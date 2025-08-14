Franco Mastantuono en Madrid: trabajo en doble tu turno, plan nutricional, viajes y la personalidad del “niño con sangre helada”

No descansa nunca. No quiere hacerlo. La energía lo desborda. Curioso por naturaleza y con una personalidad que rompe con todos los moldes. Serio, enfocado, con un decir que impacta, con una disciplina que genera admiración. Quizá las características que terminaron por convencer a la Casa Blanca del fútbol y a Xabi Alonso de que era necesario apostar todo por él. Franco Mastantuono no necesitó entender nada de todo lo que está viviendo desde que desembarcó en Madrid el 2 de agosto último, sino que aterrizó en Madrid para poner al Santiago Bernabéu a sus pies.

La presentación como flamante incorporación de Real Madrid, justo el día en el que cumplió los 18 años y llegó a la mayoría de edad, apenas resultó un detalle para un chico que desde que pisó suelo español se enfocó en su evolución física. Es que no pudo trabajar con su nuevo club, ya que no contaba con la edad para poder sumarse al plantel profesional. Por lo tanto, dedicó sus días a entrenarse en doble turno en un predio que pertenece a Adidas, en Valdebebas.

Su presencia en el Bernabéu recién se dio este jueves porque por regla de la FIFA podía iniciar formalmente su etapa como jugador del equipo merengue cuando alcanzara los 18 años. Con el fin de evitar tráfico de menores y explotación laboral a menores de edad, la FIFA establece algunas medidas en ese sentido, por eso Mastantuono, que llegó España con 17 años, tuvo que esperar los plazos correspondientes, a pesar de haber aceptado genuinamente su transferencia de River a Real Madrid, un operación que se oficializó el 13 de junio último y a través de las redes sociales.

La regla de la FIFA es para casos en los que las potencias mundiales del fútbol van en búsqueda de jóvenes que todavía no son profesionales y prácticamente se los arrebatan a sus clubes formadores.

Pero, más allá de las cuestiones legales que todas las partes aceptaron respetar los plazos, Mastantuono cumple con un riguroso plan de entrenamiento, en doble turno, y una estricta dieta preparada por el staff técnico de Real Madrid, avalado por Xabi Alonso, entrenador principal, que fue supervisada por los profesionales (en especial por el preparador físico del club, Ismael Camenforte) que se acercaron hasta el complejo deportivo que también es sponsor de Real Madrid, donde trabajó el exfutbolista de River. Los que estuvieron cerca de él en estos días en España quedaron impresionados con su personalidad y lo definieron como “un niño con la sangre helada”. Incluso, Cristian, su papá, que también es técnico de fútbol y es parte del staff de trabajo de la Academia Mascherano, es un faro de consultas para Franco.

El posteo de Lucila Mastantuono, la hermana de Franco, paseando en familia por Madrid

En estos días Franco estuvo acompañado por su familia, que en las redes sociales difundió cómo vivieron en Madrid. Lucila, hermana de Franco, mostró algunas visitas a lugares típicos de la capital española. En las imágenes se puede ver a la flamante estrella de Real Madrid con Cristian, su papá, su hermano Valentín y su mamá, Sofía.

Los Mastantuono conviven en un hotel cercano al estadio Santiago Bernabéu y el fin de semana anduvieron por zonas turísticas: el Mercado de San Miguel, la Puerta de Alcalá, el metro (subte) que lleva al estadio del Real Madrid y la Fuente de los Galápagos en el Parque del Retiro. Incluso, hasta estuvieron buscando vivienda en Madrid; todavía no se definió dónde se hospedará finalmente Mastantuono.

En estos 12 días que lleva en Madrid, hubo una escapada relámpago a Alemania, requerido por la marca deportiva que lo viste.

En la celebración del cumpleaños número 18, el jugador estuvo rodeado sólo de su entorno más íntimo. Además de su familia, de la cena participaron Augusto Fernández, Federico Andrés Vitale, y Lucas y Wálter Tamer, del equipo de representación.

Franco Mastantuono y su festejo de cumpleaños en Madrid

En la presentación Mastantuono estuvo acompañado por todo su grupo y, tras un pequeño contacto con Xabi Alonso, se acordó que su primer encuentro con el plantel sea este viernes, en Valdebebas, aunque también se estableció que se terminará el plan que trazaron desde que llegó a España. Si bien no hay confirmación oficial de cuál sería la fecha en la que podría debutar oficialmente en Real Madrid, se estima que el entrenador tendría pensado en darle algunos unos minutos contra Osasuna, el martes próximo, en el primer paso del equipo merengue en La Liga.

Los días de trabajo alejado del plantel profesional resultaron una prueba de fuego para la personalidad de Mastantuono. Incluso, en la presentación oficial el propio jugador contó: “Daba un poquito de ansiedad, quería sumarme al equipo. Fueron días lindos, no conocía Madrid y me sentí muy cómodo. Por suerte, ya llegó el día y estoy feliz”.

Cumplió con cada una de las formalidades del caso, deslumbró a los que todavía no lo habían tratado personalmente y todos quedaron impactados por la personalidad de Mastantuono: “Es increíble que con 18 años muestre tanta madurez. Habla de una personalidad pocas veces vista”, comentaron desde el entorno de Florentino Pérez.

Fueron días intensos, aunque desde ahora su sueño se cristalizó por completo. Franco Mastantuono llegó a Madrid con un sólo deseo: conquista la Casa Blanca del fútbol.