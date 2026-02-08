Del festejo con trencito de Tigre en el Monumental al mazazo de Tiago Serrago, el chico que creció en River y sueña con volver

“Impensado”. La frase de Marcelo Gallardo después del 4-1 de Tigre en el Monumental es una manera de reflejar lo que representó la caída para River y el impacto que generó en el equipo de Victoria, que celebró la goleada como nunca en el vestuario visitante del Monumental. Las secuencias de alegría se viralizaron.

Pero para completar la escena, hubo un jugador visitante que imprimió más dolor a la noche aciaga de River, ya que el primer gol en Núñez, apenas cuando transcurrían 6 minutos, lo marcó Tiago Serrago, uno de los juveniles que el Muñeco cedió a préstamo a principio de la temporada.

Los bailes en el vestuario visitante, las fotos, el trencito y los jugadores con parlantes con la música a todo volumen resumieron a la perfección cuán importante resultó la victoria para Tigre, que cortó el buen arranque de River en el torneo, además de sacudir toda la estantería de Marcelo Gallardo.

VAMOOOOOS NOSOTROOOOOOS 🐯❤️ pic.twitter.com/wC6ydgY4Mx — Club Atlético Tigre (@catigreoficial) February 8, 2026

Incluso, desde la cuenta oficial del equipo de Victoria encontraron una forma elegante de mandarle un mensaje a River, que había comenzado con la prueba piloto del consumo de alcohol en el Monumental, respecto de lo que sucedió con el 4-1: “Ellos pusieron la cerveza y nosotros el champagne”.

Pero quizá lo terminó por hacer hervir a la cancha de River fue lo que sucedió con el primer tanto de Tigre. Mientras los fanáticos millonarios reclamaban por los refuerzos para que el equipo sea más competitivo, el primer golpe en el Monumental llegó de la mano de un chico que, prácticamente, nació en Núñez: “El gol es una sensación rara, porque uno se crio acá desde los seis años. Este pasillo lo recorrí mil veces, fui al colegio y toda la vida le voy a estar agradecido a River. Creo que es una muestra de respeto a la gente, que a uno lo banca y por eso decidí no festejarlo", dijo Tiago Serrago, que tiene contrato con River hasta diciembre de 2027 y una cláusula de salida de 100 millones de euros.

Ellos pusieron la cerveza, nosotros el champagne 🍾🥂 pic.twitter.com/eQv2Iqs0TY — Club Atlético Tigre (@catigreoficial) February 8, 2026

Antes de su desembarco en Victoria, tuvo varias experiencias fuera de Núñez, ya que debutó como profesional en Defensa y Justicia en febrero de 2024, con un breve ingreso ante Central Córdoba. Luego fue cedido a Aldosivi, donde sumó rodaje y fue clave en la lucha por la permanencia. Tras volver a River, fue campeón con la Reserva y fue nuevamente cedido, en esta oportunidad a Tigre.

Después de marcar en el Monumental, Serrago eligió no celebrar su conquista y le pidió disculpas a los hinchas millonarios con sus manos en señal de rezo. Sucede que este volante de 21 años no se olvida todo lo vivido en River. Incluso, cuando le consultaron acerca del gol que le marcó hace un año a Boca, cuando jugaba para Aldosivi, el 22 de febrero de 2025, en la derrota por 2-1, en la Bombonera, el pibe que llegó a Núñez con edad de sexta división, dijo: “Ese gol sí que lo disfruté”.

¡TRENCITO EN EL VESTUARIO DE TIGRE! 🚆🐯



Así festejan los jugadores del Matador tras la histórica goleada por 4-1 frente a River en el Monumental.



🎥 @catigreoficial pic.twitter.com/bAIX5SAlIO — TyC Sports (@TyCSports) February 8, 2026

Luego de aquel gol a Boca también le marcó uno a Barracas Central, hasta que llegó su tanto en el Monumental a River, para una victoria que apagó la euforia del conjunto de Marcelo Gallardo: “El triunfo es algo histórico. Fue una victoria abultada, de esas que pensás que no van a pasar, pero pasan”, dijo Serrago.

Y agregó: “Habíamos pensado un partido como el que salió, tratando de tapar el medio porque juegan mucho internamente. Lo hicimos bien y era un partido para hacer nuestro juego con Romero y Nacho, que son dos animales y están prendidos fuego. La idea era recuperar y jugar directo porque ellos dejan muchos espacios atrás y lo pudimos aprovechar. Con Dabove laburamos mucho las transiciones. Somos un equipo que va a la contra con mucha gente y hay que volver. Termine muerto pero es el sacrificio que hay que hacer con el equipo y los compañeros".

RESPETO TOTAL: Tiago Serrago, quien hizo inferiores en River, explicó por qué no gritó su gol en la goleada 4-1 de Tigre y pidió disculpas al público del Millonario.



📺 #SportsCenter | #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/8QnG6mMMOj — SportsCenter (@SC_ESPN) February 8, 2026

Más allá de que atraviesa su tercer préstamo, Serrago indicó contó “uno sueña con volver” y se aferra a esa ilusión con casos como el de Tomás Galván , que “estuvo en todos lados y hoy está en River” (Defensa y Justicia., Colón, Tigre y Vélez).