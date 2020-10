Nacho Fernández sufrió una dolorosa lesión en su rodilla derecha cuando se jugaban apenas 5 minutos Crédito: Prensa Conmebol

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de octubre de 2020 • 07:30

Los corazones riverplatenses se detuvieron a los 6 minutos del partido con Liga de Quito. En ese momento fue que Nacho Fernández quedó tendido en el césped después de un fuerte choque con un rival en el mediocampo, del cual quedó visiblemente dolorido de su rodilla izquierda.

El volante se fue del campo de juego casi sin poder pisar, pero se recuperó y logró completar los 45 minutos, aunque para el complemento fue reemplazado por Sosa.

Tras el partido, el cuerpo médico del club informó que se trata solo de un traumatismo que no traería problemas para River, sobre todo si se considera que el próximo partido será el fin de semana que viene, por la Copa de la LPF, contra Banfield.

"Nacho sufrió un golpe casi en los primeros minutos y estuvo muy sentido. Pensamos que se le iba a pasar, pero no se le pasó, jugó molesto, entonces jugamos limitados en el primer tiempo", indicó el DT Marcelo Gallardo, que llevó tranquilidad a los hinchas: "No va a ser nada grave porque fue un golpe que lo hizo sentirse incómodo y no estuvo liberado, pero no va a tener ningún problema", avisó.

Así fue la lesión de Nacho Fernández

Conforme a los criterios de Más información