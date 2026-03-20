Fixture de River en la Copa Sudamericana 2026: fechas y cuándo juega

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) dio a conocer este jueves la conformación de todos los grupos de la Copa Sudamericana 2026. River, uno de los seis argentinos que participan de esta edición, integra la zona H junto a Red Bull Bragantino (Brasil), Blooming (Bolivia) y Carabobo (Venezuela). En los papeles, parte como el favorito a avanzar directamente a los octavos de final al término de las seis jornadas de la primera ronda.

Aún a falta de que se oficialicen los días y horarios de cada partido, el debut del Millonario será como visitante, entre el 7 y el 9 de abril, ante el club boliviano, en un encuentro que se llevará a cabo en el estadio Ramón Aguilera Costas. Una semana más tarde, entre el 14 y el 16, recibirá al equipo venezolano, que accedió a este certamen luego de perder en la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026 ante Sporting Cristal de Perú. La primera vuelta la cerrará en Brasil, ante el equipo que es propiedad de Red Bull, entre el 28 y el 30 de abril.

River, por la jerarquía del plantel, está "obligado" a finalizar en lo más alto de su grupo Manuel Cortina

Las revanchas comienzan entre el 5 y el 7 de mayo, cuando el equipo dirigido por Eduardo ‘Chacho’ Coudet visite a Carabobo en el Polideportivo Misael Delgado. Los últimos dos compromisos de la primera ronda los afrontará en el Monumental: el desquite contra Bragantino será entre el 19 y el 21 de mayo, y el segundo encuentro ante Blooming se jugará entre el 26 y el 28 de mayo.

Fixture del Grupo H de la Copa Sudamericana 2026

Fecha 1 (7–9 de abril)

Carabobo vs. Bragantino

Blooming vs. River

Fecha 2 (14–16 de abril)

Bragantino vs. Blooming

River vs. Carabobo

Fecha 3 (28–30 de abril)

Bragantino vs. River

Carabobo vs. Blooming

Fecha 4 (5–7 de mayo)

Blooming vs. Bragantino

Carabobo vs. River

Fecha 5 (19–21 de mayo)

River vs. Bragantino

Blooming vs. Carabobo

Fecha 6 (26–28 de mayo)

River vs. Blooming

Bragantino vs. Csrabobo

✔️ Rivales confirmados para la fase de grupos de la CONMEBOL #Sudamericana. #VamosRiver ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/Ibu2KfSG5n — River Plate (@RiverPlate) March 19, 2026

Para River, esta es la vuelta al segundo certamen más importante del continente a nivel de clubes ya que, tras ganar la edición 2014, transitó sostenidamente su camino internacional en la Copa Libertadores. Con un plantel que luce renovado en energía tras la llegada del ‘Chacho’ Coudet en reemplazo de Marcelo Gallardo como DT, quien intentará plasmar con jerarquía el peso de la historia de la institución.

Eduardo Coudet renovó las esperanzas de River, un equipo que estaba hundido desde hacía varios meses @RiverPlate

En caso de culminar en el primer lugar de la tabla de posiciones se clasificará directamente a octavos de final. Si termina en el segundo puesto, accederá a playoffs con un equipo que culmine tercero en alguna de las zonas de la Copa Libertadores. Si queda tercero o último, se despedirá de la competencia.