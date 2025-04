River vs Boca: entre dudas y estrategia, Gallardo y Gago preparan el superclásico

En el idioma del fútbol argentino, en especial el del superclásico, el enfrentamiento entre River y Boca empieza a jugarse mucho antes del silbatazo inicial, esta vez a darse por Nicolás Ramírez desde las 15.30 del domingo, en el Monumental. Esta nueva edición no es la excepción: hay piezas con dudas físicas en ambos equipos, aunque en el trámite de esa disputa parece tener una mínima ventaja Fernando Gago.

Hay una certeza idéntica en los dos conjuntos: ninguno está consolidado, se van construyendo durante cada encuentro. Marcelo Gallardo y su River, con la ventaja de jugar la Copa Libertadores, acaso lo que permite crear una dinámica continua de ver a sus hombres en acción y corregir o conformarse. Boca, en cambio, aún lamenta lo sucedido en ese certamen (Alianza Lima lo eliminó en la Fase 2 del repechaje), una herida sin cicatrizar. En la necesidad de avanzar, todavía Gago debe asentar ciertas piezas.

Gallardo prueba y piensa

Era de suponer que Paulo Díaz no protagonizaría un milagro tras el desgarro que sufrió ante Talleres hace doce días. El chileno no llega al superclásico: Germán Pezzella es la fija en la zaga junto a Lucas Martínez Quarta. Por otro lado, Maximiliano Meza y Miguel Borja estuvieron en duda hasta hoy y en el River Camp podrían confundir con esas cartas, pero trascendieron buenas noticias: el volante tenía una tendinitis rotuliana en su rodilla derecha y el colombiano, una molestia muscular inguinal que no llegó a ser un desgarro, pero fueron exigidos durante esta mañana y están a disposición.

Ahora bien, de ahí sólo radica una única duda (por ahora) que no varía demasiado en las características y posiciones: el gran segundo tiempo de Giuliano Galoppo en la altura de Quito, en la que River consiguió un gran empate ante Independiente del Valle tras levantar el 0-2 del primer período, hacen que Gallardo evalúe apostar por el ex mediocampista de Banfield, un jugador que pidió y jugó mucho en este inicio de año. El colombiano, por su parte, se sentaría en el banco por las positivas señales que da la dupla conformada por Facundo Colidio y Sebastián Driussi, que se encontró con el gol en los últimos dos encuentros (le marcó a Gimnasia y a los ecuatorianos).

Giuliano Galoppo ingresó en el complemento del encuentro copero ante Independiente del Valle y, además del gol del descuento, hizo una gran labor que lo metería en el superclásico. RODRIGO BUENDIA - AFP

Gago mueve nombres ¿y esquema?

También en Ezeiza, pero del lado azul y oro, también hay dudas. Porque el desgarro (y la ausencia confirmada) de Edinson Cavani, la fija número uno del equipo, causó problemas en el armado pensado. Época en la que el director técnico xeneize estableció un doble ’9′ innegociable en la estructura, la ecuación resultaría fácil: Miguel Merentiel sería el ingresante para suplir a su compatriota. Sin embargo, el esguince en el tobillo derecho que padeció Milton Giménez antes del duelo frente a Estudiantes, supuestamente, sigue molestando y Boca estaría jugando con ello: este mediodía publicó una imagen del delantero entrenando con botines y con la pelota en sus pies, transmitiendo con una sola palabra el aparente optimismo de contar con su presencia: “Cabo”, lo describieron.

Es la gran duda. Es cierto, los volantes Tomás Belmonte y Kevin Zenón pasaron algunos días con fiebre y una sobrecarga muscular, respectivamente, pero no son motivos suficientes como para dejarlos afuera del equipo. Por eso, el interrogante de Giménez y la imposibilidad (en el caso de no jugar) de usar dos N°9 abre el abanico: ¿entra un extremo? ¿Gago opta por una línea de tres defensores para poblar la mitad de la cancha?

Ante ese contexto, las especulaciones marcan hasta tres equipos posibles. Dos de ellos con las opciones de delanteros que no alteran el orden táctico del 4-3-1-2: Exequiel Zeballos para mantener suelto a Carlos Palacios, o bien la posibilidad de Alan Velasco como enlace para utilizar al chileno como compañero de Merentiel. ¿La restante? El ingreso de Ayrton Costa o hasta de Cristian Lema (hoy fue probado), una opción mucho más rebuscada que Gago estuvo empleando en el tramo final de algún encuentro, pero no desde el inicio del último tiempo.

Las posibles formaciones

De esta manera, las probables formaciones indican que River saldría con: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Martínez Quarta, Pezzella, Marcos Acuña; Galoppo o Meza, Enzo Pérez, Kevin Castaño; Franco Mastantuono, Driussi y Colidio.

Por su parte, Boca espera contar con la recuperación de su delantero, aunque la duda se mantendrá hasta la última hora: Agustín Marchesín; Luis Advíncula, Rodrigo Battaglia, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Belmonte, Milton Delgado, Zenón; Palacios; Merentiel y Giménez o Zeballos o Velasco.

LA NACION