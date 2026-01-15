River Plate vs. Peñarol, por el torneo de verano 2026: día, horario, TV y cómo ver online

River y Peñarol se enfrentan este sábado en un amistoso de pretemporada correspondiente a la Serie Río de la Plata. Será el segundo encuentro del Millonario en este 2026 y el primero del Manya. El partido está programado para las 22 (horario argentino) en el estadio Campus de Maldonado de Uruguay, con transmisión vía streaming por parte de Disney+ Premium.

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo derrotó a Millonarios de Colombia por la mínima diferencia el domingo pasado, en su primera aparición de este año. El único gol del encuentro lo hizo Gonzalo Montiel de penal. El conjunto uruguayo, por su parte, solo jugó un amistoso informal ante Independiente el martes. Fueron dos tiempos de 25 minutos en el estadio Campeón del Siglo, a puertas cerradas, y el Rojo ganó por 2 a 1 con goles de Juan Fedorco e Ignacio Malcorra (Leonardo Fernández, de tiro libre, puso el 1 a 0 parcial para Peñarol).

El aplauso de Gonzalo Montiel tras la victoria de River ante Millonarios de Colombia GASTON BRITOS

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 29 de marzo de 2016, en el estreno del estadio “Campeón del Siglo” de Peñarol, con goleada del local por 4 a 1 con tantos de Diego Forlán, Miguel Murillo, Luis Aguiar y Cristian Palacios (Ignacio ‘Nacho’ Fernández convirtió el único tanto del Millonario).

Del plantel actual de River, el único que dijo presente en ese compromiso fue Germán Pezzella, que formó parte del banco de suplentes y no ingresó. Este sábado tampoco podrá sumar minutos -ni integrar la lista de convocados-, ya que está en pleno proceso de recuperación por una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

Germán Pezzella se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en agosto del año pasado Walter Manuel Cortina

River vs. Peñarol: todo lo que hay que saber

Amistoso de pretemporada - Serie Río de la Plata

Día : Sábado 17 de enero

: Sábado 17 de enero Hora : 22 (horario argentino)

: 22 (horario argentino) Estadio : Campus de Maldonado, Uruguay

: Campus de Maldonado, Uruguay Árbitro: A confirmar

River vs. Peñarol: cómo ver online

El amistoso de pretemporada está programado para este sábado a las 22 (horario argentino) en Maldonado, Uruguay. Se transmite en vivo únicamente por streaming a través de la plataforma digital Disney+, en su plan Premium (se requiere tener una suscripción activa para acceder al contenido).

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.75 contra los 4.20 que se repagan por un hipotético triunfo de Peñarol. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.20.