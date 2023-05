River-Sporting Cristal: la contundente respuesta de Martín Demichelis a una sutil crítica sobre su planteo de juego

escuchar

A la luz de las incontables chances de gol que River desperdició ante Sporting Cristial y los riesgos que corrió por su ofensividad excesiva, un periodista le preguntó a Martín Demichelis si no prefería resignar dominio por “un par de partidos” y enfocarse en la efectividad, un atributo que le cuesta al equipo de Núñez.

“Está claro que cuando uno arma o piensa un partido, lo hace en un armado para ganar. No me voy conforme teniendo la posesión y no generar. Pero hoy tuvimos la posesión y generamos también. Presionamos, y presionamos alto. Si, la efectividad es parte de esto”, admitió el DT millonario en conferencia de prensa.

Y luego se defendió: “Hay equipos que resignan la pelota, que resignan el campo rival, que esperan muchísimo más atrás y a veces con una jugada alcanza. Pero no. Esta institución es tan grande que no podemos en resignar no ser dominantes, en no jugar mucho tiempo en campo rival, en generar menos para ver si acertamos”.

El director técnico de River Plate, Martín Demichelis Martin Mejia - AP

“La idea de ser dominantes no la vamos a sacar. En ninguno de los partidos vamos a salir a especular. Sueño con ser un equipo que juegue y no deje jugar”, completó.

Antes los planteos sobre por qué River no pudo cerrar el encuentro -que finalizó 1 a 1-, el exentrenador de la segunda división del Bayern Munich volvió a contestar con contudencia: “Creo que está de más explicar demasiado lo que hicimos. Estuvo a la vista de todos, en cada momento”.

“Quisimos ser protagonistas. Tuvimos muchas oportunidades de gol y en una jugada desafortunada nos convirtieron. Después se nos hizo cuesta arriba. Erramos un penal también y lamentablemente no nos volvemos a la Argentina con tres puntos. Pero aun así hicimos todo para ganar”, analizó.

En esa línea, Demichelis confesó que “es dificil de explicar” como el encuentro no culminó en favor de River, a la vez que confesó no tener “nada que reprochar”.

River empató en Perú con Sporting Cristal y necesita ganar los dos partidos de local para clasificar a octavos de final Martin Mejia - AP

De cara a los próximos encuentros en el horizonte del millonario tanto por Copa Libertadores como en el torneo local, sostuvo: “Hay volver a poner la cabeza en lo que se viene. Tenemos un partido muy difícil el lunes -frente a Vélez- y llegará la hora de Fluminense. No hay más margen de error”.

El director técnico del equipo de Núñez se mostró por demás optimista sobre la posibilidad de que River clasifique a la próxima fase del certamen -debe ganar los dos encuentros restantes- “Hay que dejar todo ante Fluminense para generar la cantidad de chances necesarias para ganar el partido. Con nuestra gente, confío en que lo vamos a poner lograr. Llegaríamos al último partido con las mismas posibilidades. Voy a trabajr pensando que vamos a clasificar”, alegó.

LA NACION