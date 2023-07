Enzo Pérez: River quiere extenderle el contrato hasta diciembre de 2024, pero ya no es una garantía

escuchar

Siete de mayo de 2023. River 1-0 Boca. Más de una hora después del partido, y tras una extensa conferencia de prensa, Enzo Pérez se sube al carrito camillero en el anillo del estadio junto con sus hijos, Santiago y Pía. Sonriendo, saludando, levantando el pulgar y el brazo derecho en medio de un clima de éxtasis total tras el triunfo en el superclásico, recibe una pregunta de un programa de televisión: “Enzo, ¿último superclásico en el Monumental?”. Y la respuesta abrió la puerta: “Puede ser”.

Desde aquel día, y tras aquellas palabras que retumbaron en el club, nada se movió: el capitán millonario posee contrato hasta diciembre del presente año y las negociaciones avanzadas que tenía con la dirigencia aún no volvieron a profundizarse. Todo quedó ahí. Stand by. Hoy, a los 37 años y con un presente futbolístico que le genera preguntas que antes quizás no aparecían, Enzo todavía no tomó una decisión. Fin de año parece el horizonte para resolver su vínculo, mientras este miércoles en el Monumental se prepara para ser titular ante Colón en un duelo clave en la definición de una Liga Profesional que está al alcance de la mano. Habrá 86 mil espectadores y se espera un clamor popular de los hinchas para rogar por su continuidad.

Enzo Pérez celebra con los hinchas de River, tras el agónico triunfo sobre Boca

“Su futuro seguramente lo va a decidir en diciembre. No se ha vuelto a hablar y no hay nada nuevo”, es la frase que se repite una y otra vez tanto desde el entorno del futbolista como desde la dirigencia de River. El contrato que le propuso el club hasta diciembre de 2024 sigue sobre la mesa. Es cierto que las charlas que se dieron hasta la semana previa al superclásico fueron positivas y desde la CD se esperaba una pronta resolución favorable, al punto tal que en el club ya se había preparado la emblemática camiseta verde de arquero para presentar oficialmente su renovación. Pero Enzo nunca dio una respuesta definitiva y las partes aún no han vuelto a hablar. Y aunque no se descarta una reunión para la próxima semana, el capitán no tiene apuro. Pasional como pocos, desea no dejarse llevar por el momento y tomar una decisión pensada y analizada.

De arquero: el día que se ganó definitivamente a la gente Juan Ignacio RONCORONI - Getty Images South America

Hoy, aunque esa renovación por un año ya no se ve tan clara como en abril o mayo, todas las partes aseguran que hace falta esperar a ver cómo se desarrolla el segundo semestre para la resolución final. Es más, en River al menos no barajan la posibilidad de que el mendocino pueda partir en el actual mercado de pases. Más allá de que tiene sondeos desde la MLS de Estados Unidos, no ha recibido ofertas formales y su deseo actual es completar el 2023 en la institución de la que es hincha, figura, emblema e ídolo. Los rumores de una posible partida anticipada hasta han molestado al capitán, que a priori no hablaría públicamente para no potenciar un tema que ya está en escena. Su foco es claro: conquistar lo antes posible la Liga Profesional por segunda vez con el club de sus amores y enfocarse en los octavos de final de la Libertadores.

Día a día, Pérez analiza cómo se siente, qué hacer y qué tiene para ofrecerle a River. Porque más allá de que tanto en el CT como en la CD comparten que tiene una vigencia futbolística marcada, las últimas semanas lo obligaron a profundizar su análisis. En primer lugar, la sinovitis en la rodilla izquierda lo obligó a frenar por cuatro partidos entre mayo y junio en los que el equipo no se resintió demasiado ante su ausencia: Rodrigo Aliendro ocupó su lugar con un gran nivel y el Millonario encontró rendimientos individuales y colectivos en alza con el cambio de sistema y el regreso a los dos delanteros. Sumado a eso, la competencia interna es cada vez más fuerte e intensa, el físico ya no le permite esa exigencia tan alta para ser único volante central de un equipo tan ofensivo y, ante The Strongest, en su último partido como titular, cuando el técnico Martín Demichelis decidió quitar a uno de los dos mediocampistas, optó por el mendocino a los 60 minutos de juego.

En La Paz, Enzo Pérez quedó muy expuesto Juan Karita - AP

Más allá de todo, Enzo Pérez es titular. Demichelis no lo ha dudado nunca. A lo largo de 2023, ha jugado 22 de los 30 partidos del semestre, fue desde el arranque en 21 oportunidades y acumuló 1.703 minutos (77′ por juego de promedio). El último fin de semana, ante Barracas Central, fue al banco y no ingresó en medio de una rotación masiva: Matías Kranevitter estuvo en el once inicial por primera vez en el año. Y sus actuaciones ante Instituto (ingresó para jugar el segundo tiempo) y The Strongest demostraron que aún necesita recuperar rodaje para regresar al nivel que tuvo en los primeros meses del año cuando era una pieza insustituible por su jerarquía. Sumado a eso, también hay agentes extra deportivos que están en la balanza: hoy es el gran referente de vestuario y ha tenido un gran desgaste en el último tiempo al tener que sumergirse de lleno en todo tipo de cuestiones del manejo interno del plantel.

“Después del gol que no fue con Huracán, llegué a mi casa y le dije a mi familia que estaba muy emocionando porque vinieron todos a abrazarme. Estaban más contentos ellos que yo. Eso habla de nuestro plantel. Y que a los 37 años se me valore, me hace muy feliz”.

Enzo Pérez se cuelga de Martín Demichelis para celebrar el cuarto gol de River ante Sporting Cristal

El confeso deseo de Enzo es terminar su carrera en Deportivo Maipú de Mendoza, una elección que en marzo volvió a aclarar públicamente en conferencia de prensa: “Mi despedida no va a ser con esta camiseta, lo dije hace 10 años. Sigo disfrutando, sigo aprendiendo, pero me voy a retirar en Deportivo Maipú por un deseo personal y familiar, pero me queda mucho tiempo para seguir disfrutando con esta camiseta”. Hoy, en Núñez esperan que ese tiempo se extienda hasta diciembre de 2024, aunque ahora nadie lo pueda asegurar como antes.