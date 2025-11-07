Cómo está la relación entre Gallardo y Quintero: la chance de que la “sociedad” de River renazca ante Boca

Fue un flechazo. Amor futbolístico a primera vista. Nunca habían compartido un plantel. Tampoco existía un vínculo cercano entre ellos. Sin embargo, en pleno cumpleaños de River, el 25 de mayo de 2017, se dieron un fuerte apretón de manos, sonriendo y mirándose a los ojos. Ocurrió en el estadio Monumental, donde River, ya clasificado a los octavos de final de la Copa Libertadores, recibía a Independiente Medellín, que le arrebató al invicto al ganarle por 2-1, resultado que no le alcanzó para meterse entre los 16 clubes que competirían por la conquista de América. Quien sí terminó de conquistar a Marcelo Gallardo fue el número 10 del equipo colombiano, Juan Fernando Quintero, cuya pegada en un tiro libre generó el córner que, también ejecutado por él, derivó en el segundo gol visitante.

“Ese año jugaba en el DIM. Recuerdo que le ganamos y le arruinamos la fiesta de cumpleaños. Estaba cerquita y le dije que me alegraba verlo y que lo admiraba mucho. La sonrisa fluyó. Obviamente el reconocimiento a alguien que admiro porque pues para nadie es un secreto. Y ese día yo le demostré todo mi cariño y respeto a Marcelo”, confesó Quintero, en mayo de 2023. Y admitió que había existido un contacto: “Para ese momento él me quería traer a River, pero yo ya había jugado la Libertadores con el DIM. Aparte, pertenecía al Porto, y ellos tenían otros intereses. En ese momento no se dio, pero seis meses después, en enero, se terminó dando”.

Quintero y Gallardo, un amor que nació cuando eran rivales

Aquel saludo entre ambos pasó inadvertido en ese momento, pero la imagen se viralizó al año siguiente, cuando el talentoso enganche fue uno de los cuatro refuerzos que sumó para afrontar el inolvidable 2018. La llegada del zurdo se acordó a préstamo con el Porto, dueño de su pase. Tras convenir el pago de 500.000 euros, una auténtica ganga, Juanfer se mudó a Buenos Aires.

El primer semestre de JFQ en River no dejó demasiados momentos destacados, al punto de que apenas anotó un gol en el 3-0 sobre Arsenal en Sarandí, el 22 de abril de 2018. Distinto fue el panorama en la segunda mitad del año: empezó a demostrar por qué había sido solicitado. Le hizo un gol a San Lorenzo y aportó uno clave para vencer 3-1 a Independiente en la revancha correspondiente a los cuartos de final de la Libertadores. Luego llegó el doblete frente a Sarmiento (Resistencia) en Mendoza para acceder a las semifinales de la Copa Argentina.

Juan Fernando Quintero y un gol que todo River tiene entre sus preferidos: el segundo de la victoria ante Boca en Madrid, por la final de la Copa Libertadores 2018 Thanassis Stavrakis� - AP�

La capacidad desequilibrante ya despertaba la ilusión de sus compañeros y del Muñeco, quien empleaba a Quintero como una carta para modificar el rumbo de los partidos desde el banco de suplentes. Aunque ese rol secundario no terminaba de satisfacer al jugador nacido el 18 de enero de 1993, es decir en la misma fecha que Gallardo, pero en diferente año, la estrategia dio sus frutos nada menos que en el majestuoso estadio Santiago Bernabéu.

Allí, en la casa de Real Madrid, Juanfer pasó a la inmortalidad de la historia del fútbol argentino cuando Matías Biscay, en consenso con el DT, ubicado en un palco, dispuso el ingreso para que el número 8 —la 10 le pertenecía a Gonzalo Martínez— brillara y sacara el disparo para dar vuelta la final contra Boca.

Gallardo y Quintero en 2020, época de poco rodaje para el colombiano, que aceptó una oferta para irse a China Diego Haliasz / Prensa River

A partir de ahí, nació el amor de la gente de River hacia Quintero. Y también, pretemporada mediante, se ganó la titularidad a principios de 2019, luego de la salida del Pity. Gallardo depositó la confianza en él. Cinco tantos en los primeros dos meses avalaron la decisión del DT, pero una rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda, el 17 de marzo ante Independiente, frenó ese nivel superlativo que dejó como sello un golazo de tiro libre frente a Racing.

A esa altura, River ya había acordado el pago de los 3.225.000 euros restantes de la opción de compra para quedarse con el pase de Quintero tras la exigencia de Gallardo. Casi siete meses después de la grave lesión, JFQ volvió a jugar. Sin embargo, le costó recuperar el ritmo, a tal punto que no le tocó ingresar en la final de la Libertadores contra Flamengo, en Lima. Y en 2020 tampoco pudo meterse en el once habitual en la antesala a la pandemia, un quiebre para el colombiano, quien vio con buenos ojos la oferta para irse al Shenzhen.

Era un hasta pronto para Juanfer, que demoró poco más de un año para retornar al cabo de un gol en 21 presentaciones en el equipo chino. Nuevamente a préstamo, a pedido de Gallardo, protagonizó su segundo ciclo durante 2022. La relación entre ambos ya era excelente. Por ejemplo, la hija del colombiano le decía “abuelo” al DT. Eso de ninguna manera intervenía en el plano profesional, debido a que el enganche continuaba siendo una pieza de recambio durante el primer semestre de ese año. En la segunda parte sí tuvo mayor protagonismo y hasta brilló con dos golazos que al día de hoy siguen siendo los últimos que celebró vistiendo la banda roja: uno olímpico en La Rioja, donde River fue eliminado en los cuartos de final de la Copa Argentina por Patronato, a la postre campeón, y otro de tiro libre, ante Argentinos, en La Paternal.

Gallardo abrazado a Quintero en una fiesta en Medellín, tiempo después de la despedida del DT de River

Las sonrisas cómplices y bromas, más allá de algunos enojos eventuales del DT con el colombiano por alguna cuestión táctica, quedaron a un lado el domingo 16 de octubre. Tres días después de que Gallardo anunciara su adiós, Quintero leyó en voz alta una carta al mismo tiempo que su rostro delataba tristeza con el público del Monumental como testigo.

No sólo fue la despedida para Gallardo. Quintero también tenía tomada la decisión de marcharse, sabiendo que el próximo técnico sería Martín Demichelis, un secreto a voces en aquel momento. A comienzos de diciembre, en Colombia, donde jugaba Nahuel, uno de los hijos del entrenador, fue el reencuentro. Compartieron una noche a pura música en Medellín, la ciudad natal de Juanfer.

El reencuentro a fines de 2024, con Quinteros vistiendo la camiseta de Racing Nicolas Aboaf - FOTOBAIRES

Un regreso (por ahora) sin despegue

El fútbol los unió como amigos, pero también los separó durante 2023. Quintero se quedó en su país para actuar en Junior, tras irse libre de River. Gallardo, en tanto, descansó varios meses hasta que en noviembre le surgió la irresistible oferta para dirigir en Al-Ittihad, de Arabia Saudita. Los chats por WhatsApp eran frecuentes. Jamás perdieron el vínculo. Querían reencontrarse en el Monumental, pero las vueltas de la vida y el fútbol causaron que el siguiente abrazo públicamente fuera el 14 de diciembre de 2024, con el Muñeco otra vez en River mientras Quintero, en la última fecha de la Liga Profesional, gozaba del cariño de los fanáticos de Racing por la reciente obtención de la Copa Sudamericana.

Ambos sabían que más temprano que tarde compartirían el vestuario Ángel Labruna. Por razones personales, el zurdo regresó a su país para actuar en América de Cali hasta que el pasado 17 de julio se produjo el tan deseado reencuentro en Núñez.

Poca incidencia en 2025

Es cierto que hasta ahora no pudieron exhibir la mejor versión juntos. Al DT los resultados no lo están acompañando, mientras que Quintero tampoco brilló, pese a que registra tres asistencias en esta tercera etapa, compuesta por 18 participaciones suyas, once de ellas como titular. A diferencia de los ciclos previos, donde marcó 19 tantos y le tocó jugar 41 veces desde el principio en un total de 97 compromisos oficiales, sumando todas las competencias, ahora tiene una intervención más relevante. Paradójicamente, no logró un nivel superlativo y tan sólo una vez, contra Deportivo Riestra, disputó los 90 minutos.

“Sabemos que la actualidad y el presente no ha sido el mejor para lo que normalmente estamos acostumbrados. Pero es un clásico, es un partido histórico también para nosotros. Tenemos una gran oportunidad al rival de nosotros y es el momento para dar un golpe en la mesa y qué mejor oportunidad que esta”, dijo Quintero este jueves en la conferencia de prensa conjunta con Leandro Paredes en el predio de la AFA, en Ezeiza, en la antesala del superclásico.

“Juanfer tiene que mejorar porque nos da unas pinceladas que en el fútbol argentino no se ven, pero tiene que ponerse mejor. Es un jugador diferencial y, mientras tanto, los demás tienen que crecer”, evaluó Gallardo, el 28 de agosto pasado en Mendoza, donde Quintero entró a los 19 minutos del segundo tiempo y estuvo lejos de la versión que espera el DT. Una semana antes, en la revancha contra Libertad (Paraguay), el número 10 había evidenciado su fastidio al ser sustituido para que ingresara Matías Galarza.

Las imágenes recientes de la discusión que tuvieron en el estadio Mario Alberto Kempes, donde Gallardo le reprochó una mala decisión a Quintero y le gritó “dale, dale”, no retratan un distanciamiento ni nada por el estilo. El grado de confianza entre ambos permite esa confrontación y hasta la respuesta del 10 mediante un “le erré una, parce”.

Sobre estos gestos que se generaron luego de más de una sustitución, Quintero sostuvo: “Es personal. Hay veces que se siente que uno puede dar más y no le gusta salir, obviamente respeta las decisiones del entrenador. Es la mentalidad mía. Todos queremos jugar los 90 minutos, todos queremos ayudar al equipo, a veces sale y a veces no sale. Es como vivo. Así vivo el fútbol. No es nada personal, estamos atravesando un momento duro y por ahí se siente un poco mal uno, pero no tiene nada que ver en lo personal con las decisiones del entrenador”.

¿Cómo está la relación entre ellos? Sigue bien, pero la falta de triunfos fabricaron alguna bronca entre los hinchas. Juanfer se encargó de aclararlo: “¿Si el grupo pudo soltarle la mano al DT? Yo creo que eso es percepción de cada quien. En ningún momento le soltaríamos la mano al entrenador. Creo que si estamos en River es porque él nos escogió para venir y son momentos que pasa el fútbol. Sería una falta de respeto tener ese tipo de mentalidad. Creo de alguna u otra forma, la historia de River, en un gran porcentaje, la ha hecho Marcelo. Para nosotros estar en River es una gran responsabilidad, es un placer. Creo que llevamos el escudo con mucho orgullo, pero también son cosas del fútbol. Por ahí no cuentas con suerte cuando necesitas que entre la pelota, pero no tiene nada que ver esa situación con lo que pasa con el entrenador”.

Juanfer Quintero, en la previa al superclásico, en la conferencia conjunta que dio con Paredes en el predio de la AFA, en Ezeiza

Ambos saben que están en deuda y que River necesita de ellos en plenitud para que los momentos de felicidad no sólo sean fuera de la cancha, sobre todo en la antesala a un superclásico que encuentra al equipo con la obligación de ganar para seguir de lleno en la pelea por acceder a la próxima edición de la Libertadores.