River está preocupado por retener a Rafael Borré, mientras a Marcelo Gallardo lo inquietan otras posibles bajas

Bajo el sol de Orlando, Estados Unidos, River comenzó el domingo pasado una exigente pretemporada para al segundo semestre. Con el plantel y el cuerpo técnico vacunados contra el coronavirus al llegar (marca Johnson & Johnson) y el retorno anticipado de Enzo Fernández como única incorporación, el equipo de Marcelo Gallardo se prepara para los octavos de final de la Copa Libertadores, el cruce de los octavos de final de la Copa Argentina con Boca y el desafío de la adeudada liga local. El calendario también tiene una faceta negativa: los libros de pases en Europa se cerrarán recién el 30 de agosto y la incertidumbre sobre posibles partidas puede mantenerse hasta esa fecha. Por eso, el manager Enzo Francescoli y el vicepresidente Jorge Brito integran la delegación y sostienen reuniones con el cuerpo técnico para el rearmado en un mercado de pases que promete ser calmo y austero.

¿Cuál es la idea de River? Retener a Rafael Borré, como objetivo central; desarmar lo menos posible el equipo titular, e incorporar lo indispensable para tapar un hueco en caso de una salida. Internamente, el deseo de Gallardo es conservar a sus mejores piezas y aumentar la competencia interna con uno o dos jugadores de jerarquía (Sebastián Driussi sigue siendo un anhelo lejano) en el mediocampo y el ataque. Pero, frente a las dificultades económicas, la falta de tiempo, la diferencia de las fechas y la fuerte inversión hecha a comienzos de año (llegaron seis jugadores por más de 10 millones de dólares), todo indica que la base del plantel ya está armada.

“El espíritu es el mismo de siempre: vender lo justo y necesario. Pero todavía falta. Esto es largo”, expresó para LA NACION un dirigente en los últimos días. Mientras el mercado no tiene mucho movimiento, el foco de la comisión directiva millonaria es la oferta que prepara para Borré. El delantero colombiano llegó en junio de 2017 por 3,5 millones de euros desde Atlético de Madrid y quedará libre el próximo miércoles, por lo cual River intentará sellar un nuevo contrato a partir de julio. ¿Por qué no renueva? Porque en caso de hacerlo debe afrontar la compra de otro 25% por 3,5 millones de euros que está pactada en el vínculo actual, por el convenio generado con el club español. Entonces, la dirigencia esperará a que Borré quede con el pase en su poder, no abonará ese monto e intentará retenerlo con otro acuerdo.

Marcelo Gallardo está preocupado por las posibles bajas de River; el club pretende mantener la base, pero el mercado de pases en Europa se cerrará recién el 30 de agosto. Fotobaires - Archivo

Más allá de que la maniobra podría causar un conflicto legal con la entidad madrileña, en River tienen en mente ofrecer al delantero colombiano de 25 años una mejora salarial y una compra parcial de su pase, con la intención de dejarle un porcentaje significativo para una futura venta. Se procura seducirlo con los objetivos deportivos que tiene en River, ya que la institución argentina no puede competir con los números inalcanzables que manejan en Europa.

Al día de hoy, Alfa Management, la empresa que representa a Borré desde hace unas semanas, está en conversaciones con varios clubes, pero todavía no hay una postura fijada. “Rafa es quien decide”, repiten en su entorno. Hay una realidad: el delantero desea emigrar al fútbol europeo para tener una revancha, tras un solo año en préstamo en Villarreal, de España. Pero también entiende que hoy es viable priorizar lo deportivo sobre lo económico con miras al Mundial Qatar 2022.

Por eso, dejó pasar hace un tiempo ofertas millonarias de Palmeiras y Grêmio, de Brasil, y tampoco le cerraron los sondeos que llegaron en estas semanas desde Besiktas (Turquía), Hamburg (Alemania) y São Paulo (Brasil). Entonces, River sostiene la esperanza de retenerlo y evitar la obligación de salir a comprar un delantero de peso para reemplazar al máximo goleador del ciclo de Gallardo.

Por otro lado, son varios los jugadores que aparecen como posibles ventas mientras se juega la Copa América, y hay dos que siguen tomando fuerza. El primero es Julián Álvarez, que se encuentra disputando el trofeo subcontinental en la selección argentina. En las últimas horas trascendieron intereses de Ajax y Aston Villa y en Inglaterra ya se habla de una posible oferta cercana de 17 millones de euros, pero todavía no hay propuestas formales. El delantero de 21 años suma 16 goles en 69 partidos en River, está terminando los trámites para tener el pasaporte comunitario europeo y su contrato, renovado hace un año hasta diciembre de 2022, posee una cláusula de salida de 25.000.000 de euros. “Si llega una oferta se la analizará con River y se verá qué es lo mejor”, manifestaron para LA NACION desde el entorno del atacante.

En Inglaterra suena una presunta oferta de 17.000.000 de euros por Julián Álvarez, cuyo contrato tiene una cláusula de salida por 25 millones. Diego Haliasz / Prensa River

Además de las figuras de Gonzalo Montiel, Nicolás De la Cruz y Jorge Carrascal, que también están en la vidriera, sobresale el caso de Fabrizio Angileri. A los 27 años, el lateral izquierdo ya fue objeto de sondeos y aguarda propuestas concretas desde el Viejo Continente para estudiar una posible transferencia. Está en el radar de equipos españoles e italianos, cuenta con ciudadanía europea y nunca jugó fuera del país. Con contrato hasta junio de 2022, apunta a jugar el Mundial de Qatar y ya dejó pasar una oferta importante de Genoa, en marzo de 2019, para llegar a River en préstamo por pedido de Gallardo. Por eso, en el club siguen de cerca la situación.

A la espera de las renovaciones de los referentes Javier Pinola y Leonardo Ponzio, que firmarán extensiones por un año, el plantel millonario trabaja en dos turnos diarios en Orlando y se enfoca en la serie ante Argentinos por los octavos de final de la Copa Libertadores. En medio, la comisión directiva intenta cumplir el pedido de Gallardo de sostener a sus pilares para con otro fin de año entre festejos.