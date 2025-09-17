River vs. Palmeiras, en vivo: el minuto a minuto del partido por la Copa Libertadores

A casi cuatro horas del partido, el DT Marcelo Gallardo mantiene los principales interrogantes en River para el inicio de la serie. Por un lado, si sigue con la línea de tres como en el triunfo del sábado ante Estudiantes por 2-1 por el Torneo Clausura o vuelve a disponer de cuatro defensores y cuáles serían los centrales. Por el otro, quién será el reemplazo del suspendido Giuliano Galoppo, expulsado ante Libertad. En las especulaciones, pareciera que habrá dos cambios con respecto al equipo que venció al Pincha: Gonzalo Montiel por Fabricio Bustos y Kevin Castaño por Galoppo. Así, formaría con: Armani; Montiel, Martínez Quarta, Rivero, Acuña; Castaño, Portillo, Enzo Pérez, Nacho Fernández; Salas y Driussi.

📋 Los convocados por Marcelo Gallardo para enfrentar a Palmeiras en el partido de ida de los cuartos de final de la #Libertadores 💪#VamosRiver ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/WilkvbtstU — River Plate (@RiverPlate) September 17, 2025