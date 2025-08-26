Video: el gesto de bronca de Marcelo Gallardo sobre el final del partido de River ante Lanús

Marcelo Gallardo no lo podía creer. Lo que parecía un triunfo de su River como visitante en la cancha de Lanús se le escapó como agua entre los dedos en la última jugada del partido, que terminó en un empate en 1. Segundos antes de que Rodrigo Castillo hiciera el gol del granate, los gestos del DT lo dijeron todo, sobre todo cuando Juan Fernando Quintero perdió el duelo sin demasiada lucha.

El colombiano desaprovechó una pelota necesaria para mantener la posesión cuando corría del lado derecho e, inmediatamente, Gallardo se enojó y se lo manifestó con señas a su mano derecha Matías Biscay. Con uno de sus hombros rozando el de su asistente, el técnico millonario quiso graficar cómo debería haber “forcejeado” con el cuerpo el delantero.

Un instante después, llegó el gol que le permitió al local empatar el partido a segundos del cierre el encuentro y Gallardo volvió a manifestarse con señas de enojo, visiblemente molesto por la jugada que terminó con el empate de Lanús.

El gesto de bronca de Marcelo Gallardo sobre el final del partido de River ante Lanús

A River le había costado mucho marcar su tanto. El gol de Gonzalo Montiel, a los 32 minutos de la segunda etapa del partido, llegó tras una jugada preparada desde el córner, donde Maximiliano Salas combinó con Juanfer Quintero y el colombiano envió un centro al palo lejano para la llegada de Giuliano Galoppo.

El volante central asistió de cabeza al defensor campeón del mundo.

Tras el empate de Lanús, por la sexta fecha de la Zona B del Torneo Clausura, Gallardo suspendió la conferencia de prensa pese a ubicarse como líder de ese grupo con 12 puntos.

Con este resultado, el conjunto millonario acumula nueve encuentros sin perder en el segundo semestre, con cuatro triunfos a favor y cinco empates. El próximo partido de River será contra Unión de Santa Fe por los octavos de final de la Copa Argentina, el próximo jueves desde las 21.15.