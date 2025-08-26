Carlos Alcaraz festejó en su debut en el US Open, aunque la atracción fue el “accidente capilar”

Carlos Alcaraz, el número 2 del circuito tenístico, tuvo una presentación fulminante en la noche del US Open. Derrotó al gigante local Reilly Opelka por 6-4, 7-5 y 6-4, ampliando su invicto en las primeras rondas de los Grand Slams: ya suma un invicto de 19 partidos. En este certamen, al español le alcanzará lograr una mejor ronda que el italiano Jannik Sinner para regresar a la cima del ranking. Sin embargo, al menos en este arranque, el interés estuvo fijado en el aspecto capilar...

El murciano sorprendió a todos con un nuevo look: con la cabeza totalmente rapada, como ya lo había hecho hace unos años. Claro que esta vez fue por un hecho accidental, que el propio tenista describió. “Sentía que ya tenía el pelo muy largo y antes del torneo quería cortármelo. De repente, mi hermano (Álvaro) se equivocó con la máquina. Me lo cortó. Entonces, la única forma de arreglarlo era afeitármelo. Para ser sincero, no está tan mal, supongo”, sonrió el jugador de 22 años.

La celebración del "rapado" Carlos Alcaraz durante su victoria en Nueva York ante Reilly Opelka CLIVE BRUNSKILL� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

El nuevo estilo dividió la opinión de sus fanáticos, reconoció el vigente campeón del Abierto de Francia. “A algunos les gusta, a otros no”, dijo. “Para ser sincero, me río de la reacción de la gente. Es lo que hay. Ahora mismo no puedo hacer otra cosa, así que solo me río de todo lo que dicen sobre mi corte de pelo (...) Cada vez que me corto el pelo, en dos o tres días ya ha crecido. En tres días verás otro peinado”, apuntó el jugador entrenado por Juan Carlos Ferrero, que en la próxima ronda de Flushing Meadows se medirá con el italiano Mattia Bellucci (65°).

El saludo entre Reilly Opelka y Carlos Alcaraz, tras la primera ronda del US Open; el español se medirá en la segunda rueda con Mattia Bellucci Adam Hunger� - FR110666�

Uno de los que bromearon sobre el nuevo aspecto de Alcaraz fue el estadounidense Frances Tiafoe, que tiene buen vínculo con el español. “Es horrible. Definitivamente es terrible. Es mi amigo, aunque es gracioso. Lo miré y yo estaba como:´Supongo que eres aerodinámico´.Y luego estaba Juan Carlos Ferrero riendo y dijo:´No es más rápido de lo que ya era’. Yo estaba como:´Bueno, eso es un problema’. No se quién le dijo que hiciera eso. Pero es terrible. Al final del día es Carlos y es mi amigo. Pero necesita juntarse conmigo".

La honestidad de Tiafoe sobre el corte de Carlitos 😂 pic.twitter.com/39Z5wB6UIj — US Open Tennis (@usopen) August 25, 2025

Alcaraz aprovechó los comentarios sobre su nuevo corte de pelo y reconoció su creciente interés por el mundo de la moda. “Me estoy metiendo un poco más en ese mundo. Tengo pasión por las zapatillas, la vestimenta; ahora le estoy dando mucha más importancia. Me gusta que la gente también vea un lado diferente a lo que están acostumbrados en la cancha”, contó el campeón del US Open 2022.

Por lo pronto, Alcaraz ya suma siete triunfos consecutivos, luego de sumar los primeros seis en el camino hacia el título en el Masters 1000 de Cincinnati. Con Bellucci (24 años), su próximo rival, existe un único antecedente, pero en un torneo Future en 2020, en Manacor: el español triunfó por 6-2 y 6-1.

Lo mejor de Alcaraz vs. Opelka