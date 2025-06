El durísimo mensaje de Sebastián Verón contra Marcelo Gallardo: “Viva la ‘otra cultura’”

Una pelea de alta tensión y entre pesos pesados. Sin apuntarse directamente, pero con mensajes contundentes y que no da para segundas lecturas. Juan Sebastián Verón en su cuenta de Instagram encendió la mecha contra Jorge Brito, el presidente de River y contra Marcelo Gallardo, a quienes no mencionó de manera explícita, por la inminente llegada del delantero de Racing, Maximiliano Salas, al conjunto de Núñez, que desembarcará en el equipo millonario a través de la cláusula de rescisión y rompería un “pacto” tácito entre clubes del fútbol argentino.

En una de las historias de Instagram del presidente de Estudiantes, publicó una foto de un León agazapado detrás de un árbol y escribió: “Al final, los reyes de los buenos modales y los que dan clases de moralismo la hacen peor: se hacen los ofendidos y te la ponen jajajaja. Viva la ‘otra cultura’“.

La ironía de Verón con eso de “otra cultura” está vinculada directamente con una declaración de Marcelo Gallardo en una entrevista con ESPN, en la que le consultaron cómo plantear un partido ante un equipo con más jerarquía, por el choque que tendrá River ante Inter. En ese diálogo el DT de River estaba hablando sobre aquella final del Mundial de Clubes 2015 contra Barcelona y le mencionaron el planteo que le había hecho Estudiantes a ese mismo equipo en 2009 (perdió 2-1 en el alargue después de hacer un muy buen partido bajo la dirección técnica de Alejandro Sabella), lo que desencadenó que Gallardo apelase a hacer un análisis de estilos.

“Otra cultura, eh. Otra cultura, otra historia. Eso también hay que entenderlo así. ¿Uno podría permitírselo? Si a priori sos inferior a tu rival... Pero bueno, sos River. Eso no lo podés perder de vista, tu cabeza tiene que pensar a lo grande. Te vas a enfrentar con uno de igual o mayor jerarquía que vos, pero no por eso vas a agarrar y cambiar todo. No te podés convertir en algo que no sos o no te representa", dijo Gallardo y provocó la explosión de Verón.

Aunque este episodio es sólo el desencadenante, porque hay varios chispazos previos entre las conducciones de River y Estudiantes. La relación entre los clubes comenzó a resquebrajarse en el último tiempo, ya que en el mercado de pases anterior tuvo un cortocircuito que fue público: mientras River negociaba con Austin por Sebastián Driussi, el grupo Foster Gillett interfirió e hizo una propuesta de 10,5 millones de dólares más un millón en bonus, lo que generó el repudio de Jorge Brito.

“Habrá que preguntarle a Austin si llegó la oferta. Es raro... El jugador manifestó su deseo de jugar en River. Yo no hago ofertas sin tener previamente el consentimiento del jugador, pero cada uno está en su derecho de hacer lo que quiera con su plata o con la plata que le prestan", dijo Brito en enero durante la pretemporada de River.

Eso generó que Verón saliera a contestarle días después por TyC Sports: “Brito dijo que nos prestan plata. Un préstamo no tiene que molestarle, si él maneja un banco, prestó plata toda la vida”. Y agregó: “No tuvimos nada con Driussi, hicimos una averiguación. Es una cuestión de inseguridad porque ven un competidor”.

Un mes después, Stefano Di Carlo, secretario general de River, cuestionó la intervención de Estudiantes en la gestión por Driussi. “Todo lo que hace y dice Verón genera desconfianza. De larga data es esto y se extiende a los hinchas de todos los clubes. En relación a lo que dijo el presidente (Jorge Brito) fue tal cual: se metieron, hicieron una oferta, actuaron de modo desleal sin el consentimiento del jugador ni de nadie. Es lamentable. Pero es lo que ocurrió“.

Verón tomó nota de todo y este lunes salió a dejar bien en clara su postura.