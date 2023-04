River tuvo a su ángel de la guardia al borde de la línea: la alcanzapelotas que fue clave en el gol del triunfo

escuchar

River va a encontrando su forma de jugar de la mano de Martín Demichelis, en un ciclo que había arrancado con algunas dudas y murmullos pero que de a poco se afianza. En la noche del viernes, el Monumental fue testigo de un nuevo triunfo del equipo millonario, sin sobrarle nada pero con un rendimiento que invita a creer, gracias al 1 a 0 frente a Unión. El gol ocurrió casi en el comienzo del partido, y a partir de entonces, con la tranquilidad de la ventaja rápida, River construyó con sapiencia una victoria que lo tiene en la cima de las posiciones de la Liga Profesional.

Pero hubo un elemento extra en la construcción de la jugada que terminó en el gol de Nacho Fernández, y que muestra a las claras cómo en los detalles también se ganan los partidos. Transcurrían apenas 9 minutos de juego cuando el balón se fue al lateral en el sector izquierdo del ataque de River. Una pelota llegó casi inmediatamente a las manos de Nicolás de la Cruz, que sacó sin pausa el lateral hacia Paradela. Con la defensa de Unión sorprendida, el volante de River sacó el centro que Fernández impactó para vencer la resistencia del arquero Sebastián Moyano.

Si bien los futbolistas de River se abrazaron y celebraron, el actor clave de esa jugada estaba fuera del campo. Actriz, en realidad. Fue nada menos que la velocidad de la alcanzapelotas Delfina Lombardi, de 17 años, la que impulsó la acción que terminó en el gol. Casi como si estuviera perfectamente trabajada.

DELFINA, LA ALCANZAPELOTAS MILLONARIA ⚪🔴⚪



Ella es jugadora de las divisiones inferiores de River y fue clave en el gol de Nacho Fernández 👏👏#LPFxTNTSports pic.twitter.com/wToNLgmJct — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 1, 2023

Se trata de Delfina Lombardi, una chica nacida en Bahía Blanca fanática de los deportes, que desde niña practicó handball, hockey, tenis y natación, hasta que el destino le puso enfrente una pelota de fútbol. Delfina comenzó a jugar en el club Bella Vista cuando tenía 13 años, y a principios de 2022 llegó a River. “Es la primera vez que vengo de alcanzapelotas. Muy lindo, emocionante estar acá dentro de la cancha y muy lindo haber podido aportar un granito de arena para el gol. Fue un golazo, importantísimo. Mi familia está en Bahía Blanca, vivo con mi hermano y vengo todos los dìas a River a entrenar y al colegio”, dijo Delfina luego del partido.

Delfina Lombardi charla con Martín Demichelis, una vez finalizado el partido entre River y Unión

Después de analizar el partido y el rendimiento de su equipo, Martín Demichelis se refirió a la labor de los alcanzapelotas y en especial a la acción de Delfina que terminó en el gol. “Siempre les digo a los chicos, cuando tengo la posibilidad, que ellos juegan un rol importante, porque para mí el fútbol es eso: una suma de detalles positivos o negativos que influyen en la balanza para bien o para mal. Cabe destacar lo que hace la institución, los ball boys son chicos y chicas. Hoy le tocó a ella, a Delfina, cumplir un rol, un detalle importante dentro de lo que fueron los 95 minutos. La felicité y pude sacarme una foto con los chicos”, contó el DT.

Delfina Lombardi, de 17 años, fue alcanzapelotas en el Monumental, en el partido River-Unión

Otro que habló del tema fue el principal beneficiado, Nacho Fernández, que anotó su tercer tanto en el torneo (había marcado en las dos primeras fechas). “La verdad que la chica se lleva todos los méritos, estuvo muy atenta. Los alcanzapelotas son muy importantes y ella estuvo muy bien. Alcanzó la pelota rápido y pudimos hacer un gol. Ella estuvo concentrada”, ponderó el volante surgido de Gimnasia y Esgrima La Plata, que se sacó una foto con Delfina al final del partido.

Hace unos meses, el diario bahiense La Nueva publicó una entrevista con Delfina, en la que ella contaba su experiencia como futbolista juvenil de River. “Estas últimas semanas me están poniendo de extremo por izquierda, que me queda a pierna cambiada porque soy derecha, pero me estoy desenvolviendo bien; me está gustando”, dijo entonces, y también habló de su sueño a futuro: “Venir a River fue cumplir un sueño. Desde que me dijeron a los 11 que querían que fuera, yo ya sabía que quería hacer esto y hoy sigo pensando lo mismo. A futuro, el objetivo será poder mudarse a Estados Unidos, conseguir una beca para jugar y estudiar. Pero para eso falta”.

