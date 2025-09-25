“¡Diferentes generaciones, el mismo final!”, fue el escueto mensaje que dejó Palmeiras en sus redes sociales para burlarse de River tras ganarle la serie en cuartos de final de la Copa Libertadores y dejarlo afuera de la máxima competencia de clubes de América. El posteo hizo alusión a otras dos oportunidades en las que la institución brasileña le ganó a “los millonarios”.

“¡Otra noche histórica de Copa en la familia Palmeiras!”, añadió el posteo que se hizo viral. En el dibujo que publicaron se puede ver a un cerdo que representa a los hinchas de ese club de Brasil viendo tres partidos de la institución jugando contra River en épocas diferentes.

La burla de Palmeiras para River tras eliminarlo de la Copa Libertadores: “Mismo final” . @Palmeiras

El primero es el de las semifinales de 1999, el segundo el de los cuartos de final de 2021 y el último, uno de la serie que le dio este miércoles el paso a semifinales a los brasileños. En esos dos torneos mencionados, Palmeiras se consagró campeón de la Copa Libertadores.

Bom dia, #FamíliaPalmeiras! Nada como acordar lembrando da vitória de ontem 😎💚 pic.twitter.com/5sAfx1upVi — SE Palmeiras (@Palmeiras) September 25, 2025

Pero, más allá del folklore del fútbol, Palmeiras también reconoció al equipo argentino: “¡Los grandes triunfos son reflejo de grandes batallas!”, postearon.

Grandes triunfos são reflexos de grandes batalhas! 🤝🧠 pic.twitter.com/K4pcarFbHE — SE Palmeiras (@Palmeiras) September 25, 2025

Lo que le queda a River

Una vez finalizado el partido en el Allianz Parque, el DT Marcelo Gallardo dijo que el árbitro Andrés Matonte “por momentos no supo manejar el partido” ante Palmeiras. En la conferencia de prensa posterior a la derrota ante el conjunto brasileño por 3 a 1, el técnico dijo: “Me voy con bronca. Se nos escapa un partido que pudimos pasar a ganar rápidamente y que después nos empatan, pero creo que tuvimos oportunidades para ganarlo. No me gustó lo que pasó en los últimos minutos; las desconcentraciones se pagan caro”.

Gallardo se refirió al futuro de su equipo, que recibirá a Deportivo Riestra el próximo domingo a la tarde por la décima jornada del Torneo Clausura 2025, y enfrentará a Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina, el próximo jueves 2 de octubre.

“La obligación está siempre, no le escapo a eso y menos en el lugar en el que estamos. Tenemos que convertirnos en un equipo más fuerte para poder ganar esta clase de partidos. No estuvimos lejos ante un rival que es un serio candidato a ganar la copa, pero en los detalles tenemos que evolucionar, crecer y aprender”, concluyó el DT argentino.