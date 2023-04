Ezequiel Cirigliano volvió a jugar al fútbol en el senior de River tras estar 65 días arrestado por un intento de robo y portación de arma de fuego

escuchar

Ezequiel Cirigliano , el exfutbolista de River que atravesó un período de depresión y esquizofrenia, y que en agosto del año pasado fue arrestado por la policía al intentar robar -a mano armada- una casa de la localidad bonaerense de Caseros, recuperó la libertad luego de 65 días y, con el deseo de recuperarse emocionalmente, se sumó al equipo de la Liga Senior del conjunto millonario. La finalidad del club es arroparlo y acompañarlo en este momento delicado de su vida.

Ezequiel Cirigliano jugando para River, en un choque contra Huracán Jorge Quiroga - LA NACION

Cirigliano, comparado en su momento con Javier Mascherano y llamado a ser el número 5 de River por muchos años, tuvo una oscilante carrera marcada por sus problemas fuera de la cancha. En 2015, fue apartado del plantel por el técnico Marcelo Gallardo por conducir en estado de ebriedad. Luego, pasó por FC Dallas de la MLS de EE.UU., Tigre, Atlético Tucumán y Godoy Cruz, entre otros clubes. Pero siempre estuvo cercado por los problemas personales. “Lo afectaban mucho y no podía concentrarse plenamente en su carrera. En aquel entonces tenía unas condiciones bárbaras, pero siempre estaba muy preocupado por su familia”, le explicó a LA NACION, en su momento, alguien que conoce al futbolista de su paso por el club de Núñez y de los seleccionados juveniles.

En agosto pasado, luego de que testigos denunciaran la presencia de un hombre sospechoso que había efectuado disparos en el jardín de un domicilio del barrio de San Martín, ubicado en calle Olavarría y Avelino Díaz, la policía lo detuvo y le confiscaron un arma de fuego Browning de 9mm, que tenía once balas en su cargador y una en la recámara. La causa quedó caratulada como “aprehensión por portación ilegal de arma de guerra y violación de domicilio”.

Ezequiel Cirigliano quedó detenido en agosto pasado en la comisaría primera de Caseros por intento de robo

“El arma no es mía”, expresó Cirigliano luego de ser detenido el 14 de agosto de 2022. Mariano Facciuto, abogado del exfutbolista, contó en Clarín que el futbolista estuvo en un calabozo sin privilegios, en el que los detenidos duermen en el piso por la superpoblación de presos en la cárcel. En primera instancia se pensó que había intentado entrar a robar en un domicilio y le habían levantado cargos por “tentativa de robo calificado por el uso de arma de fuego, portación ilegal de arma de guerra y violación de domicilio”, pero luego se supo que tuvo una crisis por la enfermedad que padecía, consiguió un arma y discutió con alguien en la calle que llamó a la policía. Finalmente, estuvo 65 días preso hasta que le dictaron la falta de mérito por “el cargo de portación ilegal de arma de guerra”.

Ezequiel Cirigliano, con el equipo senior de River: en la fila de abajo, casi al centro, entre Chori Domínguez y el Burrito Ortega @veritoleo

Tras ser liberado, su abogado expresó la importancia de que volviera a jugar para poder rehabilitarse y, como en su momento River se había comunicado con la familia para ofrecerle ayuda, ahora le abrieron las puertas para que se sume al equipo senior. Anoche, River se midió con San Lorenzo e igualaron 2-2. El equipo millonario no sólo contó con Cirigliano, sino también con Ariel Ortega, Leonardo Ponzio y Alejandro “Chori” Domínguez, entre otros exsímbolos del club. El partido es más que anecdótico: el mundo River celebró que se le diera la oportunidad a exjugador del club con dificultades severas.

Matías Almeyda, exentrenador de Cirigliano, en su momento le pidió a su psicóloga que se acercara al futbolista que dirigió en 2011, en el camino del club millonario por la Primera B Nacional. Además de haber sido su DT, el Pelado tuvo la misma enfermedad que Cirigliano. “Creo que la depresión la tuve siempre, y la detecté recién a los 26 o 27 años, pero nunca quise tratarme por un profesional. Tuve que dejar el fútbol para darme cuenta de que no podía seguir así: yo soy padre de tres hijas, tengo a mi mujer, a mis papás, a mis hermanos, a mis sobrinos... Y realmente estaba transmitiendo algo muy feo hacia ellos. Hasta que una gota rebalsó el vaso: en el psicólogo, mi hija me dibujó como un león viejo, sin pelos, ni dientes. Y realmente me dolió que ella me viera de esa manera. Uno a veces es un poco egoísta y piensa solo en uno, pero a partir de ahí tuve un cambio grande”, dijo Almeyda en julio de 2013, en diálogo con la revista La Garganta Poderosa.

LA NACION