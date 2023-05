Nacho Fernández, el cerebro de River que no quiere parar de jugar y fue “bendecido” por el DT Demichelis

escuchar

“Tener a Nacho Fernández es una bendición”. Las palabras de Martín Demichelis tras su primer partido oficial como director técnico de River en Santiago del Estero fueron un presagio de lo que se vería a lo largo del semestre. Desde su regreso en diciembre del año pasado tras dos años en Atlético Mineiro de Brasil, el mediocampista ofensivo se hizo cargo del rol que le correspondía: ser el constructor del juego de un equipo en formación. Agarró la camiseta número 10 que dejó Juan Fernando Quintero, tomó un rol protagónico dentro del vestuario y volvió a erigir su figura de referente dentro y fuera del terreno de juego. Y el entrenador ya tiene una máxima: Nacho juega. Siempre. Aún con sus vaivenes e intermitencias.

Antes de concretar su nuevo contrato con el club hasta diciembre de 2025, Ignacio Fernández ya había recibido el claro mensaje de Demichelis en las llamadas previas que tuvieron: iba a ser la manija del equipo. La pieza clave para el engranaje colectivo. Tras dejar buenas primeras impresiones en los amistosos de pretemporada, se consolidó desde el primer partido oficial más allá de las rotaciones constantes de esquemas y se transformó en el segundo jugador que más minutos acumula en el año: suma 1.607′ en 21 partidos y solo es superado por Franco Armani, quien tiene 1890′ en 21 encuentros. En ese tiempo, marcó cuatro goles y aportó tres asistencias. Pero este jueves tendrá que afrontar una nueva instancia decisiva. En un áspero Grupo D de la Copa Libertadores, el Millonario visitará Lima para enfrentarse con Sporting Cristal en búsqueda de tres puntos más que necesarios para volver a respirar tras las caídas con The Strongest (1-3) y Fluminense (1-5) como visitante. Y dentro de ese contexto, el 10 sabe que debe responder con creces.

Nacho Fernández es el que mejor interpreta el estilo de juego que River pretende desarrollar Captura

Es que su figura ha ido de mayor a menor, al punto tal que sus últimas actuaciones ya no fueron tan determinantes. A lo largo de los últimos dos meses, alternó buenas y malas: positivo partido contra Huracán en el 3-0 en Parque Patricios; escasa y poco fina participación en el 3-0 a Gimnasia; incómoda e imprecisa tarea en el 1-0 a Newell’s; gran juego contra Sporting Cristal en el trabajado 4-2 en el Monumental; incisivo y movedizo en el 2-0 a Independiente; floja noche en el 1-5 con Fluminense en un partido general para el olvido; partidazo en el agónico 1-0 a Boca siendo una de las figuras del superclásico aportando en todas las facetas del juego; errático, golpeado y desconectado en la caída 1-2 con Talleres en Córdoba; y poco claro en la victoria 2-1 con Platense más allá del gol en el último fin de semana.

Pese a todo, de los 22 juegos que lleva el ciclo, Fernández únicamente no jugó en el empate 1-1 con Atlético Tucumán de la fecha 14: fue suplente y no ingresó. Luego, fue titular en 20, reemplazado en 16 y solo entró desde el banco en el segundo tiempo de la caída por 3-1 ante The Strongest en La Paz por la Copa Libertadores. Para contextualizar, en el ranking de minutos sumados en el año, en tercer lugar está Milton Casco con 1.600′ en 19 partidos; cuarto está Enzo Díaz con 1.568′ en 18 partidos; y Enzo Pérez es el quinto con 1.540′ en 19 partidos.

Aunque dentro de esa tabla, Nacho es el que menos promedio de minutos jugados por juego tiene (77′), también es el que menos falta, al punto tal de que nunca se quedó afuera de la nómina de convocados. “Es muy inteligente, sabe leer siempre lo que necesita el partido. Nos da muchísimo y no hace falta destacar su capacidad técnica”, supo definirlo el DT. Con sus 67 kilos y 1,82 metros, el mediocampista ofensivo de 33 años sabe que con constancia le puede aportar características infaltables a un equipo que busca siempre el protagonismo como River: tenencia de pelota, pase justo, visión de juego, despliegue, gambeta, manejo de pelota parada y llegada al área con gol. Y en este 2023, dentro de su irregularidad, se ha destacado por tirarse a los costados en el esquema con cinco mediocampistas para ensanchar defensas y generar huecos por dentro.

Ignacio Fernandez ya lleva 35 goles en 207 partidos oficiales con la camiseta millonaria ALEJANDRO PAGNI - AFP

Es por eso que la dirigencia de River ni dudó a la hora de abonar los tres millones de dólares para recomprar su pase: como Atlético Mineiro aún le debía 1,1 millones por la venta de Nacho en enero de 2021 y había sido intimado por la FIFA, en Núñez solo tuvieron que desembolsar dos millones y acordar el nuevo contrato del jugador. En Brasil, el enganche jugó 109 encuentros, marcó 19 goles y conquistó cinco títulos. Pero aunque tuvo un paso positivo, nunca se terminó de acoplar al día a día del Galo: “Volver fue una decisión en familia. Me costó un poco la adaptación. Son muchos partidos, muchos viajes, extrañaba mucho esto, el día a día, compartir con mi familia, mis amigos, estar en River. Si bien lo disfruté y fue una experiencia muy linda, extrañaba estar en Argentina”.

El día que se fue, Fernández dejó en claro que quería volver en condiciones físicas para tener una segunda etapa en River. Y lo hizo. Pero también se amparó en un deseo familiar: su pareja Juliana Lombardi estaba embarazada y su primera hija Olivia terminó naciendo el lunes 8 de mayo en Buenos Aires cerca de sus familiares y seres queridos y tan solo un día después del triunfo contra Boca en el superclásico en el Monumental. Con un guiño del destino, ese deseo de ambos terminó siendo una realidad.

Ahora, el número 10 de River ya lleva 35 goles en 207 partidos oficiales con la camiseta millonaria y estas semanas afronta días realmente movidos entre los primeros instantes de su paternidad y las definiciones de un equipo que necesita en la Copa Libertadores reaccionar bajo presión. Los tres puntos son una imperiosa necesidad para el equipo de Demichelis. Y aunque podrá tener menos horas de sueño, cambios rotundos en su vida diaria en familia o partidos con altibajos, allí estará como bandera Nacho, el cerebro que no quiere parar de jugar.