River recupera a Sebastián Driussi y Paulo Díaz para la Copa y se irán Santiago Simón y Matías Rojas

A solo dos días del duelo de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, llegaron las buenas noticias para River en medio de una larga racha de lesiones que comenzó hace casi dos meses en el Mundial de Clubes. Tanto Sebastián Driussi como Paulo Díaz trabajaron con normalidad en la práctica de este martes y estarán disponibles para el duelo de este jueves frente a Libertad en Paraguay. Una gran noticia para el director técnico Marcelo Gallardo, que a la vez empieza a despedir a dos jugadores que ya no estaban en consideración: Santiago Simón se irá a Toluca, de México, y Matías Rojas está próximo a rescindir para retornar a Estados Unidos.

Driussi recibió esta mañana el alta médica tras un exigente entrenamiento en el que respondió positivamente. A 56 días del esguince severo del ligamento interno del tobillo izquierdo que sufrió frente a Urawa Red Diamonds en Seattle, el delantero se sumó a las prácticas a la par de sus compañeros, después de comenzar a moverse en el campo con botines la semana pasada. Entonces, estará entre los convocados para viajar el miércoles a Asunción, y la idea es sumarlo al banco de los suplentes con chances de que tenga sus primeros minutos.

Casi dos meses después de lesionarse al hacerle un gol a Urawa Red Diamonds en el Mundial de Clubes, Driussi podrá jugar unos minutos en Asunción. Rodrigo Néspolo

Hasta la lesión, Driussi llevaba un frenético sprint de siete goles en sus últimos diez partidos, dejando atrás esos primeros 13 encuentros sin convertir entre enero y abril. Luego del 0-0 con San Lorenzo del domingo 27 de julio, Gallardo anticipó su vuelta para la Copa Argentina, pero el delantero seguía sintiendo dolores e incomodidad y por eso el cuerpo médico millonario resolvió extender dos semanas su recuperación, alcanzando el plazo establecido de 60 días. Ahora tendrá su primera participación en el semestre, ya en el sexto partido, para ser alternativa en el ataque en el reanudación de la Copa.

Por otro lado, el entrenamiento en River Camp dejó también la recuperación de Paulo Díaz, que trabajó sin inconvenientes y completó la práctica. Venía de sufrir una inflamación en la rodilla izquierda en el cierre de la semana pasada, que lo había marginado del duelo del sábado con Independiente (0-0). El defensor central chileno se perfila para ser titular en la zaga junto al uruguayo Sebastián Boselli en un momento de extrema dificultad en el puesto: Lucas Martínez Quarta y Germán Pezella están lesionados, Lautaro Rivero no está en la lista de la Copa y Federico Gattoni no es tenido en cuenta y está apartado.

Facundo Colidio y Kevin Castaño en acción en el entrenamiento de este martes en River Camp; River viajará el miércoles a Asunción para jugar el jueves contra Libertad. Prensa River Plate

Contr Libertad Díaz y Boselli serían los titulares, mientras que Juan Carlos Portillo y Ulises Giménez seguramente tendrán su primera convocatoria del semestre. Portillo llegó en este mercado de pases desde Talleres con una tendinitis en el cuádriceps derecho y recién hace una semana recibió el alta médica, por lo que realizó un reacondicionamiento físico y futbolístico, ya que no jugaba desde el 27 de mayo. El plan inicial era darle minutos frente a Godoy Cruz, pero el plazo se abrevió ante la necesidad en la posición y el defensor-volante de 25 años irá al banco de los suplentes. Además, Gallardo subió a la primera división al juvenil Giménez, que también estará entre los viajantes. Con 19 años, es habitualmente titular de la reserva, jugó un partido oficial en la primera (por Copa Argentina) y está anotado en la lista de la Libertadores, así que quedaría entre los relevos en Paraguay.

Para al duelo de vuelta, que será el jueves 21 en el Monumental, el DT espera contar con Martínez Quarta, que está recuperándose del esguince del ligamento colateral medial derecho que sufrió el pasado 30 de julio, y con Maximiliano Salas, que sufrió un esguince distal del ligamento colateral medial izquierdo en aquel 0-0 con San Lorenzo. Ambos ya se mueven en el campo y esta semana estarán en evaluación, con la intención de tener el alta médica antes del segundo choque copero.

Simón y Rojas se van de River

Con el mercado de pases abierto hasta el 31 de agosto, River sigue activo y en las últimas horas cerró la transferencia de Santiago Simón a Toluca. Después de dos semanas de negociación, se acordó la venta de 50% del pase por alrededor de 3,5 millones de dólares, con una obligación de compra de un porcentaje adicional según objetivos.

El volante de 23 años seguía estando en el día a día con el plantel profesional, pero ya no era tenido en cuenta por Gallardo, que ni siquiera lo hizo concentrarse para los primeros cinco compromisos del semestre. Desde su debut, de noviembre de 2020, Simón afrontó 146 partidos, hizo 6 goles, registró 16 asistencias y ganó cinco trofeos. Tenía contrato hasta 2026.

Santiago Simón, surgido de las divisiones inferiores riverplatenses, no es tenido en cuenta por Marcelo Gallardo y será vendido a Toluca, de México, a los 23 años. Dolores Ochoa - AP

Una situación muy diferente es la de Matías Rojas, que trabaja a contraturno en el predio con Gattoni, más Matías Kranevitter y Manuel Lanzini desde hace dos semanas. El paraguayo está a detalles de rescindir su vínculo con River y tiene charlas avanzadas con Portland Timbers, luego de su paso por Inter Miami de mayo a diciembre del año pasado. Rojas llegó en enero en préstamo al club millonario, pero sumó apenas unos 150 minutos en ocho partidos, con un gol y ninguna titularidad. Tres lesiones musculares entre febrero y junio condenaron su destino y por estas horas solo se resuelve si rescinde de común acuerdo o con un pequeño resarcimiento económico.