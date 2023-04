Ezequiel Cirigliano y su nuevo sueño tras volver al fútbol en el equipo senior de River luego de estar arrestado: “Quiero jugar como profesional”

escuchar

Ezequiel Cirigliano, el exfutbolista de River que atravesó por un severo período de depresión y esquizofrenia, que en agosto pasado fue arrestado por la policía al intentar robar -a mano armada- una casa de la localidad de Caseros y que hace pocos días, con el deseo de recuperarse emocionalmente, se sumó al equipo de la Liga Senior del conjunto millonario, tiene un nuevo sueño. “Quiero volver a jugar como profesional”, afirmó.

“Siento una alegría enorme porque hacía tiempo que no compartía una cancha con excompañeros. Eso revive muchas sensaciones lindas que me dejaron River y el fútbol. No me había dado cuenta de que tenía ganas, me trataron bien y la pasé bien. Yo ya estoy disfrutando y tranquilo con esto”, contó Cirigliano, de 31 años, en un reportaje con TyC Sports.

Ezequiel Cirigliano, cuando jugaba en la primera de River Mauro V. Rizzi - LA NACION

Y añadió: “Trato de tomarlo con calma, voy a divertirme [a la Liga Senior] y a compartir un buen momento. Después, en cuanto a lo profesional, ver a la Primera de River y del fútbol argentino me genera sensaciones y ganas de estar. Estoy esperando una posibilidad para volver a jugar como profesional. Si en algún momento surge, lo analizaré y trataré de ponerme bien”.

Cirigliano, comparado en su momento con Javier Mascherano y llamado a ser el número 5 de River por muchos años, tuvo una oscilante carrera marcada por sus problemas fuera de la cancha. En 2015, fue apartado del plantel por el director técnico Marcelo Gallardo por conducir en estado de ebriedad. Luego, pasó por FC Dallas de la MLS de EE.UU., Tigre, Atlético Tucumán y Godoy Cruz, entre otros clubes. Pero siempre estuvo cercado por los problemas personales.

Ezequiel Cirigliano, con el equipo senior de River: en la fila de abajo, casi al centro, entre Chori Domínguez y el Burrito Ortega @veritoleo

En agosto pasado, luego de que testigos denunciaran la presencia de un hombre sospechoso que había efectuado disparos en el jardín de un domicilio del barrio de San Martín, ubicado en calle Olavarría y Avelino Díaz, la policía lo detuvo y le confiscaron un arma de fuego Browning de 9mm, que tenía once balas en su cargador y una en la recámara. La causa quedó caratulada como “aprehensión por portación ilegal de arma de guerra y violación de domicilio”.

“El arma no es mía”, expresó Cirigliano luego de ser detenido el 14 de agosto de 2022. Mariano Facciuto, abogado del exfutbolista, contó en Clarín que el futbolista estuvo en un calabozo sin privilegios, en el que los detenidos duermen en el piso por la superpoblación de presos en la cárcel. En primera instancia se pensó que había intentado entrar a robar en un domicilio y le habían levantado cargos por “tentativa de robo calificado por el uso de arma de fuego, portación ilegal de arma de guerra y violación de domicilio”, pero luego se supo que tuvo una crisis por la enfermedad que padecía, consiguió un arma y discutió con alguien en la calle que llamó a la policía. Finalmente, estuvo 65 días preso hasta que le dictaron la falta de mérito por “el cargo de portación ilegal de arma de guerra”.

Ezequiel Cirigliano, cuando el año pasado quedó detenido en la comisaría primera de Caseros por intento de robo

Tras ser liberado, su abogado expresó la importancia de que volviera a jugar para poder rehabilitarse y, como en su momento River se había comunicado con la familia para ofrecerle ayuda, ahora le abrieron las puertas para que se sume al equipo senior.

Si bien recién se está reinsertando en el mundo del deporte después de tiempos oscuros, Cirigliano ya recibió el llamado de Deportivo Riestra para unirse a la Primera Nacional. “Estoy contento, voy a evaluarlo. Estoy unos seis kilos arriba. No es fácil estar a ese nivel, es cuestión de ponerse bien”, apuntó Cirigliano. ¿Cuánto tiempo demoraría en ponerse en condiciones de jugar en un equipo profesional? “No sabría decirlo, pero estoy haciendo diferentes entrenamientos. Entiendo que el fútbol lleva uno específico y eso dependería de cada profesor”.

Cirigliano también se refirió a su situación familiar, sobre todo a la lejanía que mantiene con su hija, que se vive con su madre en Italia. El exmediocampista se emocionó cuando se refirió al tema, y dijo que prefiere no vincularse con ella por medio de videollamadas, ya que le provoca mucha tristeza la distancia. “Hace unos meses que no la veo, pero sé que la voy a volver a ver en cualquier momento. Está en Italia con la madre. Mi anhelo más querido es volver a verla”, dijo, con la voz quebrada.

