River, por la Copa Argentina 2025: cuándo juega vs. Independiente Rivadavia

Esta semana se disputarán las semifinales de la Copa Argentina 2025 y se definirán los finalistas, de los cuáles uno saldrá del partido entre River Plate vs. Independiente Rivadavia de Mendoza programado para el próximo viernes 24 de octubre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

El cotejo está programado a las 22.10 y se transmitirá en vivo por TyC Sports, canal que se puede sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO, Telecentro Play y TyC Sports Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

El Millonario es el máximo favorito al título, más allá de que su presente dista de ser el ideal y acumula una racha de apenas dos triunfos en los últimos ocho partidos con seis derrotas. Afuera de la Copa Libertadores 2025, el conjunto de Marcelo Gallardo apunta a cerrar el año con alguna vuelta olímpica y está a dos triunfos de hacerlo en el certamen que reúne a equipos de todas las categorías.

En su camino a estar entre los mejores cuatro conjuntos, eliminó a Ciudad Bolívar 2 a 0; en la segunda ronda superó a San Martín de Tucumán 3 a 0; en octavos a Unión de Santa Fe 4 a 3 por penales luego de empardar sin goles; y en cuartos a Racing 1 a 0.

El cuadro de la Copa Argentina 2025, con los cuatro semifinalistas Canchallena

La Lepra mendocina no atraviesa un gran presente, pero anhela dar el golpe ante River para disputar la final de la Copa Argentina. Casualmente, la última vez que ganó un encuentro este año fue en los cuartos de final de este torneo, ante Tigre 3 a 1, porque acumula seis cotejos sin victoria en el Clausura con cuatro igualdades y dos caídas, a última este fin de semana vs. Banfield 2 a 1 .

El elenco comandado por Alfredo Berti, antes de doblegar al Matador, comenzó el campeonato con una alegría vs. Estudiantes de Buenos Aires 1 a 0. Luego, en 16avos, eliminó a Platense 3 a 1 por penales luego de empatar 2 a 2; y en octavos su víctima fue Central Córdoba de Rosario 2 a 1.

Sebastián Villa es la gran figura de Independiente Rivadavia de Mendoza Fotobaires

Quien se imponga en el cruce avanzará a la definición y se medirá contra el ganador de Belgrano de Córdoba vs. Argentinos Juniors, que chocan el próximo jueves 24 de octubre en el estadio Gigante de Arroyito de Rosario.