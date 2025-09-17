River vs. Palmeiras, en vivo: el minuto a minuto del partido por la Copa Libertadores
El equipo argentino juega en el Monumental el encuentro de ida ante el paulista
Así se prepara el Monumental
Los arcos, las redes, el césped, la pintura, la limpieza de los pasillos, la pulcritud de los bancos de suplentes... En el Monumental se vive desde adentro la preparación de todos los detalles a la espera de que se abran las puertas del estadio.
🔊 Subí el volumen y mirá cómo se prepara el Mâs Monumental para una noche de #Libertadores 🏟️ pic.twitter.com/y3m7ARACFh— River Plate (@RiverPlate) September 17, 2025
El rival que espera en las semifinales
El ganador de la serie entre River y Palmeiras tendrá como rival en las semifinales al que supere el cruce entre San Pablo, otro equipo de Brasil, y Liga de Quito, que comienza a jugarse este mismo miércoles, pero desde las 19 (hora argentina), en los 2850 metros de la ciudad ecuatoriana.
Los interrogantes que mantiene Gallardo
A casi cuatro horas del partido, el DT Marcelo Gallardo mantiene los principales interrogantes en River para el inicio de la serie. Por un lado, si sigue con la línea de tres como en el triunfo del sábado ante Estudiantes por 2-1 por el Torneo Clausura o vuelve a disponer de cuatro defensores y cuáles serían los centrales. Por el otro, quién será el reemplazo del suspendido Giuliano Galoppo, expulsado ante Libertad. En las especulaciones, pareciera que habrá dos cambios con respecto al equipo que venció al Pincha: Gonzalo Montiel por Fabricio Bustos y Kevin Castaño por Galoppo. Así, formaría con: Armani; Montiel, Martínez Quarta, Rivero, Acuña; Castaño, Portillo, Enzo Pérez, Nacho Fernández; Salas y Driussi.
📋 Los convocados por Marcelo Gallardo para enfrentar a Palmeiras en el partido de ida de los cuartos de final de la #Libertadores 💪#VamosRiver ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/WilkvbtstU— River Plate (@RiverPlate) September 17, 2025
Cómo ver River - Palmeiras online
El partido entre River y Palmeiras por la Copa Libertadores se puede seguir en vivo por televisión a través de Telefé y Fox Sports, canales que se pueden sintonizar online por medio de un cableoperador contratado. Además, está disponible vía streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium. El minuto a minuto se puede seguir en canchallena.com con todos los datos estadísticos y desde este espacio, en LA NACION, será la cobertura con lo más destacado en vivo.
Cómo llegan los equipos
River accedió a los cuartos de final de la Copa Libertadores tras eliminar a Libertad, de Paraguay, por penales, luego de igualar en ambos partidos (0-0 en la ida y 1-1 en la vuelta). En tanto, Palmeiras se metió entre los mejores ocho en una serie con Universitario, de Perú, que definió prácticamente en el juego de ida, cuando los brasileños vencieron por 4-0 como visitantes. Luego, en San Pablo sellaron un 0-0.
Bienvenidos a la cobertura de River - Palmeiras
Esta noche, desde las 21.30, River recibe a Palmeiras, de Brasil, por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, con transmisión de Telefé y Fox Sports. El venezolano Jesús Valenzuela será el árbitro del duelo que comienza en el Monumental y se cerrará en San Pablo.
Más notas de Copa Libertadores
Seguí leyendo
Un siglo y medio de polo nacional. Aquel Campo vs. Ciudad entre ingleses y argentinos que disparó la historia hasta la cima mundial
"No tenés futuro". Una tragedia, una carta y la promesa del hombre que llevó a Alemania a la cima del básquet
“El atletismo me salvó la vida”. Sufrió quemaduras en la cara, libró una batalla psicológica y quiere ser otra vez campeón mundial
- 1
Así está el cuadro de cuartos de final de la Copa Libertadores 2025
- 2
River debe sortear una racha histórica y el invicto de Palmeiras en un duelo crucial de la Copa Libertadores
- 3
San Lorenzo quedó en acefalía por las renuncias y termina el mandato del presidente Marcelo Moretti
- 4
Cuándo juega River vs. Palmeiras, por la Copa Libertadores 2025: día, hora y TV