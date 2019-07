Pinola sufre una molestia muscular en el isquiotibial derecho y podría perderse la vuelta ante Cruzeiro Crédito: Diego Haliasz / Prensa River

Dos partidos oficiales, dos cambios obligados por lesión. Primero fue Leonardo Ponzio ante Gimnasia de Mendoza la semana pasada por la Copa Argentina. Y ayer fue Javier Pinola frente a Cruzeiro en el inicio de los octavos de final de la Copa Libertadores. Las lesiones se transformaron en un dolor de cabeza constante para el técnico Marcelo Gallardo, quien ya sufrió sucesivos imponderables durante el primer semestre y continúa obligado a esquivar obstáculos para seguir en carrera.

Más allá del fallo de Matías Suárez en el penal del último minuto, el 0-0 en el Monumental deja más que abierta la serie y le ofrece una garantía: al haber mantenido la valla invicta en casa, un gol en Belo Horizonte puede ser la llave hacia los cuartos de final, ya que un triunfo o cualquier empate con goles lo clasifica.

Para afrontar otro gran desafío, el Muñeco se mostró calmo y llevó tranquilidad al mundo riverplatense tras el empate: "Lo que sucede es algo normal después de una pretemporada: tenemos cinco o seis partidos hasta que nos metemos en la dinámica de juego. Creemos que vamos a llegar mejor a la revancha y estamos en igualdad de condiciones". Es que sabe que recupera más de lo que pierde. Y ese es otro punto importante a favor.

A partir de hoy, la gran incógnita será Pinola, quien ayer salió con una molestia muscular y hoy se realizó estudios que determinaron una inflamación en el isquiotibial derecho, por lo que su presencia dependerá de su evolución: "Esperaremos a los resultados para que den un parte. Yo me siento bien y a partir de hoy nos pondremos a trabajar para intentar estar el martes. Jamás había tenido problemas musculares en toda mi carrera y hasta yo estoy sorprendido, por eso es difícil transmitir qué sentí. Voy a meterle con todo para ser una opción más para el técnico", comentó el defensor.

"Cuando me paré y traté de probar, veía que no estaba como para lo que requería el momento del partido. No soy tonto, no voy a arriesgar con lo que se estaba jugando el equipo. Si salí, es porque no podía, prefería darle el paso a un compañero que estuviera bien en una instancia decisiva", agregó Pinola. En caso de no poder llegar, Robert Rojas podría ser encargado de ocupar su lugar en Brasil, luego de una segura y correcta actuación en los 60 minutos que le tocó estar en cancha anoche.

Pero, aunque la de un referente como Pinola no sería ausencia menor, el DT tendrá el regreso de otros futbolistas cruciales para la estructura del equipo. En primer lugar, ya podrá contar con Lucas Pratto desde el inicio: el delantero ayer jugó media hora, se mostró en buenas condiciones tras dejar atrás la fisura con edema en el sacro que le impidió realizar la pretemporada y le cambió la cara a River, generando el penal que podría haber sido el triunfo. Así, el Oso, que recibió el alta médica la semana pasada, tiene todas las fichas para ser titular.

¿Cómo podría armarse el equipo para la revancha? Armani; Montiel, Martínez Quarta, Rojas, Casco; Palacios, Ponzio, Enzo Pérez, Nacho Fernández; Pratto y Suárez o Borré.

En segundo lugar, también recuperará a Ponzio, quien ayer fue el banco ya que todavía no está al 100% tras sufrir una inflamación del tendón de la inserción del aductor mediano. Las próximas horas serán cruciales para seguir su evolución, pero se estima que ya estará recuperado para poder jugar desde el arranque el martes que viene.

Por último, Gallardo podrá volver a contar con Milton Casco y Rafael Borré, tras sus respectivas suspensiones. El lateral izquierdo cumplió dos fechas por la expulsión recibida en la ida de la Recopa Sudamericana al agredir en un córner a Rony de Atlético Paranaense y estará en el lateral izquierdo en lugar de Fabrizio Angileri. Misma situación corre para el delantero colombiano, que vio la roja por un golpe descalificador sobre Luis Mago de Palestino en el triunfo 2-0 en Chile, ya cumplió su sanción en los dos últimos partidos de la Libertadores y le da al DT un mayor abanico de posibilidades para la delantera.

El "incómodo" partido ante Argentinos Juniors

Los cañones en Núñez ya apuntan hacia Belo Horizonte, pero habrá una parada previa antes de poder enfocar todas las energías en la definición de la serie: el sábado a las 20 será el debut en la Superliga ante Argentinos Juniors en La Paternal. Un partido "incómodo", según las propias palabras de Gallardo, quien confrimó que habrá una marcada rotación y guardará lo mejor que tiene para el partido de vuelta ante Cruzeiro.

"Es una situación incómoda para nosotros. El partido es a las 76 horas, no tenemos mucha recuperación. Si el partido era el miércoles, podríamos jugar cada cuatro días en este inicio. Así que voy a ver. Yo evalúo las posibilidades para llegar bien al partido revancha en Belo Horizonte. La Superliga recién empieza y podemos guardar algunos futbolistas, pero también tenemos buenos jugadores para tener en cuenta para el partido del sábado", remarcó el DT.

De esta manera, de aquellos que fueron titulares anoche, Angileri y Julián Álvarez son fichas posibles para el inicio ante Argentinos, aunque no es ilógico pensar también en De La Cruz, por ejemplo, quien podría ser suplente en Brasil si se concreta el regreso de Ponzio. Con Santiago Sosa (pubalgia) como única duda entre las alternativas, el Muñeco deberá apostar por muchos suplentes y juveniles para iniciar el camino en el torneo local.