvanar una buena jugada, a partir de una asistencia profunda de Pochettino para la llegada al fondo de Simón, cuyo centro fue cabeceado de pique al piso por Barco. El arquero Mansilla despejó al córner. River se entona.

PT 10′ Primera llegada de River

Patronato despliega una presión adelantada que complica los movimientos de River, que además falla muchos pases. Sin mucha claridad, el equipo de Gallardo llega con un cabezazo de Julián Álvarez.

PT 5′ ¡Balde de agua fría! Gol de Patronato

River pierde la pelota en la zona y media y Gudiño, tras enganchar sobre la derecha, saca un remate que se desvía en Paulo Díaz, se eleva y cae llovido por arriba de Armani. Sorpresa de arranque en el Monumental. El equipo entrerriano gana 1-0. En sus últimas dos visitas al Monumental perdió 2-0 y 5-0.

Los jugadores de Patronato abrazan a Gudiño, autor del gol Fotobaires

PT 3′ River, con un 4-2-3-1

Julián Álvarez es el único delantero. Pochettino se ubica en la posición de enganche, con Simón y Barco abiertos en las bandas. Los dos Enzo, Pérez y Fernández, se reparten el eje central.

Barco disputa la pelota con un rival LA NACION/Mauro Alfieri

21.28 “Estén atentos”

Quedan dos minutos para el comienzo. Gallardo saluda a cada uno de los alcanza-pelotas con un apretón de manos y les da la indicación “estén atentos”. Advertencia para reponer rápido la pelota y el juego tenga continuidad.

21.07 La alineaciones

Gallardo dispuso tres cambios: los ingresos de Marcelo Herrera, Tomás Pochettino y Esequiel Barco, recién incorporados, que tuvieron minutos durante el segundo tiempo en Santa Fe.

También Patronato confirma su formación un rato antes del encuentro, que comenzará a las 21.30. La única variante es Diego García por el veterano Lucas Barrios.

21.05. Finalmente, no llega Castellanos

Marcelo Gallardo no tendrá el delantero que busca hasta el cierre del libro de pases. Las negociaciones por Valentín Castellanos, de New York City (MLS), fracasaron por motivos económicos. Mientras River llegó a ofrecer 11 millones de dólares, con un plan de pagos por un porcentaje de esa cifra, el club estadounidense se plantó en una exigencia de 13 millones. Siete fueron los refuerzos que llegaron hasta ahora al plantel riverplatense. Por la venta de Jorge Carrascal a CSKA de Moscú, los dirigentes tienen tiempo hasta el sábado próximo para sumar un nuevo jugador. No se descartan gestiones por algún otro atacante, cuyo nombre no trascendió.

21. Cobertura en directo de River vs. Patronato

Bienvenidos a la cobertura en vivo del partido entre River y Patronato, por la segunda fecha de la Zona 1 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol. Ambos equipos sufrieron derrotas en el debut. El equipo de Marcelo Gallardo perdió en Santa Fe ante Unión por 1-0. El conjunto de Paraná, penúltimo en los promedios del descenso, cayó como local frente a Argentinos por el mismo resultado.