Franco Mastantuono cumplió 18 años y lo celebró en Madrid: quiénes lo acompañaron y su intimidad en la capital española

Llego el día: Franco Mastantuono firmó su contrato con el Real Madrid y es nuevo jugador del club español. La rúbrica se dio este 14 de agosto, fecha en la que el delantero cumple 18 años y se encuentra habilitado para dicho fin.

La llegada de Mastantuono a España se dio hace dos semanas, acompañado de sus padres, hermanos y agentes de representación, entre los que se encuentra Augusto Fernández, exjugador de River y Vélez Sarsfield, entre otros.

Las fotos que subió Mastantuono en X por su cumpleaños número 18

En su cuenta de X, el oriundo de Azul subió dos imágenes de su festejo íntimo de cumpleaños, donde posó para la cámara antes de soplar las velitas de una torta y, luego, en una foto grupal con su papá Cristian, su hermano Valentín y sus agentes de representación, entre ellos Fernández, quien también hizo una mención en su cuenta de Instagram sobre lo que fue la previa a la firma de contrato del exRiver.

El festejo íntimo del futbolista, que incluyó la presencia de Augusto Fernández, quien es parte de su agencia de representantes

A sus 18 años, Mastantuono revolucionó el mundo del fútbol argentino al pasar de River a Real Madrid, uno de los clubes más representativos del mundo. La ejecución de la cláusula de 45 millones de euros lo depositó en el Viejo continente donde hará sus primeras armas en busca de quedarse definitivamente en el plantel del Merengue.

Con la camiseta número 30 -al igual que en River- Mastantuono generó muchísima ilusión desde su llegada a Madrid. Su rápida irrupción en el fútbol profesional, sumado a una madurez atípica para un jugador de su edad, hicieron que el Real Madrid ponga rápidamente los ojos en él y ejecute una cláusula millonaria para quedarse con sus servicios.

Augusto Fernández, exjugador de River y Vélez, estuvo presente en el cumpleaños de Mastantuono

A la espera de poder adaptarse rápidamente a la cultura española, los medios de comunicación de ese país se hicieron eco de la firma de su contrato y dieron detalles de cómo fueron sus primeros días en Europa.

“Lo definen como ‘un niño con la sangre helada’. Tiene muchas ganas de ponerse la camiseta y de entrenar con sus compañeros, porque por temas legales no pudo, pero ha seguido un plan específico ideado por el DT Xabi (Alonso) y guiado por el preparador físico. Está buscando casa, todavía no la ha encontrado. Se ha relajado escuchando a Joaquín Sabina, tiene una colección de vinilos", explicó el periodista Ignacio Marcano, en el programa radial El Larguero.

En el programa El Larguero de España contaron cómo fueron los primeros días de Franco Mastantuono en España

Tras un llamado de Xabi Alonso para seducirlo con el proyecto del Real Madrid, el jugador de 18 años no dudó ante tamaña seducción y rápidamente entre River y el club español se pusieron de acuerdo sobre los montos de la transferencia.

A partir de su firma de contrato, el jugador podrá sumarse a los entrenamientos con el primer equipo y estar a disposición del entrenador para competir por un lugar en la formación inicial.

Presentación de Franco Mastantuono en el Real Madrid Captura de video

Cabe destacar que el Real Madrid disputó su último encuentro de pretemporada en Austria y ya pone la mira en lo que será el debut en La Liga, previsto para el día sábado ante el Osasuna, donde Mastantuono podría integrar la nómina de concentrados.