escuchar

El empate 1-1 con Argentinos Juniors en el Monumental, sumado a la larguísima lista de lesionados y ausentes, le dejó a Martín Demichelis, entrenador de River, la certeza de que debían llegar nuevos futbolistas al plantel. Por eso, la dirigencia aceleró a fondo y en las últimas horas ajustó dos negociaciones que llevaban varios días y estuvieron -ambas- a punto de caerse: por un lado el mediocampista defensivo Rodrigo Villagra dejará Talleres de Córdoba y se pondrá a las órdenes de Demichelis a cambio de una cifra cercana a los 8 millones de dólares . Además, el lateral derecho uruguayo Agustín Sant’Anna se mudará desde Florencio Varela, donde jugaba con la camiseta de Defensa y Justicia, a Núñez. El Millonario pagará aproximadamente US$ 3 millones por el 100% de la ficha del ex Defensor, Deportivo Maldonado, Nacional y Cerro, todos de su país. Tanto en el caso de Villagra como en el Sant’Anna, “faltan detalles” para que se transformen en futbolistas millonarios. En River aseguran que ambos se calzarán la banda roja.

Los números gruesos del pase de Villagra -las cifras finales podrían incluir porcentajes del delantero Federico Girotti y del lateral Álex Vigo, quienes juegan en la T pero todavía pertenecen en parte a River- lo convierten en el futbolista más caro del mercado de verano. Más: el valor del ex Rosario Central, fanático confeso del equipo millonario, duplica al del uruguayo Juan Ignacio “Colo” Ramírez, la segunda transacción más importante del mercado. Newell’s le pagó a Nacional de Montevideo y Liverpool (ambos equipos uruguayos) US$ 4 millones por el “Colo” , quien ya debutó en las redes con su nueva camiseta: el martes le anotó un gol a Lanús en el 2-0 de la Lepra.

Rodrigo Villagra llega a River, club del que es hincha fanático, desde Talleres de Córdoba x @RiverJugadores

La llegada del mediocampista central a River se dio, en gran parte, por la voluntad del propio jugador, que siempre puso al equipo millonario como prioridad. Aún por encima de la chance concreta de cobrar un sueldo en euros, como le proponía el FC Midtjylland, de Dinamarca, el otro equipo que pujaba por su pase una vez caída definitivamente la chance del Monterrey mexicano. “El jugador tiene predisposición para ir a River y no es un tema menor. En horas habrá que tomar una definición porque también cierra el mercado europeo. Estamos con tranquilidad para ver qué es lo mejor para el jugador y Talleres”, había dicho Andrés Fassi, presidente de Talleres, en ESPN. Villagra, de 22 años (cumple 23 el 14 de febrero), hará realidad su sueño de jugar en River y competirá por un puesto en la mitad de la cancha con Matías Kranevitter, Rodrigo Aliendro y el mencionado Fonseca.

La novela por Sant’Anna

River también llevaba varios días negociando por Sant’Anna, un lateral derecho que se destacó por sus habilidades en ataque desde su llegada a Defensa y Justicia proveniente de Deportivo Maldonado. A los 26 años, el futbolista había presionado para que el Halcón aceptara la tercera oferta de River por su pase. Las dos primeras habían sido rechazadas y el jugador, que estaba convocado e iba a ser titular en el primer partido del año ante Godoy Cruz, finalmente integró el banco de suplentes y no ingresó. Esa actitud motivó que Diego Lemme, hombre fuerte del club de Varela, declarara en contra del futbolista. Todo, en medio de una negociación abierta y con la urgencia de River por incorporarlo .

“Sant’Anna debería pedirle disculpas al club y al cuerpo técnico”, lanzó Lemme (hijo de José, histórico dirigente de Defensa y de la AFA), en DSports. Y agregó: “Hubo momentos para poder charlar con el cuerpo técnico, antes de (decidir) no jugar. Es culpa de los que han empujado a Agustín a tomar la decisión. La veo como grave: fue una acción poco inteligente ”, declaró Lemme. Y aseguró que, hasta ese momento (lunes 29) River no se había acercado a los US$ 3 millones que pedían desde Varela por el pase del lateral derecho charrúa: “River demostró interés, le pusimos un precio y ellos lo consideraron alto”, aseguró. En medio de las tratativas, el fútbol: Sant’Anna estaba entre la nómina de concentrados para el partido de este miércoles ante Platense, en Varela, por la segunda fecha de la Copa de la Liga. Se espera, entonces, que ante la concreción de las negociaciones el uruguayo ni siquiera firme planilla y comience a prepararse para su nuevo reto profesional: vestir la camiseta de River .

Agustín Sant'Anna, con la camiseta de Defensa y Justicia en un partido de la última Copa Sudamericana Marcelo Endelli - Getty Images South America

En el Monumental esperan que el uruguayo sea el heredero definitivo de Gonzalo Montiel, el último 4 que se destacó en el puesto y que incluso llegó a la selección argentina. Sant’Anna viene precedido de buenas estadísticas: mejor lateral derecho del fútbol uruguayo en 2022 (ese rendimiento le posibilitó su llegada al fútbol argentino), tercer mejor lateral derecho en la última Liga Profesional y en la última Copa Sudamericana. Dos goles, cuatro asistencias, 13 tarjetas amarillas y 43 partidos (41 desde el inicio) resumen su estancia en Defensa y Justicia, el club que le abrió las puertas en la Argentina. En total (y de acuerdo con las estadísticas de Soccerway), Sant’Anna lleva 15 goles en 185 partidos (161 como titular) en su carrera. Su mejor temporada goleadora fue la 2021, cuando anotó seis veces con la camiseta de Defensor.

#CopaSurFinanzas



📝✅ Los 27 concentrados por Julio Vaccari para enfrentar mañana a @caplatense por la #Fecha2 de la copa de la @LigaAFA#VamosDefe 💚💛💚 pic.twitter.com/XbVMpnM06Q — Defensa y Justicia (@ClubDefensayJus) January 31, 2024

Desde mediados de 2021, cuando Montiel emigró a Sevilla, de España, River padeció por el costado derecho de su defensa. Y tampoco tuvo en los laterales de esa banda la alternativa en ataque que siempre precisó. Álex Vigo (hoy en Talleres), Andrés Herrera (comprado a San Lorenzo; continúa en el plantel millonario), Robert Rojas, Emanuel Mammana, Milton Casco y, últimamente, Santiago Simón, fueron los ocupantes del lateral derecho desde la venta de “Cachete” a España (hoy juega en Nottingham Forest, de la Premier League inglesa). Ninguno, salvo Rojas, que se lesionó en la Copa Libertadores y le costó volver a su nivel, aportó soluciones a largo plazo. River espera -desea- que la tendencia se revierta con Sant’Anna. Y se convierta en su nuevo Montiel.

LA NACION